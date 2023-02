E-recepta już na dobre zagościła w naszym życiu, więc oszuści postanowili ją perfidnie wykorzystać podszywając się pod Ministerstwo Zdrowia. Trzeba być czujnym.

Fałszywa e-recepta w wiadomości e-mail

Przyszła Ci niespodziewanie e-recepta? To może być oszustwo!

Zespół CSIRT NASK tym razem ostrzega Polaków przed nowym sposobem oszustów, którzy aktualnie rozsyłają wiadomości o wystawieniu e-recepty. Oczywiście takowa ma się znajdować w załączniku, jednak w nim takowej nie znajdziemy, a zostaniemy przekierowani na podstawioną stronę internetową, na której będziemy proszeni o podanie danych logowania do poczty elektronicznej. W ten sposób oddamy naszą skrzynkę przestępcą.

Jako, że metoda wcale nie jest nowa, bo od wielu lat się powtarza, to co chwila zmienia się forma, w której otrzymujemy link do fałszywej strony. Były niedopłaty za prąd, za paczkę, a teraz są e-recepty. Najgorsze jest w tym jednak to, że najbardziej podatni na to są osoby, które często odwiedzają lekarzy, a więc są schorowani. Oszuści w tym przypadku są bezlitośni, dlatego zawsze należy sprawdzać w pasku adresu strony, czy aby na pewno jesteśmy na oficjalnie stronie, czy na podstawionej. Rozpoznamy ją w szczególności po:

innej nazwie strony niż zazwyczaj np. zamiast poczta.wp będzie losowy ciąg znaków np. kshjdgf

znaczkach, które nie występują w naszym alfabecie

literówkach w adresie np. podwojona ilość znaków, albo popularne I (i) zamiast l (L)

Źródło: opracowanie własne / CERT