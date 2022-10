O przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft dowiedzieliśmy się już w styczniu tego roku. Największa transakcja na rynku technologicznym nie doszła jednak do skutku. Mówi się, że Sony zablokuje przejęcie Activision Blizzard. Jak skończy się ta sprawa?

Transakcja nie doszła jeszcze do skutku

Microsoft postanowił przejąć Activision Blizzard i wszystkie studia należące do tego wydawcy. Transakcja miała opiewać na ok. 70 miliardów dolarów, co byłoby największą operacją w historii tym przemyśle. Od stycznia do sfinalizowania transakcji jednak nie doszło. Gigant z Redmond wysłał właśnie wniosek do Komisji Europejskiej o akceptację przejęcia wydawcy gier.

Microsoft czeka na zielone światło w kwestii przejęcia Activision Blizzard!

O tym, czy Microsoft będzie w stanie przejąć wydawcę, dowiemy się dopiero w listopadzie, ponieważ wtedy właśnie Komisja Europejska będzie mogła wydać werdykt. W razie wątpliwości data ta się przesunie. Wiele podmiotów ma jednak wątpliwości co do przejęcia wydawcy gier. Mówi się, że Sony zablokuje przejęcie Activision Blizzard, a wskazywać ma na to wizyta szefa PlayStation w centrali UE.

Sony zablokuje przejęcie Activision Blizzard?

Activision Blizzard to wydawca, który posiada w swoim portfolio wiele ciekawych i ważnych dla branży gier tytułów. Mówimy tutaj o takiej serii jak Call of Duty, World of Warcraft czy Overwatch. Mówi się, że m.in. Sony zablokuje przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft właśnie ze względu na fakt, że wyżej wymienione marki mogą w przyszłości trafić jedynie na konsole Xbox i komputery PC.

W związku z tym Jim Ryan, szef PlayStation, miał udać się do centrali Unii Europejskiej i wyrazić swoje obawy dotyczące przejęcia przez Microsoft Activision Blizzard! Gigant z Redmond wierzy, że transakcja dojdzie jednak do skutku.

Szef PlayStation udał się do siedziby UE w celu wyrażenia obaw w związku z przejęciem popularnego wydawcy przez Microsoft!

Źródło: GamingBolt