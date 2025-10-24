Stepney Workers Club – londyńska marka, która od kilku lat konsekwentnie redefiniuje pojęcie miejskiego stylu – tej jesieni prezentuje coś zupełnie nowego. Kolekcja „S.W.C. Omni” to nie tylko świeże spojrzenie na klasyczne trampki, ale także koncept, który łączy w sobie estetykę porządku i świadomej niedoskonałości. To studium równowagi między symetrią i chaosem, prostotą i detalem – pomiędzy tym, co uniwersalne, a tym, co niepowtarzalne.

Stepney Workers Club „S.W.C. Omni”.

Wolność sportu, wolność myśli

Stepney Workers Club (S.W.C.) od początku swojej działalności kieruje się hasłem „Freedom of Sport, Freedom of Thought”, które oddaje filozofię marki – wolność wyrazu, niezależność i brak podziałów. Ich charakterystyczny symbol – uścisk dłoni – jest metaforą równości, współpracy i wspólnoty, a jednocześnie hołdem dla ducha londyńskich klubów robotniczych, które stanowiły inspirację dla powstania S.W.C.

Marka zdobyła rozpoznawalność dzięki unisexowym trampkom o ponadczasowym kroju, które szybko trafiły do miejskiego kanonu. Proste, a zarazem dopracowane w detalach modele stały się ulubionym wyborem nie tylko miłośników streetwearu, ale też osób ceniących minimalistyczną estetykę i wygodę.

Stepney Workers Club „S.W.C. Omni”.

Nowy rozdział: S.W.C. Omni

Kolekcja S.W.C. Omni otwiera zupełnie nowy rozdział w historii marki. Jej nazwa – „Omni” – oznacza wszystko, bezgraniczność, uniwersalność. To manifest jedności, który nawiązuje do filozofii S.W.C., ale wprowadza także świeży, eksperymentalny wymiar projektowania.

Twórcy opisują koncepcję nowej kolekcji jako „A Study in Order and Imperfection” – Studium porządku i niedoskonałości. To artystyczny manifest, w którym perfekcja zostaje przełamana subtelną asymetrią, a geometryczna precyzja spotyka się z organiczną formą. W świecie, gdzie projektanci często dążą do ideału, Stepney Workers Club celebruje to, co ludzkie – nieidealne, ale autentyczne.

W ramach kolekcji wprowadzono również nowe logo – zainspirowane grecką literą phi, będącą symbolem idealnych proporcji i harmonii. Tutaj jednak perfekcja została celowo „zniekształcona” – litera phi nabrała nieregularnego kształtu, podkreślając koncepcję balansowania pomiędzy porządkiem a jego brakiem.

Stepney Workers Club „S.W.C. Omni”.

Dwie linie, jeden duch

Kolekcja dzieli się na dwie główne linie:

OMNI

OMNI S-STRIKE

W obu znalazły się flagowe modele marki, które fani S.W.C. doskonale znają i cenią – teraz w odświeżonej, monochromatycznej odsłonie.

W linii OMNI znalazły się modele Dellow i Lister – minimalistyczne, klasyczne trampki, które wyróżnia subtelna asymetria i dbałość o detale. Z kolei linia OMNI S-STRIKE obejmuje Dellow S-Strike, Pearl S-Strike oraz Pro-Cup 01 S-Strike – modele o bardziej sportowym charakterze, z charakterystycznym „S” wkomponowanym w boczny panel.

Wszystkie buty dostępne są w uniwersalnych odcieniach czerni i bieli, co sprawia, że pasują do niemal każdego stylu – od casualowego po bardziej elegancki.

Stepney Workers Club „S.W.C. Omni”.

Materiały premium i mistrzowskie wykonanie

Jak zawsze w przypadku Stepney Workers Club, kluczową rolę odgrywa jakość wykonania. W projektach z serii Omni wykorzystano naturalne materiały – od delikatnej skóry cielęcej, przez jedwabisty zamsz, po grube, odporne płótno. Podeszwy wykonano z naturalnej gumy, która łączy miękkość z wyjątkową trwałością i odpornością na ścieranie.

Wnętrze butów to połączenie komfortu i nowoczesnych technologii. Ergonomiczna wkładka z pianki pokryta skórą licową gwarantuje amortyzację i przewiewność, a techniczna wyściółka – inspirowana obuwiem biegowym – wyposażona została w formowane poduszeczki pod piętą, które idealnie dopasowują się do kształtu stopy. Efekt? Buty, które nie tylko wyglądają świetnie, ale także zapewniają wygodę na najwyższym poziomie – nawet podczas długiego dnia w ruchu

Stepney Workers Club „S.W.C. Omni”.

Limitowana dostępność Stepney Workers Club „S.W.C. Omni”

Kolekcja S.W.C. Omni dostępna jest w ograniczonej ilości egzemplarzy – w wyselekcjonowanych punktach sprzedaży, które odzwierciedlają prestiż marki. W Polsce buty można znaleźć wyłącznie w sklepie stacjonarnym PRM przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie (Fabryka Norblina) oraz online na stronie: https://prm.com/pl/m/stepney-workers-club

