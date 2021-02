W nocy z 2.01 na 3.01 2020 roku, w wyniku nalotu dokonanego przez USA, zabity został generał elitarnych irańskich sił zbrojnych, Kasem Sulejmani. Wywołało to ogromne poruszenie nie tylko w samym Iranie, ale na całym świecie. Eskalacja konfliktu wydawała się nieunikniona, gdy włączyły się MSZ największych mocarstw świata, a środowiska islamskie oraz Iran poprzysięgły zemstę. Jak wygląda sytuacja Bliskiego Wschodu rok później?

Dlaczego zabito Sulejmaniego? Jak odpowiedział Iran?

Kasam Sulejmani był nie tylko dowódcą, ale i bohaterem Iranu. Zabicie go w Bagdadzie wraz z przywódcą Irakijskiej milicji, Abu Mahdi al-Muhandisem, było odpowiedzią na ataki na ambasadę USA w Bagdadzie. Pentagon zarzucił Sulejmaniemu ciche przyzwolenie na atak na siedzibę USA w Iraku. Warto także dodać, że był to dość ważny przeciwnik polityczny. Mając ogromny posłuch i poparcie ludu, będąc jednocześnie dowódcą jednej ze skuteczniejszych brygad wojsk specjalnych, Ghods, mógł doprowadzić do osłabienia wpływów Stanów Zjednoczonych w tamtym regionie. Stanowiło to również okazję do polepszenia sytuacji Rosji, która w opozycji do Trumpa była proirańska. Kreml potępił wydarzenie w Bagdadzie, licząc wzrost własnych wpływów w regionie. Chiny natomiast zaapelowały o zatrzymanie dalszej eskalacji konfliktu. Po stronie Pentagonu, z głównych stron konfliktu, stanął jedynie premier Izraela, Benjamin Netanjahu. Reszta natomiast starała się być bezstronna lub otwarcie poparła Iran, nazywając zamach na Sulejmaniego morderstwem. Za samą śmierć Iran poprzysiągł zemstę.

Bliski Wschód wciąż wrze. Czy USA zareaguje?

Napięcie po śmierci Sulejmaniego spowodowało falę zbrojnych potyczek na linii Iran-USA oraz Iran-Izrael. Sytuację podgrzało również kolejne złamanie przez Iran warunków umowy nuklearnej, gdy przedsięwzięli wzbogacania uranu do poziomu 20%, kiedy limit wynosi jedyne 3,67%. W przegranej przez Donalda Trumpa reelekcji w wyborach 2020, wiele osób widziało nadzieję na załagodzenie konfliktu. Mniej radykalny w opinii publicznej Biden miał być rozwiązaniem. Niestety walki nie ustają, a mogą nawet przybrać na sile.

Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa w zasadzie od zakończenia II Wojny Światowej, lecz zmienił on swoje oblicze oraz przybrał na sile dopiero po dołączeniu USA

Iran dalej pozostaje nieugięty

22.02.2021r. Irańskie siły przeprowadziły kolejny ostrzał amerykańskiej ambasady w Bagdadzie, nikt nie zginął. Spodziewać się jednak należy odpowiedzi USA, które wcześniej nie pozostawiało podobnych sytuacji bez odzewu. Iran zapowiedział również kolejne działania mające na celu wzbogacenie uranu, co w związku z ponowym pogwałceniem umowy nuklearnej skutkować będzie prawdopodobie kolejnymi sankacjmi.

Pozostaje jedynie czekać na odpowiedź USA w tej sprawie. Będzie to jeden z pierwszych sprawdzianów przed którym zostanie pozstawiony nowomianowany prezydent Joe Biden. Jak temu podoła okaże się prawdopodobnie w ciągu następnych paru dni.