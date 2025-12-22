Inteligentny dom na święta? Te 3 gadżety TP-Link musisz znać

Święta w pełni online i z inteligentnym domem? Oto 3 gadżety TP-Link, które warto mieć w domu: szybki router zapewniający stabilny internet, kamera do monitoringu i kolorowa taśma LED dla świątecznego klimatu. Sprawdź, jak każdy z nich może ułatwić Ci święta i dodać domu wygody.

Gadżety TP-Link na świąteczny prezent. Na zdjęciu kamera Tapo C200.

Czasu masz niewiele. W zasadzie, mówimy o „last minute”, gdyż na zakupy masz dwa dni. Co więc kupić fanowi nowych technologii by ucieszył się z prezentu? Uważam, że znalazłem trzy ciekawe propozycje, które przydadzą się w nowoczesnym domu. Osobiście korzystam z nich od pewnego czasu i uważam, że obdarowana osoba będzie nimi zachwycona! Szczególnie, że są to trzy różne „gadżety”. Zdecydowanie różne.

Trzy gadżety TP-Link, które sprawdzą się jako prezent świąteczny

Postawiłem na bardzo, ale to bardzo wydajny i nowoczesny router, świetną taśmę LED oraz kamerę domową. Jak widzisz, rozstrzał jest dość… nietypowy, ale finalnie masz możliwość zakupu prezentu dla wielu różnych osób. Dlaczego tak uważam? To proste. Router kupisz graczowi. Taśma LED również się mu przyda, tak samo jak… Tobie w Twojej kuchni, by podświetlić blaty albo łóżko w sypialni. Z kolei kamera domowa będzie świetnym wyborem jako monitoring wnętrza lub jako tak zwana wirtualna niania. Tym bardziej, że ma opcję wykrywania płaczu dziecka!

Router Archer BE800

Zaczynamy od wagi ciężkiej. Pierwszą pozycją jest wydajny, ale to bardzo wydajny i przede wszystkim przyszłościowy router, jakim jest testowany przez nas już jakiś czas temu model Archer BE800. Jego recenzję przeczytacie klikając tutaj. Jeśli nie masz na to czasu, a domyślam się, że ten Cię jednak nagli, w kilku słowach zaprezentuję jego możliwości, chociaż uwierz, że ciężko się zamknąć nawet w kilkunastu zdaniach.

Model ten to klasa światowa jeśli chodzi o routery. To nawet nie Mercedes-AMG, a Bugatti. Dlaczego? Archer BE800 oferuje prędkość wynoszącą nawet do 19 Gb/s, a to wszystko za sprawą trzypasmowej sieci Wi-Fi 7. Mamy więc najnowszą technologię, co jest równie ważne pod kątem bezpieczeństwa, jak i super płynne połączenie z niskimi opóźnieniami. Co ciekawe, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że czegoś tu brakuje. Nic bardziej mylnego, bowiem anteny (a jest ich osiem) ulokowano we wnętrzu obudowy. Są również ustawione tak, by oferować optymalną wydajność. Mało tego! Chcesz połączyć się przewodowo? Nie ma sprawy! Ten router posiada dwa porty 10G!

Jak widać, ciężko tu zaprezentować wszystkie informacje na temat tego routera w kilku zdaniach. Nie sposób jednak wspomnieć o tym, że oprócz standardowego pasma 2,4 GHz i 5 GHz, router Archer BE800 oferuje również pasmo 6 GHz, które może według testów zagwarantować nam nawet 11,5 Gb/s! To oznacza, że streaming materiałów wideo w rozdzielczości 8K, a także materiałów związanych z wirtualną rzeczywistością nie będzie od teraz żadnym wyzwaniem. Jako ciekawostkę dodam również, że na froncie routera w ciekawy sposób ulokowano ekran LED, który wyświetla informacje pogodowe, aktualną godzinę czy chociażby emotikony. Mała rzecz, a cieszy.

Router Archer BE800 kupisz za 1799 zł. (sprawdź ten model w sieci Media Expert)

Gadżety TP-Link na prezent? Sprawdź topowy router TP-Link Archer BE800 z Wi-Fi 7.

Obrotowa kamera do monitoringu domowego Tapo C200

Jeśli router już masz, a chciałbyś posiadać w domu system monitoringu, zerknij w kierunku Tapo C200. To świetna kamera obrotowa Wi-Fi, a więc łącząca się z Internetem. Co to oznacza? Oczywiście to, że z praktycznie każdego zakątka Ziemi (o ile mamy tam łącze internetowe), możemy sprawdzić to, co dzieje się akurat w naszym domu. Mało tego, za sprawą możliwości obrotu, możemy przeanalizować wiele rzeczy, bowiem w poziomie mówimy o obrocie wynoszącym 360 stopni, natomiast w pionie 114 stopni. Prawda, że świetne wartości? Do tego dochodzi możliwość zapisu materiałów wideo o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli na karcie pamięci, której rozmiar może wynosić do 512 GB! Na tym nie koniec, jeśli chodzi o możliwości tej kamery.

