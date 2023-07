Testuję BIC Hybrid Flex 5. Podobno zarost jest już niemodny

Od kilku tygodni testuję BIC Hybrid Flex 5. Jakie mam wnioski? Czy to dobra maszynka do golenia? Postanowiłem podzielić się z Wami swoimi wrażeniami. Moda na długi zarost u mężczyzn trwa. A może jednak wręcz przeciwnie? Tak czy inaczej, co masz zrobić, jeśli rośnie ci na brodzie jakiś koper w dużych odstępach? Nie oszukujmy się, musisz się golić. Ja należę do takich osób.

Golenie w moim przypadku to żaden problem. Zarost mam taki, niezbyt obfity. Ale nie chcąc wyglądać jak zapomniany przez świat kloszard muszę cyklicznie używać maszynki do golenia by pozbyć się tych śmiesznych włosków rosnących na mojej twarzy. Przez wiele lat używałem maszynki marki Bulldog. Bardzo fajny “sprzęt”, z mega wygodną rączką wykonaną z bambusa. Porzuciłem jednak tą maszynkę, bowiem dostałem model z serii BIC Hybrid Flex.

test maszynki do golenia BIC Hybrid Flex 5. Co o niej sądzę?

BIC Hybrid Flex 5 – informacje o maszynce do golenia

5 tytanowych ostrzy

ruchoma główka oferująca 40-stopniowy zakres dopasowania się do konturów twarzy

metalowa kulka w rączce (obsługujemy z jej pomocą mechanizm wpinający ostrze)

pasek nawilżający z aloesem i witaminą E

rekomendowana cena: zestaw uchwyt + 2 wkłady 24,35 zł, 4 dodatkowe wkłady kosztują 36,55 zł

Wrażenia z codziennego używania maszynki do golenia BIC Hybrid Flex 5

Kiedyś trochę się śmiałem z tego, że firma, która produkuje zapalniczki i długopisy, tworzy również maszynki do golenia. Nie ma jednak co się śmiać. I ja absolutnie już nie będę “śmieszkował”, ponieważ po testach BIC Hybrid Flex 5 wiem, że to naprawdę solidny produkt, który potrafi sprawnie i precyzyjnie pozbawić nas zarostu.

Przede wszystkim podoba mi się ta metalowa kulka. Sprawia, że naprawdę stabilnie trzymamy maszynkę w dłoni podczas golenia. W pewnym chwycie pomagają również gumowe elementy dodatkowe, które widoczne są na zdjęciach. Nie muszę raczej nikomu potwierdzać, że ostrza (w tym modelu jest ich pięć) były naprawdę… ostre, a to oznaczało precyzyjne cięcie zarostu. Z resztą, marka chwali się, że ostrza i komponenty muszą przejść 30 testów.

Sprawne golenie w różnych warunkach

Tak, poświęciłem się – spróbowałem golenia bez użycia żelu czy pianki. Co prawda, nie testowałem BIC Hybrid Flex 5 “na sucho”, ale na zmoczonej twarzy zapewne dzięki paskowi nawilżającemu dawała sobie radę i pewnie eliminowała mój śmieszny zarost. Mało tego, ani razu się nie zaciąłem, a nawet precyzyjnie przycinanie trudniej dostępnych miejsc było banalnie proste. Po prostu pewnym ruchem przejeżdżasz po twarzy i po chwili cieszysz się gładką skórą bez podrażnień.