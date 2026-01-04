Test Hyundai Staria 1.6. Czy Polacy kupią ten rodzinny van?

Hyundai Staria to świetny, chociaż trochę nietypowy pod kątem desigu rodzinny VAN. Te auta prędzej czy później wrócą do łask, bo mają wiele zalet. Hit sprzedaży murowany? Niekoniecznie z tym silnikiem. Po tygodniu testów, podczas których pokonałem około 1500 kilometrów stwierdzam jedno: zastosowanie diesla zwiększyłoby zainteresowanie tym modelem.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV 2025. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Wsiadasz do dużego, przestronnego VAN’a. Nieco dziwnego, bo jego wygląd nie każdemu się spodoba, ale kwestie praktycznych rozwiązań są tu opanowane do perfekcji. Hyundai Staria to rewelacyjny samochód, który pokochałoby wiele rodzin, jednak ten silnik oferowany w naszym kraju niekoniecznie do mnie przemawia. Dlaczego? To proste – 1.6 T-GDI HEV o mocy 225 KM słabo przyspiesza, a przy okazji zużywa bardzo dużo paliwa. Nic w tym dziwnego, bowiem auto waży ponad dwie tony. Jeszcze bardziej irytuje fakt, że na niektórych rynkach Staria sprzedawana jest z 2.2-litrowym dieslem lub 3.5-litrową benzyną z LPG.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV 2025. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Kosmita? Do takich projektów przyzwyczaił mnie Hyundai

Patrzysz na ten model i myślisz sobie: czym kierowali się projektanci tego wozu? Trochę takie akwarium (to akurat duży plus) z dziwnym pasem przednim, przez który przechodzi LED do jazdy dziennej i przeogromny grill, jakbyś miał przygotować steki dla 7-, a nawet 9-cio osobowej rodziny. Tak, możesz wybrać wersję z fotelami dla siedmiu lub dla dziewięciu osób, chociaż ja tego trzeciego fotelu w pierwszym rzędzie jakoś… nie widzę.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV 2025. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Z tyłu jest skromniej, ale nadal zjawiskowo. Gigantyczne pasy świateł składające się z wielu małych LED-owych kwadracików. Oczywiście, największą część zajmuje tu gigantyczna klapa bagażnika otwierana elektrycznie. Boczna linia, jak na VAN-a przystało to przede wszystkim wielkie przesuwne drzwi, ogromne szyby i „napompowane” nadkole.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV 2025. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Staria może się podobać, ale może też powodować grymas na twarzy. Jedno jest pewne – jest inna, wyjątkowa, nietuzinkowa, wyróżniająca się na tle konkurencji. Mi osobiście nie przeszkadzało to, że wiele osób zwracało uwagę na to auto. Wierzcie mi lub nie, ale widziałem ten wzrok innych uczestników ruchu drogowego, jakbym jechał jakimś egzotycznym sportowym samochodem.

Wnętrze – klasa biznes

Mów co chcesz, ale to VAN oferuje najwięcej miejsca i bardzo wysoki komfort podróżowania. Niezależnie który fotel wybierzesz, szczególnie w testowanej wersji, możesz pokonać setki, a nawet tysiące kilometrów w bardzo wygodnej pozycji. Auto posiadało konfigurację: 2+2+3, a więc szczególnie te dwa osobne fotele w drugim rzędzie gwarantowały wspomniany komfort. Posiadały odrębne podłokietniki, szeroki zakres regulacji, wygodne zagłówki. Rzecz jasna, fotele były zarówno podgrzewane, jak i wentylowane.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV 2025. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Jakby tego było mało, macie do dyspozycji trzy osobne strefy klimatyzacji, szereg portów USB, niezliczoną wręcz ilość schowków. Świetnie sprawdzają się również na co dzień elektrycznie przesuwane tylne drzwi, a wieczorne podróże umila nie tylko dobre audio BOSE, lecz również nastrojowe oświetlenie kabiny. Ciekawym dodatkiem jest możliwość aktywacji podglądu tylnych rzędów siedzeń na ekranie umieszczonym w centralnym miejscu kokpitu. Docenią to przede wszystkim rodzice, którzy będą mogli obserwować swoje pociechy. Przestrzeń jaką oferuje Hyundai Staria jest ogromna, dlatego kolejną fajną ciekawostką jest możliwość aktywacji mikrofonu, który „przenosi” nasz głos do głośników, dzięki czemu wszyscy słyszą to, co chcemy powiedzieć.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV 2025. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Hyundai Staria to rodzinny VAN. Jak się nim jeździ?

