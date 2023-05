YouTube na TV wkrótce stanie się nieużywalny. Szkoda słów.

Nowoczesne telewizory posiadają systemy multimedialne, które pozwala nam korzystać m.in. z YouTube na TV. Wkrótce jednak oglądanie filmików i materiałów ulubionych twórców będzie bardzo uciążliwe, ponieważ Google planuje wprowadzić długie, niepomijalne reklamy.

YouTube na TV z długimi, niepomijalnymi reklamami

Oglądanie YouTube na TV jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, zwłaszcza kiedy nie ma nic w telewizji lub po prostu jej nie mamy. Nie ma jednak co ukrywać, reklamy w serwisie, kiedy nie posiadamy konta Premium, są coraz częstsze i dłuższe. Wszystko się zmieni, jednak na gorsze.

YouTube na SmartTV będzie teraz wyświetlał 30-sekundowe reklamy, których nie będzie się dało pominąć.

Jak się okazuje, YouTube na TV będzie wyświetlał 30-sekundowe reklamy, których użytkownik nie będzie mógł pominąć. Reklamy zostaną umieszczone w najpopularniejszych treściach. Jedynym plusem jest to, że zastąpią one dwie 15-sekundowe reklamy. Warto też zaznaczyć, że treści te pojawią się materiałach YouTube Select, która zarezerwowana jest dla 5 proc. najlepszych treści na platformie.

Platforma cieszy się ogromną popularnością na telewizorach

Dane pokazują, że YouTube na TV jest bardzo popularny. Kierownictwo platformy podało, że aż 150 milionów unikalnych widzów w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku oglądało serwis za pośrednictwem telewizorów. Platforma chce więc wykorzystać fakt, że jest to najczęściej oglądana usługa TV nie tylko wśród platform streamingowych, ale także tradycyjnych sieci telewizyjnych.

30-sekundowe reklamy wkrótce trafią na YouTube.

Dlatego też YouTube chce wprowadzić do obiegu 30-sekundowe reklamy, których nie będzie dało się pominąć. Oczywiście to nie spodoba się użytkownikom, a jedynym sposobem na ominięcie takich materiałów, będzie wykupienie YouTube Premium. I do tego pewnie dąży platforma.

Źródło: The Verge