Tapo C200 sprawdzi się świetnie, jeśli mamy w domu zwierzaka. Może on bowiem wykrywać i śledzić jego ruch. Co ciekawe, możemy coś do niego powiedzieć, ponieważ kamera oferuje transmisję audio w dwóch kierunkach. Co jeszcze? Chociażby świetna funkcja jaką jest wykrywanie płaczu dziecka. W połączeniu z nocną wizją, gdzie zobaczymy wyraźny obraz do 12 metrów, możemy faktycznie monitorować to, co nasza pociecha robi, gdy nie ma nas w danym pomieszczeniu, gdyż na przykład gotujemy coś w kuchni. Idźmy dalej! Możesz zaznaczyć tak zwane strefy aktywności, co sprawi, że otrzymasz powiadomienie na swój telefon, gdy np. dziecko znajdzie się w pobliżu niebezpiecznego miejsca, jakim mogą być przykładowo schody.

Obrotowa kamera Wi-Fi do monitoringu domowego Tapo C200 kosztuje 99,99 zł (klikając tutaj przeniesiesz się do sklepu Media Expert)

Gadżety TP-Link na świąteczny prezent. Na zdjęciu kamera Tapo C200.

Taśma LED Smart Wi-Fi Tapo L920-5

Jeśli chodzi o gadżety TP-Link ten… zaskakuje najbardziej. A czym? Tu ogranicza nas w zasadzie wyobraźnia i zasilanie taśmy LED. Ten model sprawdzi się dosłownie wszędzie! W łazience, w kuchni, w sypialni, a nawet na biwaku, gdzie będzie doświetlać wnętrze namiotu. A zrobi to bardzo skutecznie, gdyż posiada bardzo dobrej jakości diody LED, które oferują moc na poziomie 2100 mcd (maksymalne natężenie światła). Do tego dochodzi szereg fajnych efektów świetlnych w przeróżnych kolorach, a jest ich dosłownie 16 milionów! Co ciekawe, taśma Tapo L920-5 o długości pięciu metrów ma możliwość przechwycenia muzyki i synchronizacji z jej częstotliwością, co sprawia, że będzie również świetnym dodatkiem np. na naszej domówce.

Gadżety TP-Link na świąteczny prezent. Na zdjęciu taśma LED Tapo L920-5.

Możliwości jest znacznie więcej. Możemy ustawić z poziomu aplikacji Tapo dostępnej na smartfony z iOS i Android, by taśma włączała się po zachodzie słońca. A może chcemy, by rozświetlała nasz pokój przy wschodzie słońca? Nie ma sprawy – jest taka możliwość. W zasadzie, to możemy wybrać dowolną godzinę, by zdalnie aktywować oświetlenie. Warto przy okazji wspomnieć, że takie rozświetlanie pomieszczeń to takie „straszak” na złodzieja podczas naszej nieobecności. Jakie ja znalazłem zastosowanie dla tego gadżetu TP-Link? Dzięki temu, że z tyłu umieszczono dwustronną taśmę klejącą 3M, w prosty sposób przykleiłem ją do tylnej i dolnej części łóżka w sypialni. Dzięki temu wieczorem mogę cieszyć się przyjemnym nastrojem. Kolory zmieniam wedle swojego nastroju. Rzecz jasna!

Taśma LED smart Wi-Fi ze zmiennym kolorem Tapo L920-5 kosztuje 149,99 zł (kliknij tutaj, by poznać szczegóły tego modelu)

Gadżety TP-Link na świąteczny prezent. Na zdjęciu taśma LED Tapo L920-5.

Praktyczne prezenty świąteczne. Te spodobają się każdemu!

Czasu masz niewiele, to fakt ale powinieneś zdążyć bez problemu. Osobiście uważam, że te trzy pomysły na prezent sprawdzą się w wielu sytuacjach, więc można uznać, że te gadżety TP-Link to podarunki uniwersalne. Zgadzasz się? Jeśli masz inne pomysły na ich zastosowanie, daj znać w komentarzu! Chętnie na ten temat podyskutuję.

Materiał prezentujący gadżety TP-Link powstał we współpracy z producentem – marką TP-Link.