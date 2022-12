Twitter banuje linkowanie do innych serwisów społecznościowych

Elon Musk znowu atakuje! Okazuje się, że Twitter banuje linkowanie profili na innych serwisach społecznościowych. Od teraz użytkownik nie będzie mógł linkować swoich profili na konkurencyjnych social mediach.

Twitter banuje linkowanie do innych portal

Odkąd Elon Musk przejął Twittera, na popularnej społecznościówce doszło do sporych zmian. Przede wszystkim z pracą pożegnała się spora ilość osób, każdy użytkownik może mieć teraz zweryfikowane konto, o ile płaci abonament Twitter Blue. Wcześniej możliwe było to po weryfikacji przez serwis.

Teraz Musk poszedł o krok dalej. Okazuje się, że Twitter banuje reklamowanie i linkowanie do innych serwisów społecznościowych. Serwis ma usuwać linki do takich platform jak Instagram, Facebook, Truth Social, Mastodon, Tribel Post i Nostr. Koniec z bezpłatną promocją konkurencji!

Co ban oznacza w praktyce?

Twitter banuje reklamowanie i linkowanie do innych serwisów społecznościowych, ale co to oznacza w praktyce? Otóż jeśli użytkownik, który zajmuje się np. fotografią, prowadzi swoje konto na Twitterze i innych social mediach i przy każdym poście linkuje profile na konkurencyjnych mediach społecznościowych, zachęcając swoich obserwujących do obserwowania go również na tych platformach, wraz z wprowadzeniem nowej polityki, nie będzie mógł już tego robić.

Twitter oznajmił także użytkownikom, którzy będą próbować obejść te ograniczenia, że dopuszczą się oni naruszenia zasad serwisu. Efektem może być tymczasowe zawieszenie. Musk dodał, że okazjonalne linkowanie nie będzie niczym złym, jednak podkreślił, że nastąpił koniec spamowania i linkowania bez ograniczeń.

