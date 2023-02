Wkrótce wyszukiwarka Bing będzie lepsza niż Google. Oto dlaczego

Wyszukiwarka Bing to narzędzie, która nie cieszy się tak dużą popularnością, jak konkurencyjna wyszukiwarka Google. Wkrótce może się to zmienić, ponieważ Microsoft połączył swoją wyszukiwarkę z popularnym w ostatnim czasie ChatGPT.

Microsoft w końcu dogoni Google?

Sztuczna inteligencja cały czas jest rozwijana i radzi sobie bardzo dobrze. Możemy już przecież korzystać z SI, które napisze dla nas tekst czy stworzy obraz po wpisaniu słów kluczowych. Wielu uczniów wykorzystuje ChatGPT do odrabiania prac domowych, z czym nie mogą poradzić sobie nauczyciele.

Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja to tajna broń uczniów. Nauczyciele bezradni

Microsoft zintegrował swoją wyszukiwarkę ze sztuczną Inteligencją. Fot. Mat. Własny

Microsoft postanowił wyposażyć swoją wyszukiwarkę Bing właśnie w narzędzie sztucznej inteligencji, ChatGPT. Czy to właśnie zaimplementowanie sztucznej inteligencji do wyszukiwarki sprawi, że nie będzie ona w cieniu najpopularniejszego tego typu narzędzia w internecie, czyli Google? Tak może się stać.

Wyszukiwarka Bing wspierana przez sztuczną inteligencję

Wyszukiwarka Bing od zawsze była w cieniu Google, ale już wkrótce może się to zmienić, a to za sprawą ChatGPT. Na konferencji poświęconej najnowszej wersji usługi zdradzono kilka szczegółów. Przede wszystkim zmieniona zostanie szata wizualna i zastosowany zostanie nowy interfejs.

Nowa wyszukiwarka zyska wiele ciekawych funkcji, jednak najważniejszą z nich będzie integracja jej ze sztuczną inteligencją firmy OpenAI. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim zwiększona trafność wyników oraz automatyczne aktualizacje danych, a to dwie najważniejsze rzeczy w tego typu usługach. Warto jednak zaznaczyć, że Microsoft pochwalił się tym, że wykorzystane SI ChatGPT w wyszukiwarce będzie bardziej rozwinięte niż to, które znajduje się w konsumenckiej wersji narzędzia.

Z rozwiązania można już korzystać, choć nie jest jeszcze tak bardzo funkcjonalne, jak zapowiada Microsoft.

Wyszukiwarka oferuje już pomoc SI przy wyszukiwaniach. Fot. Mat. Własny.

Źródło: BuzzFeed