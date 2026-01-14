Apple szykuje duże zmiany w iPhone 18. Co wyciekło? Zobacz!

Apple pracuje nad kolejną generacją iPhone’a, a nowe przecieki pokazują zmiany w ekranie i Dynamic Island. iPhone 18 może zaskoczyć. Do sieci trafił kolejny przeciek, który może zainteresować fanów tej marki. Choć iPhone 17 jest na rynku dopiero od kilku miesięcy, już teraz pojawiają się pierwsze informacje o następnej generacji. Tym razem na tapet trafiły ekrany iPhone’ów 18, a konkretnie – zmiany, jakie Apple może szykować w przypadku Dynamic Island i Face ID.

Co nowego przygotuje marka Apple podczas premiery iPhone 18? Na zdjęciu model iPhone 17 Pro Max.

Apple patrzy już w przyszłość

Premiera serii iPhone 17 odbyła się niewiele ponad cztery miesiące temu, ale wygląda na to, że w Cupertino nie ma czasu na odpoczynek. Według przecieków Apple miało przyspieszyć testy produkcyjne iPhone’ów 18, co tylko podkręca spekulacje na temat nadchodzących zmian. Informacje pochodzą od znanego informatora Digital Chat Station, który podzielił się szczegółami na chińskim Weibo.

LTPO i 120 Hz dla wszystkich

Z przecieku wynika, że cała linia najnowszych modeli iPhone ma otrzymać ekrany LTPO ze zmienną częstotliwością odświeżania do 120 Hz. To dobra wiadomość, bo oznacza to płynniejsze animacje i potencjalnie lepszą energooszczędność – niezależnie od wybranego modelu.

Pod względem rozmiarów Apple raczej nie planuje rewolucji:

iPhone 18 ma dostać 6,27-calowy ekran z klasycznym Dynamic Island

ma dostać 6,27-calowy ekran z klasycznym Dynamic Island iPhone 18 Air2 ma oferować panel o przekątnej 6,55 cala

ma oferować panel o przekątnej 6,55 cala iPhone 18 Pro zachowa 6,27 cala

zachowa 6,27 cala iPhone 18 Pro Max urośnie do 6,86 cala

Największa zmiana dotyczy iPhone 18 Pro

Najciekawiej robi się jednak przy wersjach Pro. To właśnie one mają być pierwszymi iPhone’ami z Face ID ukrytym pod ekranem. Jeśli te informacje się potwierdzą, Apple wykona spory krok w stronę niemal bezramkowego frontu.

Dynamic Island nie zniknie całkowicie, ale ma zostać znacząco pomniejszone. Wycięcie w ekranie miałoby obejmować już tylko przedni aparat, co oznacza bardziej minimalistyczny wygląd i więcej miejsca na treści.

Co to oznacza w praktyce?

Na razie mówimy oczywiście o przeciekach, ale jeśli Apple faktycznie zdecyduje się na takie rozwiązanie, 18 Pro może być jednym z największych wizualnych odświeżeń od lat. Mniejsze wycięcie, ukryte Face ID i dopracowane ekrany LTPO brzmią jak kierunek, na który wielu użytkowników czekało.

Do premiery jeszcze daleko, ale jedno jest pewne – Apple już teraz testuje rozwiązania, które mogą zmienić wygląd iPhone’a, jaki znamy. Jeśli kolejne przecieki potwierdzą te informacje, seria iPhone 18 zapowiada się naprawdę interesująco.

