Pomysły na prezenty dla graczy. Dzień Chłopaka 2025. Sprawdź

Dzień Chłopaka zbliża się wielkimi krokami – już za chwilę przyjdzie moment, w którym trzeba będzie wybrać prezent, a jak wiadomo… to wcale nie jest łatwa sprawa. Skarpetki? Były w zeszłym roku. Perfumy? Oklepane. Czekoladki? Miłe, ale szybko znikają. Jakie mamy jeszcze pomysły na prezenty dla graczy? Jest ich kilka. A w zasadzie sporo. Jeśli Twój chłopak, brat, syn czy nawet kumpel z klasy spędza wolne chwile przy konsoli, komputerze albo lubi odpalać maratony filmowe, to mamy dla Ciebie garść pomysłów, które sprawią, że na jego twarzy pojawi się szczery uśmiech.

Pomysły na prezenty dla graczy. Dzień Chłopaka 2025.

W końcu prezenty powinny cieszyć i być dopasowane do pasji obdarowywanego, a nie stać się kolejnym kurzącym się gadżetem na półce. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie sprzętów, które łączą praktyczność, frajdę i efekt „wow”.

Kino w plecaku – projektor Dangbei Freedo

Zacznijmy od czegoś, co spodoba się każdemu fanowi kina – od kompaktowego projektora Dangbei Freedo. Wyobraź sobie, że pakujesz plecak na wypad za miasto, wrzucasz tam bidon, bluetoothe’owe głośniki i… projektor. Tak, dobrze czytasz – ten sprzęt jest tak mały i lekki, że mieści się tam, gdzie normalnie trzymasz butelkę wody.

A co potrafi? W trybie bezprzewodowym wytrzymuje ponad dwie godziny, więc spokojnie obejrzysz pełny film w jakości Full HD albo kilka odcinków serialu. A jeśli podepniesz go kablem HDMI do laptopa czy konsoli, to wyświetli obraz nawet w 4K o przekątnej ponad 80 cali. To już prawie prywatne kino – tylko bez kolejki po popcorn.

Do 30 września trwa jeszcze promocja: przy zakupie w Media Expert dostaniesz gratis powerbank od producenta (kliknij by przejść do strony Media Expert). Cena samego projektora to 2149 zł – niby sporo, ale wrażenie, jakie robi wieczorne kino pod chmurką, jest bezcenne.

Pomysły na prezenty dla graczy. Dzień Chłopaka 2025. Na zdjęciu Dagbei Freedo.

REDMAGIC 10 Pro – smartfon stworzony dla graczy

Przenieśmy się teraz do świata gamingu mobilnego. Jeszcze kilka lat temu granie na telefonie kojarzyło się z prostymi gierkami pokroju „Angry Birds”. Dziś? Pełnoprawne hity, takie jak Fortnite, Genshin Impact czy Call of Duty, działają na smartfonach równie dobrze jak na konsoli. Oczywiście pod warunkiem, że masz odpowiedni sprzęt.

I tutaj wchodzi REDMAGIC 10 Pro – telefon, który wygląda elegancko, a pod obudową kryje bestię. Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 8 Elite, wspierany przez baterię 7050 mAh i autorski układ AI Red Core R3. Do tego dochodzi chłodzenie ICE-X z miniwentylatorem, dzięki czemu smartfon nie zamienia się w grzejnik nawet podczas długiej sesji w Fortnite.

Cena? 3999 zł w dużych elektromarketach – od x-komu, przez Media Expert, aż po Komputronik. Drogi gadżet, ale jeśli Twój chłopak traktuje telefon jak swoją główną konsolę do gier, to będzie to prezent trafiony w punkt.

Pomysły na prezenty dla graczy. Dzień Chłopaka 2025. Na zdjęciu Redmagic 10 Pro

Sades – peryferia gamingowe, które nie zrujnują portfela

Nie każdy prezent musi kosztować kilka tysięcy. Czasem wystarczy coś praktycznego, co poprawi komfort grania. I tutaj pojawia się marka Sades, specjalizująca się w słuchawkach, myszkach, klawiaturach i fotelach gamingowych.

Dla fanów dynamicznych strzelanek świetnie sprawdzi się bezprzewodowy headset Sades Carrier (335 zł), a dla tych, którzy grają bardziej rekreacyjnie – model Spower (99 zł). Jeśli natomiast ktoś lubi mocno rywalizować, warto rozważyć Locust Plus (149 zł).

Można też złożyć cały zestaw: myszka Revolver (79 zł), klawiatura Neo Whistle (69 zł), podkładka Hailstorm (30 zł) i fotel Crux (829 zł). Efekt? Małe centrum dowodzenia w pokoju, które aż zachęca, by odpalić kolejną partyjkę.

I najważniejsze – te produkty są dostępne w polskich sklepach, więc bez problemu zdążysz zamówić je przed Dniem Chłopaka.

Pomysły na prezenty dla graczy. Dzień Chłopaka 2025. Na zdjęciu akcesoria gamingowe

Smartwatche Mibro GS Active i Explorer – coś dla aktywnych

A co, jeśli obdarowywany chłopak niekoniecznie spędza całe dnie przy konsoli, tylko woli rower, bieganie albo trekking w górach? Wtedy zamiast gamingowych gadżetów warto postawić na smartwatcha.

Tutaj świetnie sprawdzą się modele Mibro GS Active (249 zł) oraz Mibro GS Explorer (449 zł). Oba mają wodoodporną konstrukcję, elegancki wygląd i całą masę funkcji sportowych. Explorer dodatkowo wyposażono w GPS, kompas i barometr, co czyni go idealnym towarzyszem dłuższych wypadów za miasto.

Oba zegarki świetnie integrują się ze smartfonem – odbierzesz na nich powiadomienia, sterujesz muzyką i sprawdzisz statystyki z treningu. Do tego wytrzymała bateria sprawia, że nie trzeba pamiętać o ładowarce każdego dnia.

Pomysły na prezenty dla graczy. Smartwatch Mibro GS Explorer i Mibro P6. Fot.: MenWorld.pl.

Pomysły na prezenty dla graczy. Jaki będzie najlepszy?

Wszystko zależy od tego, z czym kojarzy Ci się obdarowywana osoba. Jeśli wiesz, że lubi odpalić Netflixa pod kocem albo urządzić nocny maraton filmowy – projektor Dangbei będzie strzałem w dziesiątkę. Jeśli nie rozstaje się ze smartfonem i gra w każdej wolnej chwili – REDMAGIC 10 Pro zrobi na nim ogromne wrażenie. Gdy ważniejszy jest budżet, a chcesz sprawić mu frajdę – akcesoria Sades to świetny kompromis między ceną a jakością. A jeśli zamiast gamingu wybiera sport – smartwatch Mibro sprawdzi się lepiej niż kolejny T-shirt sportowej marki.

Pomysły na prezenty dla graczy. Dzień Chłopaka 2025. Na zdjęciu smartwatche Mibro

Najważniejsze jednak, żeby prezent był wybrany od serca i z myślą o zainteresowaniach obdarowanego. Bo nic tak nie cieszy, jak świadomość, że ktoś naprawdę zna nasze pasje.

I tak oto zamiast kolejnych skarpetek masz kilka konkretnych pomysłów na prezent, które sprawią, że tegoroczny Dzień Chłopaka będzie wyjątkowy. Przy okazji sprawdź pomysły na dzień chłopaka od marki Recman.