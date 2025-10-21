Roborock F25 Ultra – sprzątanie na gorąco (dosłownie)

Nie ma to jak kawa o poranku i czysta podłoga pod stopami. A najlepiej – taka, której nie trzeba szorować godzinami. Roborock F25 Ultra gwarantuje nowy poziom domowej czystości. Myje, dezynfekuje i paruje – wszystko w jednym ruchu. Dosłownie.

Roborock F25 Ultra.

Para, gorąca woda i zero litości dla plam

To pierwsze urządzenie marki, które łączy czyszczenie parą (150°C) z gorącą wodą (86°C). Efekt? Nawet zaschnięty sok z porannego smoothie czy tłuste ślady po smażeniu naleśników znikają bez walki. Co ciekawe, mimo tej gorącej akcji temperatura na samej podłodze utrzymuje się na poziomie około 80°C – czyli wystarczająco, żeby rozpuścić brud, ale nie zniszczyć drewnianych paneli.

Jeśli ktoś ma w domu małych artystów z kredkami woskowymi lub kota o wątpliwej etyce czystości, to wie, że to brzmi jak spełnienie marzeń.

Roborock F25 Ultra.

Technologia, która myśli za Ciebie

W środku F25 Ultra kryje się moc ssania 22 000 Pa i system SlideTech 2.0 – coś w rodzaju autopilota, tylko że do sprzątania. Inteligentne kółka sterowane przez AI dopasowują prędkość i kierunek do rodzaju podłoża. Czyli koniec z ciągnięciem urządzenia jak worka ziemniaków po dywanie.

Nowa szczotka JawScrapers radzi sobie z włosami i sierścią (nawet tymi z kategorii „niemożliwe do odplątania”), a podświetlenie LED w odcieniu niebieskim pomaga zajrzeć tam, gdzie kurz lubi się chować – pod łóżko, szafkę czy kanapę.

A żeby było jeszcze wygodniej – wszystko można ogarnąć przez aplikację mobilną. Tak, możesz leżeć na kanapie i patrzeć, jak Twój sprzęt sam się ogarnia.

Roborock F25 Ultra.

Sam się myje, sam się suszy

Po skończonej robocie F25 Ultra nie wymaga od nas specjalnej opieki. Urządzenie czyści się parą w 150°C, a potem suszy gorącym powietrzem (95°C), więc nie ma mowy o bakteriach, brzydkich zapachach czy nieprzyjemnych niespodziankach w zbiorniku po kilku dniach.

Dodatkowy plus – sprzęt dostał certyfikat TUV SUD, co potwierdza, że nie zrobi krzywdy naszym drewnianym podłogom. Dysza została zaprojektowana tak, żeby użytkownik nie miał bezpośredniego kontaktu z gorącą parą, więc bezpieczeństwo stoi tu na równi z efektywnością.

Detergent? O to też zadbano

Urządzenie ma automatyczny dozownik detergentu, który dobiera ilość środka czyszczącego do stopnia zabrudzenia. W praktyce oznacza to, że nie trzeba się zastanawiać, czy dodać „kroplę więcej”, bo F25 sam to ogarnie. Jedno pociągnięcie – i podłoga lśni.

Roborock F25 Ultra.

Głos z Roborocka

F25 Ultra to nasz najbardziej zaawansowany odkurzacz myjący, zaprojektowany dla osób, które oczekują perfekcyjnej czystości bez kompromisów. Łączy technologię, wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, oferując rezultaty, których do tej pory nie zapewniało żadne urządzenie tej klasy. Luiza Jakubowska, PR Manager Roborock w Polsce

Trudno się nie zgodzić – szczególnie że F25 Ultra rzeczywiście łączy wszystko, czego można chcieć od sprzętu do sprzątania: siłę, parę, wodę, higienę i samodzielność. No i faktycznie – patrząc na te parametry, kompromisów tu brak.

Cena i dostępność

Od dzisiaj Roborock F25 Ultra można kupić w Polsce – premierowo w cenie 2999 zł. Urządzenie trafiło do sprzedaży w oficjalnym sklepie Roborock.

Krótko mówiąc

Roborock F25 Ultra to sprzęt, który podszedł do tematu sprzątania z rozmachem. Gorąca woda, para, AI, samoczyszczenie i dezynfekcja – brzmi jak plan idealny na czyste mieszkanie bez godzin szorowania. Bo czemu by nie oddać brudnej roboty technologii, skoro ta robi to… dosłownie na gorąco?

