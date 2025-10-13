Obserwuj nas
iStudies od iSpot znów rusza! VIII edycja programu połączyła studentów, technologię Apple i kreatywność

Autor:Natalia Bajek
13/10/2025
1. Od 12 studentów do ogólnopolskiej społeczności
2. Nowy rok, nowe tematy: od AI po kaligrafię
3. Trening kreatywności i praktycznych umiejętności
4. Efekty, które robią wrażenie
5. Edukacja z jabłkiem w tle
6. Społeczność, która inspiruje

Poznań na jeden dzień stał się centrum akademickiej kreatywności. W przestrzeni Concordia Design iSpot oficjalnie zainaugurował VIII edycję programu iStudies – jednej z największych w Polsce inicjatyw, które łączą technologię Apple z edukacją i twórczym działaniem. Wśród uczestników nie zabrakło studentów, wykładowców, partnerów, ambasadorów i absolwentów programu. Jedno jest pewne – ta edycja zapowiada się wyjątkowo inspirująco.

Od 12 studentów do ogólnopolskiej społeczności

Kiedy w 2018 roku iSpot ruszał z pilotażem iStudies, nikt nie przypuszczał, że pomysł przerodzi się w tak duży projekt. Wtedy uczestniczyło zaledwie 12 studentów z Gdańska i Krakowa. Dziś program obejmuje już ponad 20 uczelni w całej Polsce, a jego ambasadorami było ponad 140 osób. To oni – pasjonaci technologii i kreatywnego myślenia – przez lata prowadzili warsztaty i prelekcje, pokazując, jak sprzęt Apple może stać się narzędziem do nauki, tworzenia i realizowania własnych pomysłów.

Nowy rok, nowe tematy: od AI po kaligrafię

Inauguracja VIII edycji w Poznaniu miała wszystko, co akademicy lubią najbardziej – ciekawych ludzi, inspirujące wystąpienia i sporą dawkę technologii. W agendzie pojawiły się tematy od sztucznej inteligencji, przez gaming, aż po edukację przyszłości. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci Apple, trenerzy programu, a także goście specjalni, tacy jak Maciej Krystian Szymański z Bielik.AI, Joanna Müller ze Śląskiego Festiwalu Nauki i Paweł Miechowski z 11 bit studios.

Nie zabrakło też tych, którzy najlepiej wiedzą, jak wygląda iStudies od środka – dawnych ambasadorów, a dziś liderów i trenerów programu. To właśnie oni prowadzą ścieżki tematyczne iStudies Art, Code, Game i Collab, gdzie dzielą się wiedzą z zakresu programowania, animacji, fotografii, kaligrafii czy produkcji wideo.

W animacji cyfrowej zrealizowałem już wiele, w tym wymarzone współprace z artystami, których podziwiam. Teraz, dzięki iStudies, mogę dzielić się wiedzą i inspirować innych do tworzenia – mówi Mikołaj Rokosiewicz, lider programu iStudies.

Trening kreatywności i praktycznych umiejętności

To, co wyróżnia iStudies, to bardzo praktyczne podejście do nauki. Ambasadorzy i trenerzy programu co roku przechodzą specjalne szkolenia, a później sami prowadzą warsztaty na swoich uczelniach. Tematyka jest szeroka: od grafiki i wideo, przez kodowanie w Swift, aż po projekty oparte na sztucznej inteligencji.

Program stawia też na współpracę – zarówno ze studentami, jak i samorządami uczelnianymi czy lokalnymi partnerami edukacyjnymi. Dzięki temu każda edycja nabiera unikalnego, lokalnego charakteru.

Dzięki iStudies rozwinęłam swoje umiejętności w obszarze technologii i social mediów. Teraz wspieram organizację wydarzeń i współpracę z Samorządami Studenckimi. To dla mnie okazja do realizowania pasji i budowania relacji między uczelniami a iStudies – opowiada Wiktoria Zwolińska, jedna z liderek programu.

Efekty, które robią wrażenie

Trudno przecenić wpływ iStudies na środowisko akademickie. Co roku ambasadorzy tworzą ponad 2200 materiałów w mediach społecznościowych, które łącznie przekroczyły już 3,5 miliona wyświetleń! Niektóre filmy na TikToku potrafią zdobywać nawet 100 tysięcy odsłon – co pokazuje, że młodzi naprawdę czują ten projekt.

iStudies od lat gości też na najważniejszych wydarzeniach edukacyjnych w kraju, takich jak Śląski Festiwal Nauki czy EuroSkills. A to wszystko z pomysłu, który narodził się siedem lat temu wśród garstki pasjonatów.

Edukacja z jabłkiem w tle

Za programem stoi oczywiście iSpot – jedyny w Polsce Apple Premium Partner, znany nie tylko z salonów i serwisów, ale też z inicjatyw społecznych i edukacyjnych. Firma od lat inwestuje w projekty, które łączą technologię z realnym wpływem na ludzi. W jej działaniach widać odpowiedzialność wobec klientów, środowiska i społeczności.

iSpot nie ogranicza się do sprzedaży sprzętu – wspiera zrównoważony rozwój, wdraża energooszczędne rozwiązania Apple, a także angażuje się w akcje wolontariackie i projekty fundacji Ronalda McDonalda, wspierające rodziny w trudnych sytuacjach zdrowotnych w całej Europie.

Społeczność, która inspiruje

Właśnie ta mieszanka – technologii, pasji i społecznego zaangażowania – sprawia, że iStudies to coś więcej niż program edukacyjny. To przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą rozwijać się, eksperymentować i poznawać rówieśników o podobnych zainteresowaniach.

Dla jednych to pierwszy krok w stronę kariery w IT, dla innych – okazja, by rozwinąć skrzydła artystycznie. Wszyscy jednak podkreślają jedno: to projekt, który naprawdę zmienia sposób, w jaki studenci postrzegają technologię.

VIII edycja już ruszyła – a to oznacza kolejne miesiące pełne warsztatów, hackathonów, inspirujących spotkań i twórczych eksperymentów.

Bo w iStudies chodzi o coś więcej niż tylko Apple. Chodzi o ludzi, pomysły i pasję do działania.

Autor:Natalia Bajek
