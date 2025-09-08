iPhone 17 Pro i Pro Max. Co wiemy? Gdzie oglądać premierę?

Jeśli jesteś fanem serii Pro, szykuj się – tegoroczne modele: iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max zapowiadają się na jedne z najmocniej odświeżonych od lat. Nowy design, lepsze kamery, komora parowa do chłodzenia i oczywiście jeszcze więcej mocy.

Apple iPhone 17 Pro i 17 Pro Max już jutro. Co o nich wiemy?

Apple iPhone 17 Pro i Pro Max. Design i ekrany

iPhone 17 Pro dostanie ekran 6,3 cala, a Pro Max – 6,9 cala. Oba panele to OLED LTPO z ProMotion i częstotliwością 1–120 Hz. Do tego nowa powłoka antyrefleksyjna i matowe wykończenie, które ma ograniczyć odciski palców. Zmieni się też wyspa aparatów – teraz rozciągnie się na całą szerokość obudowy.

Co w środku?

Apple wrzuci tu chip A19 Pro, 12 GB RAM (zamiast 8 GB) i nowy system chłodzenia cieczą – komorę parową. To oznacza, że iPhone’y Pro będą działały szybciej i dłużej, nawet pod dużym obciążeniem.

Apple iPhone 17 Pro i 17 Pro Max już jutro. Co o nich wiemy?

Aparaty, które robią różnicę

Nowością będzie teleobiektyw 48 MP z 8-krotnym zoomem optycznym, a do tego nagrywanie wideo w 8K i jednoczesne korzystanie z przedniej i tylnej kamery. Sama przednia kamera też dostanie upgrade – do 24 MP.

Bateria i cena

Wersja Pro ma dostać baterię około 3700 mAh, a Pro Max – około 5000 mAh. Do tego ładowanie bezprzewodowe Qi 2.2 z mocą 25 W. Ceny? Pro ma startować od 999–1099 dolarów, a Pro Max od 1099–1199 dolarów. Czyli standardowo – drogo, ale w zamian dostajemy topowy sprzęt.

Prawdopodobna pojemność baterii w iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro i 17 Pro Max?

Premiera iPhone 17 już we wtorek, 9 września 2025

9 września wszystko stanie się jasne. Apple szykuje nie tylko iPhone’y (zobacz przecieki o iPhone 17 Air), ale też Apple Watch Ultra 3 i AirPods Pro 3. Zapowiada się naprawdę gorący wieczór. Gdzie obejrzeć premierową konferencję? Najlepiej jutro, 9 września około godziny 19:00 czasu polskiego wejść na stronę Apple Polska. Tam znajdziesz wideo na żywo prowadzące prosto z konferencji Apple.