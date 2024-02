Test Acer Chromebook Plus 514. Najlepszy laptop do nauki?

W tym “gąszczu” oferowanych przez wielu producentów modeli, trudno znaleźć ten najlepszy laptop do nauki i pracy. Czy aby na pewno? Wydaje mi się, że osiągnąłem w tej kwestii sukces. Oto test Acer Chromebook Plus 514. Już na wstępie mogę stwierdzić, że to bardzo dobry sprzęt, a przede wszystkim łatwy w obsłudze i, co ciekawe, wielozadaniowy!

Test Acer Chromebook Plus 514. Najlepszy laptop do pracy, nauki i rozrywki?

Acer Chromebook Plus 514 to nowy model z rodziny Chromebooków. W tym wariancie wykorzystano procesor AMD Ryzen 5 7520C.

Specyfikacja Acer Chromebook Plus 514

Procesor: AMD Ryzen 5 7520C (4 rdzenie, 8 wątków, 2,80–4,30 GHz, 6 MB cache)

Pamięć RAM: 8 GB (LPDDR5x, 3200 MHz)

Dysk: 256 GB SSD

Ekran: 14-calowy, IPS, rozdzielczość WUXGA (1920 × 1200), proporcje 16:10

Grafika: AMD Radeon 610M

Bateria: 53 Wh

Porty: 2x USB-C, 2x USB-A, czytnik kart microSD, port HDMI

Audio: głośniki stereo, dwa mikrofony

Kamera: 8 MP

Waga: 1,45 kg

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie producenta – Acer Polska.

Wygląd i wykonanie Acer Chromebook Plus 514

Acer Chromebook Plus 514 ma tradycyjny wygląd. Typowo biznesowy laptop z klasycznym designem oraz kolorystyką. Korpus wykonany jest z aluminium i ma matowe wykończenie. To plus, ponieważ nie zauważymy odbić palców na obudowie. Dodam także, że już pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Zdecydowanie, Chromebook jest dobrze wykonany. Za sprawą zastosowanych materiałów jest lekki i wytrzymały.

Laptop ma wymiary 319 x 19,9 x 227 mm i waży 1,45 kg. Jest to zatem dość kompaktowe urządzenie, które łatwo można przenosić. To ważne, szczególnie dla osób, które często podróżują ze swoim komputerem.

Prawa krawędź została zarezerwowana dla portu USB typu C, audio Jack 3,5 mm oraz Kensington Lock. Z kolei na lewej umieszczono USB typu C, USB typu A, HDMI oraz diodę informującą o stanie baterii. Nad 14-calowym ekranem ulokowano mikrofony oraz obiektyw, która dodatkowo posiada fizyczny przełącznik, który może zakryć kamerę.

Test Acer Chromebook Plus 514.

Klawiatura jest podświetlana, co jest przydatne do pracy w ciemności. Klawisze są duże, a ich skok jest odpowiedni. Ogólnie, klawiatura jest wygodna w użytkowaniu. Na obu jej bokach umieszczono głośniki stereo. Tuż pod nią został umieszczony gładzik. Touchpad jest duży i responsywny, dobrze reaguje na gesty. Świetnie sprawdza się podczas pracy z aplikacjami ChromeOS.

Test Acer Chromebook Plus 514.

Wydajność Acer Chromebook Plus 514

Acer Chromebook Plus 514 z procesorem AMD Ryzen 5 oferuje znaczną poprawę wydajności.

W testach benchmarkowych ten model uzyskał następujące wyniki:

Geekbench 5: 8054 (single-core), 40225 (multi-core)

Cinebench R23: 1305 (single-core), 7810 (multi-core)

PCMark 10: 4906

Test Acer Chromebook Plus 514.

