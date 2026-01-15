Abonament RTV w 2026: zapłacisz też za smartfony i tablety

Od 2026 roku abonament RTV obejmie nie tylko telewizory. Za smartfony, tablety i laptopy także trzeba będzie zapłacić. Jeśli ktoś do tej pory był przekonany, że brak telewizora i radia chroni go przed abonamentem RTV, rok 2026 może go z tego przekonania skutecznie wyleczyć. Choć rząd zapowiada, że prawdopodobnie od przyszłego roku abonament radiowo-telewizyjny zostanie zniesiony, na razie to tylko zapowiedzi. A zapowiedzi, jak wiadomo, rachunków nie anulują.

Abonament RTV w 2026 – zapłacisz nawet wtedy, gdy masz smartfon.

W efekcie w 2026 roku abonament RTV nadal obowiązuje. Co więcej, obejmuje także osoby, które w domu nie mają ani telewizora, ani radia. Wystarczy smartfon, tablet albo laptop.

Zapowiedzi są, obowiązek zostaje

Zgodnie z zapowiedziami rządu, publiczna telewizja oraz radio mają być w przyszłości finansowane bezpośrednio z budżetu państwa. To oznaczałoby koniec abonamentu RTV w dotychczasowej formie. Na dziś jednak mówimy o planach i deklaracjach, a nie o obowiązujących przepisach.

Dlatego rok 2026 wciąż upływa pod znakiem abonamentu radiowo-telewizyjnego, nawet jeśli wiele wskazuje na to, że może to być jego ostatnia odsłona.

Abonament RTV w 2026 – czy zapłacimy również za telefon lub tablet?

Poczta Polska rozszerza listę urządzeń

Za pobieranie abonamentu RTV odpowiada Poczta Polska i to ona zapowiedziała zmiany w katalogu urządzeń objętych opłatą. Do tej pory abonament kojarzył się głównie z telewizorem w salonie i radiem w kuchni lub samochodzie. Teraz sytuacja się zmienia. Do listy dołączają smartfony, tablety, laptopy oraz komputery stacjonarne. Wszystkie te urządzenia mają być traktowane jak telewizor.

Telefon jak telewizor? Tak mówi sąd

Podstawą tych zmian jest orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd uznał, że kluczowe znaczenie ma nie sama konstrukcja urządzenia, ale jego możliwości techniczne.

Jeśli sprzęt umożliwia odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, może zostać uznany za odbiornik RTV. W uzasadnieniu wskazano, że urządzeniem takim jest sprzęt techniczny dostosowany do odbioru takich programów, a jego cechy mogą sugerować, że jest to jedna z głównych funkcji. Smartfony, tablety i laptopy spełniają te warunki.

Abonament RTV w 2026 – brak TV? Zapłacisz za smartfon lub tablet.

Nie oglądasz? To bez znaczenia

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów abonamentu RTV pozostaje fakt, że nie ma on związku z faktycznym korzystaniem z mediów publicznych. Nie trzeba oglądać telewizji ani słuchać radia, by mieć obowiązek płacenia. Wystarczy samo posiadanie urządzenia, które daje taką możliwość. Nawet jeśli smartfon służy wyłącznie do pracy, komunikatorów i internetu, w świetle przepisów nadal może zostać uznany za telewizor.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?

W 2026 roku stawki abonamentu pozostają bez zmian. Miesięczna opłata za radio i telewizor – a za taki uznawane są również smartfony, tablety i komputery – wynosi 30,50 zł. W przypadku samego radia jest to 9,50 zł miesięcznie. Przy opłatach wnoszonych z góry za kwartał, pół roku lub cały rok obowiązują niższe stawki.

Na razie płacimy, potem się zobaczy

Rok 2026 to czas przejściowy. Z jednej strony mamy bardzo realny obowiązek zapłaty abonamentu RTV, z drugiej – zapowiedzi rządu, że prawdopodobnie od przyszłego roku abonament zostanie zniesiony, a media publiczne będą finansowane z budżetu państwa. Na dziś jednak sytuacja jest jasna: abonament obowiązuje, a smartfon w kieszeni wystarczy, by zostać uznanym za posiadacza telewizora. Co wydarzy się dalej – okaże się dopiero w przyszłym roku.

Sprawdź nasz test Honor Magic8 Pro.