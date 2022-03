Do tego bezprecedensowego zdarzenia doszło na gali rozdania Oscarów. Will Smith uderzył Chrisa Rocka otwartą dłonią. Dlaczego do tego doszło?

Tego jeszcze nie było!

W trakcie wręczania statuetek nominowanym do Oscarów doszło do niezręcznej sytuacji. Chris Rock został wytypowany do wręczenia nagrody za najlepszy film dokumentalny. Amerykański komik znany jest ze swoich ciętych żartów, które mają raczej charakter humorystyczny. Tego wieczoru “ofiarami” jego dowcipów stali się zgromadzeni na gali goście.

Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka. O co poszło? 33

Na gali był obecny Will Smith wraz ze swoją żoną, aktorką, Jadą Pinkett-Smith. Małżonka aktora również stała się ofiarą żartu komika. Ten zadrwił z braku włosów i na potrzeby “gagu” insynuował, że Jada prawdopodobnie przygotowuje się do roli w drugiej części filmu G.I Jane (film opowiada o rekrutce graną przez Demi Moore, której zaraz po skoszarowaniu ogolono głowę).

Przeczytaj także: Tekken doczeka się adaptacji filmowej. Trafi na Netflixa

Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka. O co poszło? 34

Jade Pinkeet Smith cierpi na łysienie plackowate, do czego przyznała się oficjalnie. Will Smith początkowo przyjął dowcip z uśmiechem na ustach, jednak po chwili ruszył w stronę sceny i stojącego na niej Chrisa Rocka. Widownia zamarła zaraz po tym, jak Smith zdzielił komika otwartą ręką. Kiedy zszedł ze sceny, wykrzykiwał, aby komik nigdy więcej nie wypowiadał się na temat jego żony.

Czy Will Smith został sprowokowany? A może to ustawka?

Godzinę po zajściu aktor odbierał statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Otrzymał go za rolę w filmie “King Richard”. Zagrał tam ojca znanych na całym świecie sióstr Williams, które przez lata dominowały korty tenisowe. Podczas przemówienia wraził skruchę i nie krył łez. Przeprosił Amerykańską Akademię Filmową oraz zebranych na sali gości.

Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka. O co poszło? 35 Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka. O co poszło? 36

Całe zajście do zobaczenia TUTAJ !