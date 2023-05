Twitter pozwala na udostępnianie 2-godzinnych filmów. To błąd!

Odkąd Elon Musk przejął popularne medium społecznościowe, to co chwila słyszymy o niecodziennych i często nielogicznych ruchach. Teraz Twitter pozwala na udostępnianie nawet 2-godzinnych filmów, co bezczelnie wykorzystują internauci.

Twitter pozwala na coraz głupsze rzeczy

Elon Musk uderza po raz kolejny. Właściciel Twittera wstawił na swój profil informację o tym, że użytkownicy, którzy płacą za subskrypcję Twitter Blue, mogą od dziś wstawiać materiały wideo, których maksymalny czas to dwie godziny (maksymalna waga pliku 8 GB).

Twitter udostępnił możliwość wstawiania 2-godzinnych filmów. To błąd!

Warto jednak zaznaczyć, że Twitter pozwala na wstawianie takich plików z komputera lub z aplikacji mobilnej na iOS. Zmiany na ten moment ominęły użytkowników Androida, którzy w dalszym ciągu mogą wstawiać filmiki, które trafią 10 minut. Normalni użytkownicy mają limit 140-sekund.

Użytkownicy korzystają już z nowej funkcji

Oczywiście, jak można było to przewidzieć, niektórzy użytkownicy zaczęli wykorzystywać to, że Twitter pozwala na wrzucanie tak długich i dużych plików wideo. Mowa tutaj o wstawianiu filmów pełnometrażowych, takich jak, chociażby Shrek 3.

Nową funkcję zaczęli wykorzystywać już piraci! Fot. mat. wł./MenWorld

Tak film wstawił jeden z użytkowników zaraz pod postem Muska, który głosił właśnie o nowej funkcji. Materiał został już usunięty, jednak w najbliższych dniach tego typu plików może pojawić się zdecydowanie więcej. Już w zeszłym tygodniu na Twitterze można było oglądnąć cały film Super Mario Bros. Zanim został usunięty obejrzało go 9 milionów widzów!

Źródło: Twitter