Ma ponad 5,2 m długości, ponad 1,7 m szerokości i prawie 2 m wysokości. Czy to oznacza utrudnione manewrowanie tym autem? Wręcz przeciwnie! Ten rodzinny VAN jest naszpikowany nowymi technologiami ułatwiającymi parkowanie i codzienną jazdę. Mam na myśli między innymi system kamer 360 czy szereg rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo. Chodzi o aktywny tempomat, monitoring martwego pola, utrzymywanie na pasie ruchu i funkcję unikania kolizji.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV 2025. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Sama jazda tym samochodem jest bardzo przyjemna. Osobiście lubię prowadzić wysokie VAN-y. Tu na widoczność wpływa również to przeszklenie całej kabiny. Fakt, głównie sprawdzasz to, co „obserwują” obiektywy kamer, ale manewrowanie ułatwiają również gigantyczne lusterka. Jak już wspominałem – fotele są bardzo wygodne. Pisząc całkiem poważnie – ciężko tu znaleźć jakiekolwiek wady. Mamy wysoki komfort podróżowania, najnowsze technologie – także te wpływające na bezpieczeństwo, oświetlenie nastrojowe czy całkiem dobre audio. Jedyna rzecz, której mi brakowało to reflektory w stylu Matrix, które skutecznie wycinałyby słup światła, by nie oślepiać innych uczestników ruchu.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV 2025. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Co z samym prowadzeniem? Nie mam uwag. Oczywiście, możecie zapomnieć o dynamicznej jeździe i zastanawiam się, po co ktoś zastosował w przełączniku trybów jazdy opcję „sport”. Tu trzeba nastawić się na eko i na komfort, bo do tego służy ten samochód. Nie uświadczycie tu przechyłów podczas mocnego wchodzenia w zakręty, a sam układ kierowniczy jest precyzyjny i „wygodny” w obsłudze. Nie mam żadnych uwag.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV 2025. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Silnik w Hyundai Staria – rysa na szkle

Producent zastosował tu benzynowy, a konkretniej hybrydowy motor 1.6 T-GDI, który współpracuje z silnikiem elektrycznym o mocy 73 KM. Akumulator ma zaledwie 1,49 kWh, więc zapomnij o jeździe tym autem tylko na prądzie. Silnik współpracuje z 6-biegowym automatem. Fakt, mamy 225 KM ale nie łudźcie się – o dynamice raczej należy zapomnieć. No, chyba, że powyżej 10 sekund do 100 km/h robi na Tobie wrażenie, ale wydaje mi się, że lekko się uśmiechniesz czytając, jak długo trwa to przyspieszenie.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV 2025. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Nie zapomnicie natomiast o spalaniu, bowiem to jest zdecydowanie za wysokie. Miasto to około 8 litrów benzyny na każde sto kilometrów, z kolei trasa – jeśli np. wybierzecie się na drogi ekspresowe i autostrady, liczcie się ze spalaniem na poziomie 10 – 12 litrów benzyny. Zbiornik mieści 65 litrów benzyny, więc na takie typowo autostradowe strzały pomiędzy miastami w różnych krajach raczej nie są możliwe. A szkoda, bo ja osobiście wolę zatankować raz i mieć ponad 1000 km zasięgu. Takie, a raczej dużo wyższe wartości oferował mi chociażby testowany Mercedes-Benz Klasy C 220d.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV 2025. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Ile kosztuje Hyundai Staria w 2025 i czy warto go kupić?

Jeden silnik, ale multum wariantów wyposażenia i konfiguracji miejsc. Tak w skrócie można podsumować cennik Hyundai Staria w 2025 roku. Zaczynamy od 204 900 zł za opcję Smart w wariancie 9-osobowym. Dodam jeszcze, że pozostałe opcje, oprócz Luxury są sprzedawane tylko właśnie w wariancie dziewięciu miejsc. Co dostaniemy w tej cenie? Są przede wszystkim reflektory LED, 17-calowe felgi aluminiowe, kamera cofania, 3-strefowa klima, pierwszy i drugi rząd ma podgrzewane fotele i w zasadzie to tyle. Kolejne opcje to Smart Business za 222 900 zł, Smart VIP za 237 900 zł i testowana wersja Luxury, dostępna tylko w opcji 7-osobowej za 257 900 zł.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV 2025. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Nie ukrywam, ta ostatnia faktycznie daje nam możliwość luksusowego pokonywania kilometrów. Pomagają w tym specjalne fotele „relaks” w drugim rzędzie, jest zamszowa podsufitka, nie tylko podgrzewanie, ale i wentylowanie foteli i wiele, wiele innych opcji, które poznacie klikając w ten polski cennik Staria HEV PY2025. No dobrze, ale czy warto go kupić?

Dodam jeszcze, że kilkanaście samochodów z roczników 2024 i 2025 stoi u dealerów i czeka na nowego właściciela. Ceny? Startujemy od 176 tys zł za Smart Business. 179 tys zł dasz za demo Smart VIP, natomiast jeśli marzy Ci się Smart VIP, dobrze gdybyś miał 200 tys zł.

Ponad 200 tysięcy za Hyundaia? Tak, wiem, drogo, ale patrząc na ceny konkurencji (a ta jest przecież znikoma), wcale nie wychodzi tak źle. Fakt, są jakieś Travellery czy PROACE, ale one nie gwarantują tego luksusu, który da Staria. Szczerze? Porównałbym go do tego, co oferuje Mercedes-Benz Klasa V, jednak nie oszukujmy się, to nie ta liga jeśli chodzi o budżet, bowiem tam mówimy raczej o około 380 – 400 tys zł. W takim przypadku Staria okazuje się świetnym wyborem – nawet z tym słabym silnikiem – o ile nie przeszkadza brak gwiazdy na masce.