Masz smartfon Xiaomi z Android 15? Zapomnij o aktualizacji!

Niestety, nie mam dobrych wiadomości dla posiadaczy smartfonów Xiaomi z Android 15. Marka poinformowała, że te urządzenia nie dostaną aktualizacji HyperOS 3.1. Co to oznacza? Jakie modele nie będą już wspierane? Sprawdź dalszą część tekstu.
Chiński producent zdecydował się nie wspierać już swoich smartfonów wyposażonych w Android 15. To dość zaskakująca decyzja, aczkolwiek informacja jest już oficjalnie potwierdzona. Pośród popularnych modeli znajdziemy między innymi POCO F5, Redmi K60, Xiaomi 12 i wiele innych. Najbardziej zaskakujące jest to, że nie są to wcale tak stare urządzenia. Przykładowo „dwunastka” została zaprezentowana w grudniu 2021. Dziwne podejście, które może negatywnie wpłynąć na opinię klientów o marce. Jak tłumaczy się producent? Twierdzi, że HyperOS 3.1 jest mocno powiązana z Android 16 i to dlatego starsze modele nie będą brane pod uwagę.
Smartfon Xiaomi z Android 15 nie dostanie aktualizacji
Można się zirytować, to fakt. Całe szczęście, to nie jest do końca tak, że Xiaomi porzuca definitywnie te modele. Otrzymają aktualizacje bezpieczeństwa i poprawki, jednak zapomnijcie o nowym wyglądzie czy funkcjach, jakie wprowadza producent wraz z HyperOS. Niestety.
A co nowego znajdziemy w wersji 3.1? Przede wszystkim oczywiście nowością są zmiany wizualne, chociaż nie oszukujmy się, Xiaomi bardzo mocno zapatrzył się w stronę Apple i jego iOS. Czy uznaję to za wadę? W pewnym sensie tak, ponieważ wolałbym, by każdy zachęcał potencjalnych klientów swoimi projektami, a nie mocną inspiracją konkurencji. Zgadzacie się?
Zdjęcia dostarczył Tymek z Mobilne Fotografie.