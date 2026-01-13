Sony dopłaca do soundbarów BRAVIA Theatre. Nawet 3000 zł

Trwa promocja cashback na soundbary z serii BRAVIA Theatre, w której można odzyskać nawet 3000 zł. Są takie momenty, kiedy człowiek myśli:„Ten film byłby świetny… gdyby coś w końcu zagrzmiało jak w kinie”. Albo:„dialogi okej, ale gdzie ten efekt wow?”. Jeśli takie myśli pojawiają się u Ciebie regularnie, Sony właśnie rzuca całkiem konkretną zachętę, żeby coś z tym zrobić.

Sony BRAVIA Theatre Bar 6.

Zasada jest prosta: kupujesz wybrany soundbar, zostawiasz opinię i po chwili dostajesz zwrot pieniędzy. Bez konkursów, bez losowań, bez „może się uda”. Po prostu cashback.

Na czym polega promocja i kto może skorzystać?

Promocja dotyczy soundbarów BRAVIA Theatre Bar oraz zestawu BRAVIA Theatre Quad. Zakup trzeba zrobić u jednego z autoryzowanych partnerów handlowych Sony w okresie od 5 stycznia do 1 marca 2026 roku (włącznie).

Po zakupie należy:

Odczekać minimum 14 dni Wystawić opinię o produkcie na stronie sprzedawcy Zgłosić się po zwrot, wypełniając formularz online

Formularz znajduje się na oficjalnej stronie Sony, a do zgłoszenia potrzebne jest aktywne konto My Sony. Zgłoszenia cashback przyjmowane są od 19 stycznia do 29 marca 2026 roku. Kwota zwrotu zależy od wybranego modelu i – co ważne – jest z góry określona. Tu nie ma niespodzianek.

Sony BRAVIA Theatre Bar 6.

Ile można odzyskać? Konkretna lista

W promocji biorą udział trzy modele, a każdy z nich ma przypisaną konkretną kwotę cashbacku:

BRAVIA Theatre Bar 8 (HTA8000.CEL) – zwrot 700 zł

BRAVIA Theatre Bar 9 (HTA9000.CEL) – zwrot 1200 zł

BRAVIA Theatre Quad (HTA9M2.CEL) – zwrot 3000 zł

Jak widać, im wyżej w hierarchii sprzętu, tym grubszy zwrot trafia z powrotem na konto

BRAVIA Theatre Bar 8 – solidny start w kinowy dźwięk

BRAVIA Theatre Bar 8 to pojedynczy soundbar, który celuje w osoby chcące poprawić dźwięk telewizora bez przebudowy całego salonu. Na pokładzie jest 360 Spatial Sound Mapping oraz 11 głośników, w tym jednostki dwudrożne i cztery niskotonowe.

Obsługa Dolby Atmos i DTS:X sprawia, że dźwięk przestaje być „płaski”, a zaczyna faktycznie otaczać słuchacza. Sony dorzuca tu także optymalizację pola dźwiękowego, dzięki czemu efekt przestrzenny nie jest przywiązany do jednego miejsca na kanapie. To sprzęt z certyfikatem IMAX Enhanced, czyli taki, który spełnia konkretne standardy jakości obrazu i dźwięku znane z sal kinowych. W tej promocji Bar 8 to opcja „rozsądny upgrade”, bez wchodzenia w pełne kino domowe.

Sony BRAVIA Theatre Bar 6.

BRAVIA Theatre Bar 9 – soundbar bez kompleksów

Jeśli Bar 8 to solidna baza, to BRAVIA Theatre Bar 9 jest już sprzętem z ambicjami. To flagowy soundbar Sony, wyposażony w 360 Spatial Sound Mapping oraz aż 13 jednostek głośnikowych.

Mamy tu głośniki wysokotonowe, dwudrożne jednostki z przodu i w centrum listwy, a do tego cztery wbudowane jednostki niskotonowe i membrany bierne. Efekt? Bas, który nie brzmi jak dodatek, tylko jak integralna część dźwięku.

Bar 9 obsługuje Dolby Atmos i DTS:X, oferuje szeroką strefę dźwięku przestrzennego i – podobnie jak Bar 8 – spełnia normy IMAX Enhanced. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą kinowego efektu, ale bez stawiania dodatkowych kolumn w całym salonie. W promocji cashback można odzyskać za ten model 1200 zł, co robi już zauważalną różnicę przy zakupie.

BRAVIA Theatre Quad – kino bez kabli i kompromisów

Na szczycie listy jest BRAVIA Theatre Quad, czyli najbardziej zaawansowany bezprzewodowy zestaw kina domowego Sony. To nie jest klasyczny soundbar, tylko cztery niezależne jednostki, które rozmieszcza się wokół słuchacza.

System korzysta z 360 Spatial Sound Mapping i generuje wirtualne źródła dźwięku z 16 głośników, tworząc bardzo realistyczną scenę audio w całym pomieszczeniu. Obsługa Dolby Atmos i DTS:X sprawia, że dźwięk faktycznie „dzieje się wokół”, a nie tylko przed telewizorem.

Dużym plusem jest precyzyjna kalibracja akustyczna i swoboda ustawienia głośników – Quad dostosowuje się do wielkości i układu salonu, bez plątaniny kabli. Całość również spełnia standardy IMAX Enhanced. Tu cashback sięga aż 3000 zł, więc mówimy już o naprawdę konkretnej zachęcie

Co warto zapamiętać?

Promocja trwa do 1 marca 2026 roku, a zgłoszenia cashback można wysyłać do 29 marca 2026. Warunkiem jest zakup u autoryzowanego partnera, wystawienie opinii i posiadanie konta My Sony.

Bez kruczków, bez loterii – po prostu zwrot gotówki po spełnieniu warunków. Jeśli więc, ktoś i tak planował poprawić dźwięk w salonie, wymienić soundbar albo wejść poziom wyżej w kino domowe, to ta promocja jest momentem, w którym naprawdę warto się temu przyjrzeć. Bo rzadko zdarza się, żeby Sony oddawało kilka tysięcy złotych tylko za to, że ktoś podzielił się opinią. Szczegóły znajdziesz na stronie: https://www.sony.pl/.

