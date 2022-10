WhatsApp Premium dostępny, ale dla wybranych użytkowników!

WhatsApp Premium to nowa usługa, która będzie dostępna w ramach subskrypcji. Przeznaczona będzie głównie dla klientów biznesowych. Rozwiązanie to już działa, jednak obecnie w fazie testów.

WhatsApp Premium narzędziem dla klientów biznesowych

Meta postanowiła rozszerzyć zakres usług popularnego komunikatora i wprowadza na rynek subskrypcję WhatsApp Premium. Usługa ta skierowana jest do klientów biznesowych i pozwala m.in. na tworzenie spersonalizowanych linków czy podpięcie wersji Premium do maksymalnie 10 urządzeń. Ma to na celu zwiększenie komfortu kontaktu z klientami.

WA Premium jest więc narzędziem, które ułatwi pracę, zwłaszcza tym osobom, które do pracy wykorzystują to samo konto. Podpięcie go do wielu urządzeń wpłynie na komfort pracy m.in. przedstawicieli biznesowych. Usługa jest obecnie w fazie testów i dostępna jest dla określonych użytkowników.

Źródło: WABetaInfo

Usługa dostępna jest dla wybranych

Obecnie WhatsApp Premium został udostępniony osobom, które korzystają z wersji Beta WhatsApp Business na urządzeniach z systemem Google Android i Apple iOS. Jak podaje WABetaInfo, nowa usługa nie jest dostępna dla wszystkich, a została udostępniona określonym firmom w niektórych krajach.

Pozostaje jednak pytanie, czy zakup WhatsApp Premium jest naprawdę konieczny. Usługa poza dwoma wyżej wymienionymi funkcjami nie oferuje nic nadzwyczajnego. Pozostałe funkcje są takie same jak w przypadku darmowej wersji popularnego komunikatora.

Wersja Premium komunikatora skierowana jest dla klientów biznesowych.

Źródło: AndroidPolice, WABetaInfo