Karnawał 2023. Efektowne ale proste drinki z wódką

Koniec karnawału oznacza jedno – imprezy! Jeśli planujesz domówkę chodź, pokażę Ci efektowne ale proste drinki z wódką. Nie martw się, dasz sobie radę nawet jeśli jesteś totalnym amatorem.

Jakiś czas temu znajomi wpadli na pomysł, że wyślą mnie w ramach prezentu urodzinowego na… kurs barmański. Fajne wydarzenie, polecam. Można się sporo dowiedzieć, a jeśli uda się wam zdać egzamin (tak, jest takowy na koniec kursu) to otrzymacie certyfikat, który ułatwi dostanie pracy w jednym z pubów czy barów. Przynajmniej tak mi się wydaje. To tak na marginesie, abyście nie pomyśleli, że ten tekst to jakaś tam “przeklejka” przepisów z innych stron. Aha, efektowny nie oznacza, że będzie miał wiele warstw itd. Przecież przy takich drinkach i tak po podaniu szybko je mieszamy. Chodzi tutaj o to, by wywołać pozytywny efekt na osobach, które będą pić nasze produkcje.

Prawda jest taka, że w większości drinków bazuje się na jakiś ogólnych przepisach, aczkolwiek jeśli macie odrobinę fantazji, możecie je modyfikować. Nikt przecież Was za to nie wsadzi do więzienia. Mało tego, z takich wynalazków może wyjść czasami coś bardzo fajnego! Oczywiście, warto trzymać się pewnych reguł, aczkolwiek zachęcam do eksperymentowania. Dodam jeszcze, że wielokrotnie prezentowałem tu różne przepisy na drinki z whisky, drinki z wódką czy drinki z różnymi alkoholami. Wszystko zależy od tego, co macie aktualnie w barku. Im więcej różnych rodzajów trunków, tym lepiej, bo będziecie mieli szersze pole do popisu. Tak czy inaczej, dziś przedstawiam proste drinki z wódką.

Efektowne ale proste drinki z wódką. Od czego zacząć?

Jeszcze przed tym jak zaczniesz robić drinki przygotuj sobie “miejsce pracy”. I nie mam tu na myśli szejkera (jeśli go nie masz, użyj słoika) ani noża czy wyciskarki do owoców. To oczywiste… chyba. Pamiętaj, by wyposażyć się w kilka kilogramów lodu, gdyż niestety, drinki zużywają go mnóstwo. Do tego miej przy sobie syrop cukrowy. Jego przygotowanie jest mega łatwie. Zagotuj wodę i zmieszaj ją w proporcjach 50/50 lub 70/30 z cukrem. Im więcej cukru, tym bardziej słodki będzie syrop. Używa się go do większości drinków, więc lepiej mieć go pod ręką. Dodatkowo sugeruję wycisnąć sobie sporą ilość soku z cytryny. Jeśli już będziesz miał cały “zestaw barmana”, możemy zabierać się do pracy.

Karnawał 2023. Efektowne ale proste drinki z wódką

Proste szoty z wódką – na dobre rozpoczęcie imprezy

Zacznijmy od jednego z najpopularniejszych, a zarazem mojego ulubionego, który jest łatwy w wykonaniu. Mowa o kamikadze. Przepis jest bardzo prosty.

50 ml czystej wódki

50 ml blue curacao

50 ml soku z cytryny

Zaznaczę, że wcale nie musi to być blue curacao. Tak naprawdę możecie dodać inny likier. Niech Was posianie fantazja. Szot kamikadze to fajny wstęp do imprezy. Oczywiście, jeśli chcecie przygotować kamikadze na większą ilośc gości pamiętajcie o tym by zwiększyć proporcje.

Kolejnym szotem, który chciałbym Wam przedstawić będzie “małpi mózg”. Nie wiem czemu ktoś go tak nazwał, ale wiem natomiast, że jest mega efektowny. W tym jednak przypadku musicie użyć dwóch likierów – brzoskwiniowego Archersa oraz kremowego Baileys. Mowa tutaj o “oryginalnych” likierach – jeśli znajdziecie odpowiedniki, śmiało ich użyjcie. Aha, będzie też potrzebna grenadina.

Jak przygotować shota małpi mózg? Wymaga to precyzji, dlatego jeśli będziecie nieco “wstawieni”, może być trudno. Warto więc przygotować je na trzeźwo. Proponuję również użyć dużego kieliszka, np. o rozmiarze 50 ml. Do połowy (może trochę więcej) wlewamy likier Archers. Następnie po łyżce delikatnie wlewamy likier Baileys, który powinien znaleźć się na górnej części kieliszka. To znaczy? To znaczy, że muszą być od siebie te dwa likiery oddzielone. Ostatnim etapem jest dodanie kilku kropel grenadiny. Efekt powinien wyglądać tak, jak na zdjęciu.

Zacznę od tego trudniejszego, bardziej skomplikowanego, który wymaga od nas zdobycia kilku składników. Oczywiście, nie są one trudno dostępne, ale raczej nie sądzę, że będziecie je mieli “pod ręką”.

