Wyobraźcie sobie, że siadacie rano z kawą, włączacie iPhone’a albo iPada i… nagle macie przed sobą osobistego trenera, który pokazuje ci, co robić, jak ćwiczyć, a do tego motywuje muzyką i podglądem twoich wyników na Apple Watch. Brzmi jak futurystyczna wizja? Od 15 grudnia w Polsce to już rzeczywistość dzięki Apple Fitness+.

Apple Watch 10 / Apple Fitness+

Treningi na każdą okazję

Fitness+ to nie kolejna nudna aplikacja do ćwiczeń. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie – od szybkich, pięciominutowych treningów, po dłuższe, wymagające sesje trwające 45 minut. Można poćwiczyć siłowo, zrobić jogę, pilates, tańczyć, spróbować HIIT, kickboxingu, a nawet wskoczyć na wirtualny rower. No i oczywiście nie zapomniano o medytacjach, jeśli akurat potrzebujecie oddechu po intensywnym dniu.

Co fajne, jeśli macie Apple Watch i AirPods Pro 3, na ekranie można śledzić swoje tętno, spalone kalorie czy postępy w zamykaniu pierścieni aktywności. Jest nawet specjalny pasek wysiłku, który pokazuje, jak twój trening wypada na tle innych osób. Idealne, jeśli lubicie lekką rywalizację… albo po prostu podglądać, że jednak dajemy radę.

Apple Watch 10 / Apple Fitness+

Apple Fitness+ ma plany dopasowane do Was

Nie wiecie, od czego zacząć? Spokojnie. Fitness+ ma gotowe plany, które ułatwiają start:

Zachowaj regularność – dla tych, którzy chcą wpleść ćwiczenia w codzienny rytm.

Daj z siebie więcej – dla osób lubiących wyzwania i większą intensywność.

Zaczynamy – dla nowicjuszy, którzy chcą stopniowo odkrywać różne treningi.

Dzięki temu każdy może znaleźć swój rytm i nie czuć się przytłoczony mnogością opcji.

Apple Watch 10 / Apple Fitness+

Muzyka, która robi robotę

Apple Fitness+ to nie tylko treningi, ale też playlisty, które napędzają do ruchu. Do wyboru są różne gatunki muzyczne – od klasycznych popowych hitów, przez hip-hop, R&B, Latin Grooves, aż po nowość: K-Pop. Teraz każdy trening może mieć swoją energetyczną ścieżkę dźwiękową.

Są też specjalne serie, jak Artist Spotlight, gdzie wszystkie utwory pochodzą od jednego artysty. Możesz więc trenować przy największych hitach Taylor Swift, Beyoncé, BTS czy Coldplay. Idealne, żeby poczuć się jak na mini-koncercie w salonie.

Apple Watch 10

Spacer i kolekcje tematyczne

Nie trzeba od razu wchodzić na pełnego HIIT-a. Jest też seria Czas na spacer, dostępna na iPhone’a i Apple Watch, która zachęca do chodzenia. Można posłuchać opowieści znanych osób, zobaczyć zdjęcia i wciągnąć się w historie, które wciągną cię bardziej niż audiobook. Goście? Jane Fonda, Daddy Yankee, Camila Cabello i nawet kierowca Formuły 1, Yuki Tsunoda.

Dla bardziej zaawansowanych są Kolekcje – zestawy treningów i medytacji skoncentrowane na konkretnym celu, np. przygotowanie do biegu 5K, pilates dla całego ciała, taniec w rytmach lat 90. albo treningi bez butów. Dzięki temu łatwiej trzymać się planu i nie zgubić motywacji.

Medytacje i chwile uważności

Nie samym ruchem człowiek żyje. Fitness+ oferuje 12 różnych medytacji – od Calm po Sleep czy Sound. To krótkie sesje pomagające się zrelaksować, wyciszyć, złapać oddech i chwilę dla siebie w ciągu dnia. Idealne, gdy macie pełen plan dnia i potrzebujecie resetu dla głowy i ciała.

Apple Watch 10

Ile kosztuje Apple Fitness+ i jak zacząć?

Apple Fitness+ działa w subskrypcji – 19,99 zł miesięcznie lub 159 zł rocznie. Można ją dzielić z maksymalnie pięcioma członkami rodziny.

Działa na iPhonie, iPadzie, Apple TV i w połączeniu z Apple Watch lub AirPods Pro 3, które pozwalają śledzić wyniki na bieżąco. A jeśli kupicie nowe urządzenie Apple, dostajecie trzy miesiące Fitness+ w gratisie.

Globalny ruch

Fitness+ nie jest nowością na świecie – dostępna jest już w 49 krajach, w tym w USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii czy Australii. Polska wchodzi do tego zestawienia 15 grudnia, razem z m.in. Hongkongiem, Indiami, Holandią czy Singapurem. Dubbing po niemiecku i hiszpańsku rusza w tym samym dniu, a japoński dopiero w przyszłym roku.

Dlaczego warto spróbować?

Apple Fitness+ łączy trening, medytację i muzykę w jednym miejscu. Dzięki synchronizacji z Apple Watch można śledzić postępy, a gotowe plany i kolekcje pomagają zachować motywację. To wygodny sposób, żeby wprowadzić ruch do codziennego życia, spróbować nowych aktywności i co ważne – odkryć że aktywność wcale nie jest taka zła.

