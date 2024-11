Termy na Podhalu – gdzie jechać na termy w 2024 roku?

Wyjazd w góry nie wiąże się jedynie z przemierzaniem górskich szlaków i odpoczynkiem na łonie natury. Szczególnie teraz, gdy wyjście na górskie szlaki nie jest dobrym pomysłem ze względu na panujące warunki. Owszem, dla wielu wędrówka jest to głównym celem wyjazdu, ale po takiej przeprawie trzeba zregenerować ciało. Termy na Podhalu to coś, co nam w tym pomoże. Do jakiego ośrodka wybrać się jesienią?

Górskie szlaki potrafią wymęczyć człowieka. Przepisem na regenerację jest odwiedzenie miejsca z ciepłą wodą. Które termy na Podhalu są najlepsze?

Termy na Podhalu. Sposób regeneracji po górskich wędrówkach

Dla wielu wyjazd na Podhale wiąże się z wyjściem w góry. Taka wędrówka może dać „w kość”, dlatego też warto pojechać na baseny termalne na Podhalu. Dlaczego? Dzięki nim będziemy mogli przyśpieszyć proces regeneracyjny naszego ciała po wyczerpującym dniu spędzonym na szlakach Tatr. Kąpiel w wodach termalnych pomaga zrelaksować mięśnie i zredukować napięcie. Woda bogata w takie minerały jak siarka, wapń czy magnez ma właściwości lecznice, dzięki czemu nasz organizm regeneruje się szybciej i łagodzi ona bóle stawów oraz mięśni.

Oczywiście, termy na Podhalu to również perfekcyjne miejsce na miłe spędzenie czasu z przyjaciółmi czy rodziną. W każdym ośrodku znajdziemy przeróżne atrakcje wodne, jacuzzi czy strefy relaksu z saunami i łaźniami parowymi, dzięki którym będziemy mogli się odprężyć. Wszystko to z widokiem na zawsze piękne Tatry!

W ośrodkach z basenami termalnymi można skorzystać także z dodatkowych zabiegów SPA, dzięki którym odprężymy się i zadbamy o nasze zdrowie. Pomoże to przede wszystkim po górskich wędrówkach, po których odzyskanie sił może zająć trochę czasu. Wpłynie to także na samopoczucie. Termy na Podhalu to korzyść nie tylko dla naszego ciała, ale także i ducha.

Niezależnie od pory roku, termy na Podhalu to bardzo dobry wybór jeśli chodzi o relaks w Tatrach.

Gdzie jechać na termy na Podhalu?

Termy na Podhalu to bardzo popularny temat. Z tym trudnym wyborem, do jakiego obiektu pojechać, mierzy się bardzo duża liczba osób, dlatego też tym artykułem podpowiemy, gdzie możemy się wybrać, aby jak najlepiej zrelaksować swoje ciało i umysł.

Termy Bania

Zacznijmy od ośrodka „Termy Bania” zlokalizowanego w Białce Tatrzańskiej. Te termy na Podhalu oferują wszystko to, czego będziemy potrzebować po górskich wędrówkach. W ośrodku znajdziemy zarówno strefę zabaw dla najmłodszych, zjeżdżalnie, która podzielona jest z tą strefą dla osób, które po prostu chcą odpocząć i się zrelaksować. Oczywiście znajdziemy tutaj także baseny termalne znajdujące się na zewnątrz, do których aby się dostać, nie musimy opuszczać basenu wewnętrznego! Miłośnicy saun również znajdą dla siebie wyodrębnioną strefę. W basenach znajdziemy wody solankowe, czy te wypełnione wodą siarkową, jacuzzi, bicze wodne czy gejzery. Wszystko to z pięknym widokiem na Tatry. Na terenie Term Bania znajdziemy także luksusowy hotel, czy strefę zabaw dla dzieci z m.in. parkiem linowym.

Cennik Terma Bania

Strefa zabawy: 2,5h: dziecko od 53 zł, senior od 63 zł, normalny od 73 zł 4,5h: dziecko od 77 zł, senior od 87 zł, normalny od 97 zł

Strefa zabawy i relaksu: 2,5h: dziecko od 63 zł, senior od 73 zł, normalny od 83 zł 4,5h: dziecko od 87 zł, senior od 97 zł, normalny od 107 zł bez limitu: dziecko od 97 zł, senior od 107 zł, normalny od 117 zł

Saunarium: 2,5h: senior od 73 zł, normalny od 83 zł 4,5h: senior od 97 zł, normalny od 107 zł bez limitu: senior od 107 zł, normalny od 117 zł

Saunarium i strefa relaksu: 2,5h: senior od 83 zł, normalny od 93 zł 4,5h: senior od 103 zł, normalny od 123 zł bez limitu: senior od 113 zł, normalny od 133 zł

Open: strefa zabawy, relaksu oraz saunarium: 3,5h: senior od 103 zł, normalny od 123 zł bez limitu: senior od 133 zł, normalny od 153 zł



Warto zauważyć, że ceny mogą różnić się od dnia tygodnia. Dodam również, że są to kwoty, które płacimy kupując bilet online. Jeśli zrobimy to w kasie, zazwyczaj ceny będą o około 20 zł wyższe.

