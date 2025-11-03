Masz smartfon Xiaomi z Android 15? Zapomnij o aktualizacji!

Niestety, nie mam dobrych wiadomości dla posiadaczy smartfonów Xiaomi z Android 15. Marka poinformowała, że te urządzenia nie dostaną aktualizacji HyperOS 3.1. Co to oznacza? Jakie modele nie będą już wspierane? Sprawdź dalszą część tekstu.

Smartfon Xiaomi z Android 15. Fot.: Tymoteusz Nowak.

Chiński producent zdecydował się nie wspierać już swoich smartfonów wyposażonych w Android 15. To dość zaskakująca decyzja, aczkolwiek informacja jest już oficjalnie potwierdzona. Pośród popularnych modeli znajdziemy między innymi POCO F5, Redmi K60, Xiaomi 12 i wiele innych. Najbardziej zaskakujące jest to, że nie są to wcale tak stare urządzenia. Przykładowo „dwunastka” została zaprezentowana w grudniu 2021. Dziwne podejście, które może negatywnie wpłynąć na opinię klientów o marce. Jak tłumaczy się producent? Twierdzi, że HyperOS 3.1 jest mocno powiązana z Android 16 i to dlatego starsze modele nie będą brane pod uwagę.

Smartfon Xiaomi z Android 15. Fot.: Tymoteusz Nowak.

Smartfon Xiaomi z Android 15 nie dostanie aktualizacji

Można się zirytować, to fakt. Całe szczęście, to nie jest do końca tak, że Xiaomi porzuca definitywnie te modele. Otrzymają aktualizacje bezpieczeństwa i poprawki, jednak zapomnijcie o nowym wyglądzie czy funkcjach, jakie wprowadza producent wraz z HyperOS. Niestety.

Smartfon Xiaomi z Android 15. Fot.: Tymoteusz Nowak.

A co nowego znajdziemy w wersji 3.1? Przede wszystkim oczywiście nowością są zmiany wizualne, chociaż nie oszukujmy się, Xiaomi bardzo mocno zapatrzył się w stronę Apple i jego iOS. Czy uznaję to za wadę? W pewnym sensie tak, ponieważ wolałbym, by każdy zachęcał potencjalnych klientów swoimi projektami, a nie mocną inspiracją konkurencji. Zgadzacie się?

Zdjęcia dostarczył Tymek z Mobilne Fotografie.