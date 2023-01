Współdzielenie konta na Netflix. Wiemy, jak będzie wyglądało w Polsce!

Wkrótce Netflix ukróci możliwość dzielenia się hasłem ze znajomymi na każdym rynku, w tym w Polsce. Dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądać współdzielenie konta na Netflix w 2023 roku. Jest spore zaskoczenie!

Netflix ukraca udostępnianie hasła do swojego serwisu!

Netflix oficjalnie zapowiedział, że wprowadza nową politykę, która mocno utrudni dzielenie się kontem ze znajomymi. Większość z subskrybentów właśnie w taki sposób korzysta z popularnego serwisu streamingowego, ponieważ najwyższy pakiet z jakością 4K jest po prostu za drogi.

Netflix powiedział dość. Tym ruchem straci miliony użytkowników!

Współdzielenie konta na Netflix jest więc jedynym rozsądnym ruchem, jeśli chcecie oglądać materiały w tym serwisie w wysokiej jakości i bez dużego ograniczenia, jeśli chodzi o urządzenia. Teraz dowiedzieliśmy się, jak będzie to wyglądało w Polsce.

Jak będzie wyglądać współdzielenie konta na Netflix w Polsce?

Firma zapowiadała, że współdzielenie konta na Netflix będzie wiązało się z dodatkową, comiesięczną opłatą. Okazuje się, że w Polsce takiej sytuacji nie będzie. Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacje od serwisu:

Jeśli nastąpi logowanie na konto z urządzenia spoza Twojego gospodarstwa domowego lub takie urządzenie będzie używane w sposób ciągły, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie tego urządzenia, zanim będzie można na nim korzystać z serwisu Netflix, lub o zmianę gospodarstwa domowego Netflix. W ten sposób potwierdzamy, że na tym urządzeniu można korzystać z konta.

A co w przypadku, kiedy użytkownik często zmienia swoje miejsce pobytu, np. często jeżdżąc w delegację? Oto jak tłumaczy to firma:

Jeśli jesteś właścicielem konta głównego (lub z nim mieszkasz), weryfikacja urządzenia używanego do korzystania z serwisu Netflix nie powinna być konieczna. Jeśli od dłuższego czasu nie przebywasz w gospodarstwie domowym Netflix, możemy co pewien czas poprosić cię o zweryfikowanie urządzenia. W ten sposób potwierdzamy, że na tym urządzeniu można korzystać z konta.

Jak widać, współdzielenie konta na Netflix nie będzie niemożliwe, choć będzie zdecydowanie bardziej kłopotliwe niż dotychczas. Na ten moment nie przewidziano opcji, w której polscy użytkownicy będą musieli dopłacać do subskrypcji, jeśli chcą się dzielić rachunkiem ze swoimi znajomymi.

Dzielenie konta w dalszym ciągu będzie możliwe, jednak mocno utrudnione.

W momencie, kiedy serwis wykryje, że do konta zalogowano się z innego adresu IP lub nowego urządzenia, to wymagany będzie kod weryfikacyjny, który przyjdzie na numer telefonu lub maila osoby zakładającej konto. Trzeba go wpisać w ciągu 15 minut. Po tym czasie będzie możliwość wygenerowania nowego kodu, jeśli nie uda nam się go wpisać na czas.

Źródło: Netflix/ Zdjęcia: Pexels