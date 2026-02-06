Elektroniczne gadżety Anker jako prezent na walentynki 2026

A gdyby tak na walentynki kupić jakiś elektroniczny gadżet? Firma Anker posiada wiele fajnych rozwiązań. Wiele osób się na to decyduje, czego efektem jest to, że walentynki coraz rzadziej wyglądają jak z filmu romantycznego z lat 90. I bardzo dobrze. Zamiast pluszaków, które po tygodniu lądują na półce, czy kolejnych świeczek „na specjalną okazję”, coraz częściej stawiamy na rzeczy, które po prostu ułatwiają życie. Takie, które mówią: „myślę o Tobie” nie tylko 14 lutego, ale też w zwykły poniedziałek.

Pomysł na walentynkowy prezent? Zerknij na produkty marki Anker.

W tym roku Anker Innovations proponuje właśnie takie podejście do walentynkowych prezentów – praktyczne, codzienne i z sercem. W ofercie marek soundcore, eufy i Anker znajdziemy technologie, które poprawiają komfort dnia, oszczędzają czas i pomagają być bliżej siebie. A do tego dochodzą promocje sięgające nawet 61% – więc romantyzm idzie tu w parze z rozsądkiem.

Muzyka, która towarzyszy Wam każdego dnia – soundcore

Każda relacja ma swój soundtrack. Czasem to jedna piosenka, czasem wspólna playlista na długie wieczory, a czasem dźwięki, które pomagają się wyciszyć po ciężkim dniu. soundcore celuje dokładnie w te momenty.

Słuchawki Liberty 5, modele do spania Sleep A30 czy przenośny głośnik Boom 2 Plus wpisują się w różne rytmy dnia – od porannego biegania, przez pracę, aż po wieczorny relaks. Możecie słuchać razem, osobno, albo dzielić się muzyką na odległość. Czasem wystarczy jedna piosenka, żeby powiedzieć więcej niż długi elaborat.

Z okazji Walentynek wybrane produkty soundcore będą objęte promocjami: „drugi produkt 50% taniej”, „drugi gratis” oraz rabatami do 54%. Oferty obowiązują od 29 stycznia do 14 lutego w oficjalnym sklepie soundcore.

eufy – technologia, która robi robotę (dosłownie)

Nie oszukujmy się – sprzątanie raczej nie kojarzy się z romantycznymi gestami. Ale brak sprzątania? Już trochę bardziej. I tu na scenę wchodzi eufy.

Robot sprzątający X10 Pro Omni (zobacz ten model w Media Expert – kosztuje 1699 zł) ogarnia dom w tle, a kamery takie jak SoloCam E30 pilnują bezpieczeństwa, gdy Was nie ma. Efekt? Mniej obowiązków, mniej stresu i więcej czasu na wspólne chwile. A to bywa cenniejsze niż bukiet róż.

W trakcie kampanii walentynkowej eufy oferuje zestawy promocyjne, rabaty do 60%, oferty dostępne tylko w aplikacji oraz gratis w postaci kamery Indoor Cam C220 do wybranych zakupów. Promocje trwają od 2 do 14 lutego na oficjalnej stronie eufy.

Anker – małe rzeczy, które trzymają Was w kontakcie

Najlepsze prezenty często są najmniej spektakularne. Takie, o których przypominamy sobie dopiero wtedy, gdy… przestają działać. Anker dobrze to rozumie i stawia na niezawodne ładowarki i powerbanki, które po prostu robią swoje.

Prime Charger 200 W z sześcioma portami, MagGo Power Bank 10K Slim i inne akcesoria sprawiają, że telefon, laptop czy słuchawki są zawsze gotowe do działania. A skoro sprzęt działa, to łatwiej być w kontakcie – niezależnie od tego, czy jesteście obok siebie, czy setki kilometrów dalej.

W ramach walentynkowej kampanii Anker oferuje promocje typu „drugi produkt 50% taniej”, rabaty do 61% oraz bonusy z kartami podarunkowymi. Oferty obowiązują od 2 do 14 lutego w oficjalnym sklepie Anker.

Walentynki na co dzień

Tegoroczne walentynkowe propozycje soundcore, eufy i Anker kręcą się wokół jednej idei: technologii, która dyskretnie towarzyszy codzienności. Takiej, która oszczędza czas, daje spokój i pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Bo czasem to nie wielkie gesty robią największe wrażenie. Tylko te małe, które działają każdego dnia.

Przy okazji zobacz co zaproponowała marka Anker, eufy i soundcore na CES 2026 w Las Vegas.