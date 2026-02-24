Nowe badanie niepokoi. Słuchawki mają szkodliwe substancje

Brzmi jak czarny scenariusz? Niestety to nie fikcja. Najnowsze badania pokazują, że popularne słuchawki, z których wielu z nas korzysta codziennie – w pracy, w domu i na spacerze – mogą zawierać szkodliwe substancje chemiczne. Na liście marek, w których wykryto niebezpieczne związki, znalazły się m.in. Bose, SteelSeries, Sennheiser, HyperX oraz Logitech.

Czy słuchawki są toksyczne? Sprawdź wyniki badania ToxFree Life for All

Słuchawki pod lupą naukowców

Analiza została przeprowadzona w ramach projektu ToxFree Life for All, który wziął pod lupę aż 81 modeli słuchawek i 180 próbek materiałów dostępnych w Europie Środkowej oraz w sprzedaży internetowej – także na platformach takich jak Temu i Shein. Wynik? 100% badanych produktów zawierało substancje uznawane za niebezpieczne.

Mowa m.in. o bisfenolach, ftalanach oraz chemicznych środkach zmniejszających palność. Co istotne, związki te wykryto w elementach słuchawek mających bezpośredni kontakt ze skórą – nausznikach, pałąkach czy silikonowych końcówkach dokanałowych.

To nie bomba zegarowa, ale…

Eksperci uspokajają: słuchawki nie stanowią „natychmiastowego” zagrożenia dla zdrowia. Problem leży gdzie indziej. Długotrwała, regularna ekspozycja na takie substancje może mieć kumulatywne i synergistyczne skutki. W praktyce oznacza to zwiększone ryzyko zaburzeń hormonalnych, problemów neurologicznych, a nawet nowotworów, szczególnie u mężczyzn.

I tu pojawia się największy paradoks – nawet świadomy konsument ma dziś bardzo ograniczone możliwości wyboru bezpiecznego produktu. Jeśli wszystkie testowane modele zawierają niepożądane związki, to… przed czym właściwie uciekać?

Problem większy niż wybór w sklepie

Autorzy raportu podkreślają jedno: ochrona konsumentów nie może opierać się wyłącznie na indywidualnych decyzjach zakupowych. To problem systemowy, który wymaga działań na poziomie instytucjonalnym – ostrzejszych regulacji, lepszej kontroli składu materiałów i realnej presji na producentów.

Na razie pozostaje nam świadomość i zdrowy rozsądek. Może warto robić przerwy od słuchawek, unikać noszenia ich przez wiele godzin dziennie i uważnie śledzić kolejne raporty. Bo wygląda na to, że nawet ulubiona playlista może mieć swoje… chemiczne tło.

Klikając tutaj pobierzesz cały raport.

Lista słuchawek z raportu