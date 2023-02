Metaverse było prawdziwym hitem… przez kilka miesięcy. Możliwość stworzenia własnego awatara i przeżywania życia w wirtualnym świecie nie okazało się czymś, do czego ciągnie ludzi. Mark Zuckerberg stracił już na swojej wizji krocie. Kwota ta będzie rosła z dnia na dzień.

Metaverse nie takim hitem, jak oczekiwano

Kiedy Mark Zuckerberg wprowadzał świat w swoją wizję wirtualnej rzeczywistości i informował, że tak właśnie wyglądać będzie rozrywka przyszłości, wydawało się, że to może wypalić. Facebook przecież zmienił się na Meta, a wszystko to, żeby stworzyć zupełnie nową markę.

Z początku co chwila pojawiały się informacje, w których można było przeczytać, że gwiazdy show biznesu, czy milionerzy kupili w tym wirtualnym świecie budynki, pojazdy czy nawet jachty za ogromną sumę pieniędzy. Kilka miesięcy w przód i raczej już nikt nie mówi i myśli o metaverse. Mark Zuckerberg stracił już na swoim pomyśl miliardy dolarów.

Tyle Mark Zuckerberg stracił już na metaverse! A będzie jeszcze więcej!

Tyle pieniędzy Mark Zuckerberg stracił od zapowiedzi wirtualnego świata

Co prawda Metaverse w dalszym ciągu jest rozwijany i Meta wierzy, że to właśnie w wirtualnym świecie ludzie w przyszłości będą spotykać się ze znajomymi. Problem polega na tym, że metaverse jak na razie przynosi same straty. Mark Zuckerberg stracił na swoim pomyśle już miliardy dolarów i wydaje się, że w najbliższym czasie jego pomysł nie będzie generował zysku.

Reality Labs, dział, który skupiony jest rozwoju metaverse, w ubiegłym roku zanotował straty na poziomie 13,7 miliarda dolarów, a w okresie od września do grudnia wygenerował rekordowe straty kwartalne na poziomie 4,3 miliarda USD. Mark Zuckerberg stracił więc ogromną sumę pieniędzy, a to nie koniec, ponieważ zarówno założyciel Facebooka, jak i dyrektor finansowy Meta, Susan Li, zapowiadają, że w 2023 roku straty te będą jeszcze większe.

Sugeruje się, że Metaverse może osiągnąć wartość na poziomie 800 miliardów, jednak zanim do tego dojdzie jeszcze sporo minie.

Na ten moment metaverse generuje ogromne straty. To jednak nie zraża Zuckerberga, który planuje dalszy rozwój wirtualnego świata.

Źródło: cointelegraph