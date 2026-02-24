Obserwuj nas
Obserwuj nas
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok

Nowe badanie niepokoi. Słuchawki mają szkodliwe substancje

Wszystkie przebadane modele słuchawek zawierały niebezpieczne substancje chemiczne, w tym bisfenole i ftalany – wynika z nowego raportu organizacji Arnika. Choć nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia, ich długotrwała ekspozycja może negatywnie wpływać na zdrowie użytkowników i ogranicza realny wybór bezpiecznych produktów na rynku
Autor:Natalia Bajek
24/02/2026
Czy słuchawki są toksyczne? Sprawdź wyniki badania ToxFree Life for All Czy słuchawki są toksyczne? Sprawdź wyniki badania ToxFree Life for All
Czy słuchawki są toksyczne? Sprawdź wyniki badania ToxFree Life for All
Spis treści ukryj
1. Słuchawki pod lupą naukowców
2. To nie bomba zegarowa, ale…
3. Problem większy niż wybór w sklepie
4. Lista słuchawek z raportu

Brzmi jak czarny scenariusz? Niestety to nie fikcja. Najnowsze badania pokazują, że popularne słuchawki, z których wielu z nas korzysta codziennie – w pracy, w domu i na spacerze – mogą zawierać szkodliwe substancje chemiczne. Na liście marek, w których wykryto niebezpieczne związki, znalazły się m.in. Bose, SteelSeries, Sennheiser, HyperX oraz Logitech.

Czy słuchawki są toksyczne? Sprawdź wyniki badania ToxFree Life for All
Czy słuchawki są toksyczne? Sprawdź wyniki badania ToxFree Life for All

Słuchawki pod lupą naukowców

Analiza została przeprowadzona w ramach projektu ToxFree Life for All, który wziął pod lupę aż 81 modeli słuchawek i 180 próbek materiałów dostępnych w Europie Środkowej oraz w sprzedaży internetowej – także na platformach takich jak Temu i Shein. Wynik? 100% badanych produktów zawierało substancje uznawane za niebezpieczne.

Mowa m.in. o bisfenolach, ftalanach oraz chemicznych środkach zmniejszających palność. Co istotne, związki te wykryto w elementach słuchawek mających bezpośredni kontakt ze skórą – nausznikach, pałąkach czy silikonowych końcówkach dokanałowych.

Czy słuchawki są toksyczne? Sprawdź wyniki badania ToxFree Life for All
Czy słuchawki są toksyczne? Sprawdź wyniki badania ToxFree Life for All

To nie bomba zegarowa, ale…

Eksperci uspokajają: słuchawki nie stanowią „natychmiastowego” zagrożenia dla zdrowia. Problem leży gdzie indziej. Długotrwała, regularna ekspozycja na takie substancje może mieć kumulatywne i synergistyczne skutki. W praktyce oznacza to zwiększone ryzyko zaburzeń hormonalnych, problemów neurologicznych, a nawet nowotworów, szczególnie u mężczyzn.

I tu pojawia się największy paradoks – nawet świadomy konsument ma dziś bardzo ograniczone możliwości wyboru bezpiecznego produktu. Jeśli wszystkie testowane modele zawierają niepożądane związki, to… przed czym właściwie uciekać?

Sprawdź inne nasze teksty o gadżetach i peryferiach.

Czy słuchawki są toksyczne? Sprawdź wyniki badania ToxFree Life for All
Czy słuchawki są toksyczne? Sprawdź wyniki badania ToxFree Life for All

Problem większy niż wybór w sklepie

Autorzy raportu podkreślają jedno: ochrona konsumentów nie może opierać się wyłącznie na indywidualnych decyzjach zakupowych. To problem systemowy, który wymaga działań na poziomie instytucjonalnym – ostrzejszych regulacji, lepszej kontroli składu materiałów i realnej presji na producentów.

Na razie pozostaje nam świadomość i zdrowy rozsądek. Może warto robić przerwy od słuchawek, unikać noszenia ich przez wiele godzin dziennie i uważnie śledzić kolejne raporty. Bo wygląda na to, że nawet ulubiona playlista może mieć swoje… chemiczne tło.

Klikając tutaj pobierzesz cały raport.

Lista słuchawek z raportu

Lista słuchawek z badania ToxFree Life for All
Lista słuchawek z badania ToxFree Life for All
Autor:Natalia Bajek
Opublikowane
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Sprawdź również