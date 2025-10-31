Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed to jedna z najnowszych propozycji w portfolio uznanego producenta akcesoriów gamingowych. Klawiatura ta aspiruje do miana lidera w segmencie niskoprofilowych, bezprzewodowych modeli dla wymagających graczy. Czym wyróżnia się na tle konkurencji, jakie innowacje oferuje i przede wszystkim – czy warto w nią zainwestować? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie czytając dalszą część tego artykułu.

Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed.

Wygląd Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed

Razer od lat słynie z dbałości o design swoich produktów i Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed nie jest tu wyjątkiem. Klawiatura już na pierwszy rzut oka przyciąga uwagę smukłym profilem i minimalistyczną linią. Zastosowane materiały to w głównej mierze wysokiej jakości aluminium, które nadaje konstrukcji elegancji, a jednocześnie podkreśla jej solidność.

Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed.

Obudowa została wykończona w matowej czerni, odpornej na odciski palców. Szczególnie efektownie prezentuje się podświetlenie RGB Razer Chroma, które oferuje pełną personalizację z poziomu oprogramowania Synapse. Można wybierać spośród ponad 16 milionów kolorów oraz licznych efektów dynamicznych. Podświetlenie jest równomierne, nasycone, a przejścia między kolorami płynne – nawet przy bardzo jasnych ustawieniach nie dochodzi do efektu wycieku światła poza obrys klawiszy.

Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed.

Warto zwrócić uwagę na niskoprofilowe nasadki klawiszy (keycaps), wykonane z podwójnie formowanego PBT. Zapewniają one wyjątkową trwałość i odporność na ścieranie. Klawiatura jest pełnowymiarowa, ale dzięki obniżonemu profilowi prezentuje się lekko i nowocześnie. Profilowanie poszczególnych sekcji oraz delikatnie wygięta linia dolnej krawędzi sprawiają, że całość wygląda bardzo ergonomicznie.

Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed.

Producent zadbał także o wygodę użytkownika. Zastosowane gumowe stopki oraz możliwość regulacji kąta nachylenia pozwalają na idealne dostosowanie pozycji klawiatury do własnych preferencji. Całość wieńczy elegancka rolka multimedialna oraz logo ulokowane w centralnej – górnej części obudowy.

Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed.

Dane techniczne Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed

Parametr Wartość Typ klawiatury Mechaniczna, niskoprofilowa (low-profile) Przełączniki Razer Low-profile Optical Switch (Red / Purple) Komunikacja Przewodowa (USB-C), Bezprzewodowa (2.4 GHz Hyperspeed, Bluetooth 5.0) Podświetlenie Indywidualne RGB Razer Chroma, 16,8 mln kolorów Układ klawiszy Pełnowymiarowy (104 klawisze), z sekcją numeryczną Keycaps PBT Double-shot, niskoprofilowe Łączność USB-C (odłączany przewód), 2.4 GHz Razer Hyperspeed, Bluetooth 5.0 Czas pracy na baterii Do 200 godzin (bez podświetlenia), 30-50 godzin (z podświetleniem RGB) Wymiary 436 x 131 x 27 mm Waga Ok. 750 g Dodatkowe funkcje Rolka multimedialna, 4 dedykowane przyciski makr, magnetyczna podpórka pod nadgarstki, N-key rollover, anti-ghosting Oprogramowanie Razer Synapse Zgodność Windows, MacOS

Rozwiązania – technologie i innowacje

Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed to klawiatura naszpikowana nowoczesnymi rozwiązaniami, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Największym atutem są tutaj innowacyjne, niskoprofilowe przełączniki optyczne Razer. Występują one w dwóch wariantach: Red (liniowe, ciche) oraz Purple (klikające, z wyraźnym feedbackiem). Dzięki zastosowaniu technologii optycznej, aktywacja następuje poprzez przerwanie wiązki światła, co przekłada się na błyskawiczny czas reakcji oraz mniejsze zużycie mechaniczne.

Klawiatura obsługuje tryb przewodowy oraz dwa tryby bezprzewodowe – ultraszybki Razer Hyperspeed Wireless 2.4 GHz oraz Bluetooth 5.0. Hyperspeed zapewnia niemal zerowe opóźnienia, co jest nieocenione podczas rozgrywek e-sportowych. Zaawansowane zarządzanie energią pozwala wydłużyć czas pracy na baterii nawet do 200 godzin (przy wyłączonym podświetleniu), co czyni ten model wyjątkowo mobilnym.

Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed.

Warto docenić także wsparcie dla pełnego N-key rollover oraz anti-ghosting, co umożliwia rejestrowanie wielu wciśnięć jednocześnie. Klawiatura wyposażona została w cztery dedykowane przyciski makr oraz programowalną rolkę multimedialną. Każdy z tych elementów można dowolnie skonfigurować w aplikacji Razer Synapse, włącznie z zaawansowanymi skryptami, które przydadzą się streamerom i profesjonalnym graczom.

Nie sposób pominąć integracji z ekosystemem Razer Chroma – podświetlenie można zsynchronizować z innymi urządzeniami producenta, a także z kompatybilnymi grami i aplikacjami. Klawiatura wspiera również nagrywanie makr „w locie” oraz posiada fizyczne przełączniki do zmiany profili, co jest bardzo wygodne podczas turniejów.

Warto dodać, że producent zaimplementował tryb „Game Mode”, który blokuje wybrane skróty systemowe podczas rozgrywki, eliminując ryzyko przypadkowego wyjścia z gry. Całość dopełnia bardzo solidna i wygodna magnetyczna podpórka pod nadgarstki, która znacząco zwiększa komfort użytkowania, zwłaszcza podczas wielogodzinnych sesji.

Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed.

Wrażenia z użytkowania Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed

Testując Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed przez kilka tygodni w różnych zastosowaniach – od wymagających gier FPS, poprzez gry MMO, aż po codzienną pracę biurową – mogę z dużym przekonaniem stwierdzić, że to sprzęt klasy premium. Klawiatura imponuje przede wszystkim precyzją i szybkością działania przełączników. Wariant Red cechuje się bardzo płynnym, cichym skokiem, natomiast Purple zapewnia satysfakcjonujący, wyraźny klik.

Pisanie długich tekstów na tej klawiaturze to czysta przyjemność – niski profil klawiszy zmniejsza zmęczenie dłoni, a miękka podpórka pod nadgarstki skutecznie odciąża stawy. W grach, zwłaszcza FPS i RTS, błyskawiczna reakcja przełączników daje realną przewagę, a pełna personalizacja makr pozwala na szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Tryb bezprzewodowy Hyperspeed działa bez zarzutu – nie zauważyłem żadnych opóźnień czy zerwań połączenia, nawet podczas intensywnych sesji sieciowych.

Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed.

Podświetlenie RGB to prawdziwy popis możliwości Razera – nie tylko jest piękne, ale i funkcjonalne. Dzięki integracji z Chroma Studio można ustawić efekty reagujące na dźwięk, akcje w grze czy powiadomienia systemowe. To szczególnie przydatne podczas streamingu lub prezentacji.

Na co dzień doceniłem także bardzo cichą pracę klawiatury (w wersji Red), stabilność dzięki gumowym stopkom oraz wygodę przełączania się między trzema urządzeniami (laptop, PC, tablet) za pomocą jednego przycisku. Rolka multimedialna i dedykowane przyciski makr to rozwiązania, które szybko stają się nieodzowne, zwłaszcza podczas pracy z multimediami czy oprogramowaniem graficznym.

Jedynym zauważalnym minusem jest stosunkowo krótki czas pracy na baterii przy intensywnym korzystaniu z podświetlenia RGB – warto wówczas korzystać z trybu przewodowego. Sama klawiatura nie należy też do najlżejszych, ale to cena za solidność i stabilność konstrukcji.

Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed.

Gdzie kupić Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed

Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed dostępna jest w większości renomowanych sklepów internetowych oraz stacjonarnych, specjalizujących się w sprzęcie komputerowym. W Polsce klawiaturę można znaleźć m.in. w takich sklepach jak x-kom, Komputronik, Morele.net, Media Expert czy RTV Euro AGD. Ceny wahają się w zależności od wersji przełączników oraz promocji, ale średnio należy się liczyć z wydatkiem rzędu 849–999 złotych.

Warto śledzić oficjalną stronę producenta oraz autoryzowanych dystrybutorów Razera, gdzie często pojawiają się oferty specjalne, bundle z podkładkami lub rabaty dla członków klubów lojalnościowych. Zakupy w zaufanych sklepach dają także gwarancję autentyczności produktu oraz pełną obsługę posprzedażową.

Oficjalna strona Razer

x-kom

Komputronik

Morele.net

Media Expert

RTV Euro AGD

Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed.

Podsumowanie – zalety i wady

Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed to klawiatura, która bez wątpienia zasługuje na miano produktu premium. Jej największe zalety to nowoczesny design, doskonałe materiały, zaawansowane przełączniki optyczne oraz szerokie możliwości personalizacji. Bezprzewodowa komunikacja działa bez zarzutu, a wygodna podpórka pod nadgarstki i intuicyjne makra docenią zarówno gracze, jak i profesjonaliści.

Do zalet zaliczyć należy również integrację z ekosystemem Razer Chroma, długi czas pracy na baterii (przy wyłączonym podświetleniu), solidność konstrukcji oraz wszechstronność zastosowań – od gier, przez pracę biurową, aż po multimedia.

Wadą dla części użytkowników może być stosunkowo wysoka cena oraz krótszy czas pracy na jednym ładowaniu przy intensywnym podświetleniu. Klawiatura jest też nieco cięższa od niektórych konkurencyjnych modeli, co może utrudniać jej częste przenoszenie.

Zalety:

Nowoczesny, smukły design i wysokiej klasy materiały

Błyskawiczne przełączniki optyczne

Bezprzewodowa łączność z niskim opóźnieniem

Doskonałe podświetlenie RGB i szeroka personalizacja

Dedykowane makra i rolka multimedialna

Wygodna podpórka pod nadgarstki

Wsparcie dla wielu urządzeń

Wady:

Wysoka cena

Skrócony czas pracy na baterii przy pełnym podświetleniu

Stosunkowo duża waga

Czy warto kupić?

Podsumowując test Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed, śmiało mogę polecić tę klawiaturę użytkownikom, którzy oczekują najwyższej jakości wykonania, niezawodności i szerokich możliwości personalizacji. To produkt dla graczy, streamerów, twórców treści oraz osób, które spędzają przy komputerze długie godziny i cenią sobie komfort oraz szybkość reakcji.

Oczywiście, jeśli szukasz sprzętu budżetowego lub nie potrzebujesz zaawansowanych funkcji, znajdziesz na rynku tańsze alternatywy. Jednak dla osób, które są gotowe zainwestować w sprzęt klasy premium i oczekują najlepszych rozwiązań technologicznych, Razer Blackwidow V4 Low-profile Hyperspeed będzie wyborem trafionym. To klawiatura, która nie tylko zadowoli nawet najbardziej wymagających, ale również posłuży przez wiele lat.

Sprawdź nasz test Razer DeathAdder V4 Pro.