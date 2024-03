Rodzinny kredyt bez wkładu własnego. Co warto wiedzieć?

“Rodzinny kredyt bez wkładu własnego” to temat, który wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród Polaków. Kto może skorzystać z tego programu? Jakie warunki trzeba spełnić i na czym polega? Jakich nieruchomości szukają rodziny, które chcą z niego skorzystać?

Zmiana, która była potrzebna

Rząd uruchomił program “Mieszkanie bez wkładu własnego” w maju 2022 roku i miał on rozruszać rynek nieruchomości, który został uśpiony nie tylko przez pandemię, ale także ze względu na kredyty hipoteczne. Za brakujący wkład, który potrzebny był na zaciągnięcie kredytu o pełnej wartości nieruchomości odpowiedzialny był Bank Gospodarstwa Kredytowego i gwarantował on do 20 proc. kwoty kredytu (max. 100 tys. zł).

Warunki na papierze wydawały się atrakcyjne, jednak w 2022 roku z programu “Mieszkanie bez wkładu własnego” skorzystało niespełna 330 osób. Wpływ miało na to wiele czynników – sytuacja gospodarcza, wzrost stóp procentowych, czy koszty energii, materiałów i robocizny. To przeniosło się na wysokie spłaty kredytów hipotecznych – Polaków nie było stać na wzięcie kredytu. Dlatego też w 2023 roku zdecydowano się na zmianę formuły projektu i stworzono program “Rodzinny kredyt bez wkładu własnego”.

Czym jest “Rodzinny kredyt bez wkładu własnego”?

Idea programu się nie zmieniła – “Rodzinny kredyt bez wkładu własnego” ma pomóc osobom, które chcą kupić nieruchomość i posiadają zdolność kredytową, jednak nie są w stanie uzyskać kwoty wkładu własnego wymaganej do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Projekt ten składa się z dwóch elementów – gwarancji Banku Gospodarstwa Kredytowego oraz systemu spłat rodzinnych. Gwarancja eliminuje potrzebę wpłaty własnej lub pokrywa różnicę pomiędzy wymaganą kwotą wkładu a dostępnymi środkami u kredytobiorcy.

Jak tłumaczy Artur Smoleń, dyrektor sprzedaży w PROFIT Development, opcja spłaty rodzinnej jest bardzo ciekawa, ponieważ kwota wsparcia zależna jest od liczby posiadanych dzieci. Można skorzystać z niej wtedy, kiedy gospodarstwo domowe powiększy się o drugie, bądź kolejne dziecko – wsparcie wynosi 20 tys. zł w przypadku drugiego lub 60 tys. w przypadku trzeciego lub kolejnego dziecka.

Jakie są różnice? Kto może skorzystać z tego programu?

Porównując Rodzinny kredyt mieszkaniowy z Mieszkaniem bez wkładu własnego, pierwszą istotną różnicą jest zwiększenie limitów cenowych za metr kwadratowy, co znacząco rozszerza zakres dostępnych nieruchomości. Ograniczenia te różnią się w zależności od rynku (pierwotnego lub wtórnego) oraz lokalizacji nieruchomości. Dodatkowo, wprowadzono zmiany w zasadach dotyczących uzyskiwania gwarancji i umożliwiono korzystanie wyłącznie z systemu spłat rodzinnych. Te korekty mają istotny wpływ na procesy związane z uzyskiwaniem kredytu mieszkaniowego, umożliwiając bardziej elastyczne podejście do wyboru nieruchomości oraz korzystanie z nowych systemów gwarantujących spłatę kredytu.

Program “Rodzinny kredyt bez wkładu własnego” stanowi doskonałą opcję dla osób ze zdolnością kredytową, które jednak nie dysponują wystarczającymi środkami na wymagany wkład własny. Jest to również atrakcyjna możliwość dla tych, którzy posiadają wkład własny, ale preferują korzystanie ze spłaty rodzinnej. Z tego programu mogą skorzystać zarówno single, małżeństwa, jak i osoby pozostające w związkach nieformalnych, pod warunkiem, że wychowują co najmniej jedno wspólne lub przysposobione dziecko. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie jest prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za jej granicami, pod warunkiem posiadania obywatelstwa polskiego lub prowadzenia gospodarstwa z osobą, która takie obywatelstwo posiada.

Jakich nieruchomości szukają Polacy?

“Rodzinny kredyt bez wkładu własnego” sprawił, że osoby, które wcześniej marzyły o własnym kącie, jednak nie posiadały wystarczającej kwoty na wkład własny, mogą spełnić swoje marzenia. PROFIT Development zdradził, jakich mieszkań szukają Polacy.

Nieruchomości, które znajdują się w lokalizacji będącej w okolicy placówek edukacyjnych, sklepów czy dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, są najbardziej porządane. Poza tym dom lub mieszkanie, na które beneficjenci programu zdecydują się przeznaczyć pieniądze z kredytu, muszą być przestronne, komfortowe i bezpieczne. Program “Rodzinny kredyt bez wkładu własnego” ma obowiązywać do 2030 roku.

To szansa dla rodzin, by spełnić swoje marzenie o komfortowych, ciepłych i przytulnych czterech kątach. Możliwość zakupu nieruchomości bez wkładu oraz pokrycie części zadłużenia w ramach tzw. spłaty rodzinnej, to kusząca propozycja. Choć program będzie trwał jeszcze kilka lat, to warto rozważyć złożenie wniosku w najbliższym czasie. Ceny nieruchomości z dużym prawdopodobieństwem będą dalej rosnąć. Teraz jest więc dobry moment na zakup atrakcyjnego mieszkania, w atrakcyjnej cenie. Artur Smoleń, dyrektor sprzedaży w PROFIT Development

Źródło: Opr. wł./PROFIT Development