W codziennym użytkowaniu Acer Chromebook Plus 514 radzi sobie bez problemu z większością zadań. Można na nim pracować z dokumentami, przeglądać internet, oglądać filmy czy grać w proste gry. Ba, jeśli kupicie dostęp do NVIDIA GeForce NOW i korzystacie z szybkiego łącza internetowego, będziecie mogli zagrać w wiele popularnych tytułów dostępnych ze STEAM, EPIC Games, UBISOFT czy Electronic Arts. Zresztą, lista gier dostępna jest tutaj. Ewentualnie możecie kupić typowo gamingowy sprzęt, jak chociażby testowany przez nas Acer Predator Helios 18.

Laptop płynnie działa nawet przy wielozadaniowości. Można na nim bez problemu pracować z wieloma aplikacjami jednocześnie, a nawet uruchomić kilka wymagających programów, takich jak Photoshop czy Premiere Pro. To bardzo duże zaskoczenie, ponieważ dotychczas Chromebooki z ChromeOS kojarzone były raczej z laptopami biurowymi. Mamy przecież na pokładzie system przypominający Androida, a więc użytkownik był nastawiony głównie na pracę z aplikacjami biurowymi.

Test Acer Chromebook Plus 514.

Ekran

Ekran Acer Chromebook Plus 514 ma przekątną 14 cali i rozdzielczość WUXGA (1920 × 1200). Ekran jest jasny i wyraźny, a kolory są żywe. Proporcje 16:10 zapewniają więcej miejsca na ekranie, co jest przydatne podczas pracy z dokumentami lub oglądania filmów.

Ogólnie, nie spodziewajcie się po tej matrycy fajerwerków, ale uwierzcie praca, nauka, a nawet rozrywka jest nie tylko możliwa, ale może też być komfortowa. Chromebook przez kilka tygodni był moim głównym komputerem do pracy. Nie ukrywam, nie miałem żadnych zastrzeżeń do ekranu. Fakt, mógłby być nieco jaśniejszy, ale to tylko moje przyzwyczajenie, które zostało z innej matrycy.

Test Acer Chromebook Plus 514.

Bateria

Acer Chromebook Plus 514 ma baterię o pojemności 53 Wh. W testach bateria wytrzymała do 10 godzin pracy na jednym ładowaniu. Jest to bardzo dobry wynik, który pozwala na cały dzień pracy bez konieczności ładowania.

Test Acer Chromebook Plus 514.

Praca z systemem ChromeOS, czyli test Acer Chromebook Plus 514 w praktyce

Acer Chromebook Plus 514 jest wyposażony w system operacyjny ChromeOS. Jest to prosty i intuicyjny system operacyjny. Jest bardzo wydajny i nie wymaga wielu zasobów. Laptop uruchamia się błyskawicznie i działa płynnie nawet przy wielu otwartych aplikacjach.

Test Acer Chromebook Plus 514. Najlepszy laptop do nauki?

Szczerze mówiąc, jeśli już “zadomowicie się” w ekosystemie Google, a do tego posiadacie smartfon z Androidem, nie będziecie chcieli przesiąść się na inne rozwiązania. Dostaniecie tu wszystko to, co potrzebne do codziennego korzystania z komputera. Szybka przeglądarka, pakiet biurowy, integracja z telefonem. Mało tego – mamy przecież połączenie z Dyskiem Google, a to oznacza, że nasze pliki mogą sprawnie “znaleźć się” również na naszym telefonie czy tablecie. Czego chcieć więcej, prawda?

Test Acer Chromebook Plus 514.

Mało tego, uważam, że ChromeOS jest o wiele łatwiejszy w obsłudze od konkurencyjnych systemów. To go wyróżnia i jest według mnie świetną propozycją dla osób, które nie mogą pochwalić się znajomością obsługi komputerów. Tak naprawdę w ChromeOS wszystko mamy “na tacy”. Nie ma problemu z instalacją aplikacji czy gier. Nie ma problemu ze znalezieniem naszych plików. Do tego dochodzi świetna wydajność i faktycznie mamy komputer uniwersalny – zarówno dla zaawansowanego użytkownika, jak i tego, który dopiero rozpoczyna swoją “przygodę” z nowymi technologiami.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca Acer Chromebook Plus 514.