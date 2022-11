Ostatnio pisaliśmy o wydajności RTX 4080 w benchmarkach oraz o jego cenie. Dziś dowiadujemy się jak te wyniki przekładają na wydajność w grach oraz ile da nam OC karty.

Według informacji z portalu Videocardz wynika, że podkręcanie RTX 4080 daje nam nawet 9% wzrostu wydajności. Otrzymaliśmy porównanie wyników w 3DMark po zostawieniu karty na domyślnych ustawieniach, po zwiększeniu limitu mocy maksymalnie jak się da oraz po wykonanie overclockingu.

Poznaliśmy wydajność RTX 4080 w grach i potencjał OC

Karta również została przetestowana w popularnych grach tj. Call of Duty: Modern Warfare 2, Cyberpunk 2077, Borderland 3, czy Shadow of the Tomb Raider, a to wszystko przy wykorzystaniu procesora Intel Core i9 12900KF. Wyniki porównano z RTX 4090.

Tytuł gry RTX 4090 RTX 4080 Różnica Forza Horizon 5 147 127 15.7% Shadow of the Tomb Raider 179 129 38.8% Red Dead Redemption 2 129 99 30.3% Cyberpunk 2077 111 83 33.7% Call of Duty: MW2 137 127 7.9%

Źródło: Videocardz