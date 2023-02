Gigant streamingowy odkrył wszystkie karty i już wiemy, jak Netflix zablokuje dzielenie się hasłem na swojej platformie. Będzie to zdecydowanie trudniejsze niż wpisywanie kodu potwierdzającego i wydaje się, że serwis wkrótce straci miliony użytkowników.

Platforma wyszła z mocną ofensywą!

Netflix zablokuje dzielenie się hasłem, takie właśnie nagłówki można było przeczytać już w tamtym roku, ponieważ platforma streamingowa zapowiedziała, że jest zdecydowana na ukrócenie tego typu działań. Serwis twierdzi, że w ten sposób generuje mniejsze przychody, niż powinien.

Początkowo wprowadzona została konieczność wprowadzenia kodu, który wysyłany był na maila założyciela kanału lub numer telefonu. Na weryfikację mieliśmy mieć rzekomo 15 minut, wtedy proces trzeba będzie powtórzyć. Okazuje się jednak, że platforma zdecydowała się na wprowadzenie bardziej radykalnej weryfikacji. I tym sposobem będzie mogła stracić swój status na rynku streamingu!

Wszystko jasne! Tak Netflix zablokuje dzielenie się hasłem! Fot. Pexels

W ten sposób Netflix zablokuje dzielenie się hasłem

Wszyscy wiemy, jak jest. Najdroższy plan Netflixa kosztuje 60 złotych, co jest dwa razy drożej, porównując do konkurencji. Dlatego też wielu użytkowników decyduje się na dzielenie rachunku. Wkrótce to będzie niemożliwe, bo wiemy, jak Netflix zablokuje dzielenie się hasłem i nie będzie łatwego sposobu na jego obejście.

Ponad 100 milionów użytkowników platformy na całym świecie korzysta z konta, którym dzielą się ze znajomymi lub rodziną. Sposobem na weryfikację konta, będzie informacja o adresie IP, identyfikatorach urządzeń i aktywności na koncie. Tak Netflix zablokuje dzielenie się hasłem! Co 31 dni serwis będzie sprawdzał połączenie Wi-Fi głównej lokalizacji, która przypisana jest do konta.

Co ciekawe, konto główne będzie mogło udostępniać dostęp innym osobom, jednak jedynie za dodatkową opłatą. Opcja działa jedynie w obrębie jednego kraju. Każdy z użytkowników otrzyma swoje własne hasło, jednak wszelkie koszta będzie ponosił właściciel głównego konta.

Platforma znalazła nowy, bardziej skuteczny sposób na blokadę dzielenia się kontem.

Źródło: Netflix