Termy Chochołowskie

Największymi termami na Podhalu są termy Chochołowskie – kompleks składa się z 30 niecek basenowych, które znajdują się na dwóch piętrach kompleksu, natomiast na trzecim piętrze znajdziemy strefę saun – m.in. sauny fińskie, czy łaźnie parowe. Obiekt został zaprojektowany tak, aby osoby szukające relaksu znalazły swoje miejsce, a Ci którzy chcą się rozerwać, mogli bez problemu korzystać z dużej liczby atrakcji wodnych. Na terenie tego wielkiego obiekty rekreacyjnego znajdziemy zarówno baseny wewnętrzne, jak i zewnętrzne, strefę SPA, obiekty restauracyjne oraz wielki parking.

Termy na Podhalu? Miło wspominam chochołowskie termy, które odwiedziłem wielokrotnie.

Cennik Termy Chochołowskie

Baseny: 3h: dziecko od 55 zł, senior od 65 zł, normalny od 85 zł bez limitu czasu: dziecko od 85 zł, senior od 95 zł, normalny od 115 zł wejście po 19:00: dziecko od 45 zł, senior od 55 zł, normalny od 69 zł

Saunarium: 3h: senior od 69 zł, normalny od 85 zł bez limitu: senior od 99 zł, normalny od 115 zł

Open: 4h: senior od 105 zł, normalny od 125 zł bez limitu czasu: senior od 135 zł, normalny 155 zł



Tak jak w przypadku Termy Bania, warto zauważyć, że ceny mogą się różnić w zależności od dnia, w którym chcemy odwiedzić to miejsce. Tak, dobrze myślisz – na weekendzie jest drożej.

Termy Chochołowskie. Jedne z największych term na Podhalu.

Termy Gorący Potok

Jeśli szukacie obiektu, który będzie idealny dla dzieci, to Termy Gorący Potok wydają się tym odpowiednim. Znajdziemy tutaj szereg atrakcji dla najmłodszych, wielu animatorów oraz oczywiście wiele basenów. Atrakcje nie są zarezerwowane jedynie dla dzieci, ponieważ dorośli również znajdą tutaj baseny zewnętrzne z wodą siarkową, niecki z wodami termalnymi, masażami wodnymi czy duże zjeżdżalnie. Mało tego, często odbywają się koncerty – także z muzyką na żywo! Na terenie obiektu umiejscowiono restauracje oraz apartamenty dla rodzin, które chcą wypocząć tutaj kilka dni. Dużym atutem Gorącego Potoku jest strefa saun z kąpielami borowinowymi.

Cennik Gorący Potok

Strefa basenowa 1,5h: dziecko do lat 18 od 45 zł, student do 26 lat od 55 zł, senior od 55 zł, normalny od 59 zł 2,5h: dziecko do lat 18 od 49 zł, student do 26 lat od 69 zł, senior od 59 zł, normalny od 79 zł bez limitu czasu: dziecko do lat 18 od 69 zł, student do 26 lat od 99 zł, senior od 89 zł, normalny od 109 zł

Strefa basenowa + strefa spa: 5h: od 129 zł bez limitu: od 149 zł

Sauny: 1,5h: od 59 zł 3,5h: od 85 zł



Termy Bukovina

Termy Bukovina znajdujące się w Bukowinie Tatrzańskiej to wyjątkowy, najmocniej ze wszystkich opisanych nastawiony na rehabilitację i leczenie ośrodek, który składa się z siedmiu wewnętrznych i pięciu zewnętrznych basenów. Wellness & SPA oferuje rehabilitację i fizjoterapię dla osób, które borykają się z problemami zdrowotnymi. Warto wspomnieć również o strefie saun,

Termy na Podhalu? Możesz odwiedzić Bukowinę, gdzie Termy Bukovina połączone są z hotelem.

Cennik Termy Bukovina

Tutaj muszę zauważyć, że obecnie obowiązuje sezon niski i potrwa do 20 grudnia bieżącego roku. Kiedy ceny się zmienią, zaktualizujemy ten artykuł.

Strefa basenowa: 3,5h: dzieci 64 zł, seniorzy 69 zł, dorośli 85 zł cały dzień: dzieci 79 zł, seniorzy 95 zł, dorośli 115 zł

Sauny: jednorazowe wejście: 29 zł, dwugodzinne wejście: 65 zł



Termy na Podhalu? Możesz odwiedzić Bukowinę, gdzie Termy Bukovina połączone są z hotelem.

Sprawdź również naszą opinię na temat pobytu w Rezydencji Nosalowy Dwór w Zakopanem.