Drink Cosmopolitan – jak przygotować?

Samo przygotowanie drinka Cosmopolitan jest bardzo proste. Wystarczy, że wlejecie w odpowiednich proporcjach składniki do szejkera i zmieszacie z lodem. Następnie całość przelejecie do kieliszka – martinówki. Do szejkera wlejcie 40 ml wódki limonkowej, 20 ml Cointreau (taki likier z gorzkich pomarańczy), 20 ml soku żurawinowego oraz 20 ml soku z limonki. Efekt możecie zobaczyć poniżej.

Drink Sex on the Beach – jak przygotować?

Jeśli nie użyjecie za dużej ilości likieru brzoskwiniowego, warto go wykorzystać w drinku. Popularny i bardzo łatwy w przygotowaniu. Wrzućcie do szejkera trochę lodu, a następnie te składniki: 40 ml wódki czystej, 20 ml likieru brzoskwiniowego, 60 ml soku pomarańczowego, 60 ml soku żurawinowego. Wstrząśnijcie energicznie kilkanaście razy i przelejcie finalny trunek do wysokiego szkła uzupełnionego lodem.

Wódka sour – czyli popularny drink z whisky w odmianie z wódką

Zapewne każdy z Was słyszał o whisky sour. Ot, taki drink słodko-kwaśny. A gdyby tak zamienić whisky na wódkę? W sumie, czemu nie! Wystarczy, że do szejkera wypełnionego lodem wlejecie 60 ml wódki, 20 ml soku z cytryny i 20 ml syropu cukrowego. Następnie wstrząśnijcie i przelejcie płyn do niskiego szkła uzupełnionego lodem. Warto dodać np. zest z pomarańczy, który doda ładnego efektu i nada fajnego aromatu.

French 76 – jak przygotować drink?

Ten drink polecam, jeśli chcecie zaskoczyć pozytywnie kobiety, gdyż wygląda niezwykle elegancko. Szczególnie, jeśli macie efektowne, zdobione wysokie szkło. Drink jest mega łatwy w produkcji, a zobaczycie, że każdemu posmakuje. Składniki również są proste do zdobycia, a założę się, że wielu z Was ma je w domu. A więc, do szejkera z lodem wlewamy 40 ml wódki czystej, 20 ml soku z cytryny i 20 ml syropu cukrowego – podobnie jak do wódka sour. Wstrząsacie energicznie szejkerem i całość (oczywiście bez lodu) przelewacie do wysokiego kieliszka. Na koniec uzupełniacie winem musującym lub szampanem. Możecie do dekoracji użyć np. cienkiego zestu z cytryny.

Wódka z grejpfrutem.

Jeśli chodzi o efektowne ale proste drinki z wódką warto zaskoczyć gości bardzo fajnym koktajlem będzie połączenie wielu smaków. Nie będzie trudny, a za to efektowny w smaku.

Potrzebujecie: 60 ml wódki, 20 ml soku z limonki, 30 ml soku z grejpfruta, 20 ml grenadiny, łyżkę miodu i garść liści mięty. Do szejkera wlewacie miód i wódkę i mieszacie dokładnie oba te składniki. Następnie dodajecie wszystkie pozostałe wymienione w przepisie. Jeśli chodzi o miętę, sugeruję dodać cztery listki. Uzupełnijcie szejker lodem i wstrząsajcie przez kilkanaście sekund. Całość przelejcie do szkła wypełnionego lodem (najlepiej będzie pasować kruszone szkło, ale komu by się chciało). Do dekoracji użyjcie np. gałązki mięty.

Efektowne ale proste drinki z wódką. Wśród nich obowiązkową pozycją jest Vodka Collins. Jak przygotować ten koktajl?

Myślę, że poradzicie sobie z nim bardzo sprawnie, a smakowo zaskoczycie wielu gości. Zacznijmy od składników. Potrzebujecie 60 ml czystej wódki, 80 ml sprite (w oryginale jest woda gazowana, ale ze sprite będzie smaczniejszy), 10 ml soku z limonki, 10 ml soku z cytryny, 20 ml syropu cukrowego.

Do szejkera wlewacie wszystkie składniki oprócz sprite. To oczywiste, gazowany napój połączony z energicznym wstrząsaniem spowodowałby nie mały wybuch. Tak czy inaczej, wlejcie wszystko (oprócz sprite) do szejkera i dodajcie trochę lodu. Wstrząśnijcie kilkanaście razy i przelejcie wynik waszej pracy do szkła uzupełnionego lodem. Dodajcie na górę sprite i gotowe.

Jak widać, istnieje wiele drinków, które mogą być proste i co najważniejsze – smaczne. Do całości dodałbym jeszcze koktajl przypominający hawajskie mohito. W sumie? Czemu nie, prawda!

Musicie jedynie w wysokiej szklance wygnieść dwie ćwiartki limonki i sześć listków mięty. Następnie dodajcie 40 ml wódki, 20 ml syropu cukrowego i uzupełnijcie szkło lodem. Na koniec dodajcie wodę gazowaną albo sprite i gotowe.