Ukraińska poczta rozpycha się łokciami na polskim rynku

Ukraińska poczta coraz bardziej daje o sobie znać i być może już niedługo stanie się realnym zagrożeniem dla Poczty Polskiej.

O kim konkretnie mowa?

Nova Post to ukraińska firma kurierska, która działa na rynku już 22 lata. Każdego roku dostarczają ponad 315 milionów przesyłek, nie tylko w Ukrainie, bo także do 200 krajów na całym świecie. Do tego posiada swoją własną linię lotniczą o nazwie Supernova.

Ukraińska poczta wkracza do Polski

W sumie nie do końca wkracza, bo jest obecna w naszym kraju już od października 2022 roku. Aktualnie wschodni konkurent posiada 20 oddziałów w największych polskich miastach tj. Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Gdańsk, Rzeszów, Poznań, Katowice oraz Łódź. Do końca obecnego miesiąca ma zostać otwartych kolejnych 10 oddziałów. Wszystkie oddziały mają przyjmować przesyłki ważące do 100 kg, a więc dużo więcej w porównaniu do największego konkurenta – Poczty Polskiej.

Do końca marca planujemy otworzyć kolejnych 10 nowych. W szczególności w Olsztynie, Radomiu, Kielcach, Opolu, Częstochowie, Bielsku-Białej. Już 27 marca zostaną otwarte oddziały w Jeleniej Górze i Białymstoku. Tym samym wszystkie 16 województw zostanie objętych w czerwcu. Według planów do końca czerwca w Polsce będzie 50 oddziałów, a do końca roku możemy osiągnąć ich jeszcze większą liczbę. Dmytro Vergun, Nova Post Polska

Aktualnie najczęściej z usług kurierski firmy Nova Post korzystają obywatele Ukrainy, bowiem tylko 8,5% wszystkich klientów byli obywatelami Polski. Od początków działalności do 1 marca 2023 roku z usług firmy skorzystało 132 tysiące klientów i wysłali oni ponad 150 tysięcy paczek.

Źródło: Nova Post