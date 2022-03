Jeśli lubicie podczas domówki czy po prostu wolnego czasu spędzanego ze znajomymi wypić coś dobrego, zachęcam do lektury krótkiego artykułu, w którym prezentuję proste drinki z wódką.

Niektórzy wolą wypić dobrego drinka zamiast prostego „walenia shotów” w weekendowy wieczór. I w sumie wcale mnie to nie dziwi. Zauważyłem, że lubicie czytać artykuły w których prezentuję drinki z whisky. Dziś podejdziemy ponownie do tematu koktajli, jednak tym razem alkoholowym bohaterem będzie popularny w naszym kraju trunek – czysta. Jak zrobić dobre koktajle na weekend? Oto proste drinki z wódką. A dokładnie pięć przepisów, w których moją inspiracją był portal mojbar.pl.

Proste drinki z wódką. Jak zrobić dobre koktajle na weekend?

W ubiegłym roku przygotowałem artykuł, w którym prezentowałem łatwe drinki na domówkę. Było tam kilka „wódkowych” opcji, a nawet pojawiły się fajne shoty, takie jak np. kamikadze, które prezentowałem również w tekście pt.: „łatwe drinki na sylwestra„. Wiadomo, najszybszy koktajl to alkohol ze szkłem, jednak dziś pójdziemy „o krok dalej”. Zapewniam jednak, że nie będzie żadnych skomplikowanych i trudno dostępnych (lub drogich) składników. Same proste drinki z wódką. I to wszystko.

Jak zrobić syrop cukrowy?

Zacznę od tego, że w drinkach pojawia się często syrop cukrowy. Co to takiego? To nic innego jak połączenie… cukru i wody. Dlatego warto przed rozpoczęciem imprezy przygotować sobie wspomniany syrop. Nie ma jednak jednego, konkretnego przepisu. Wszystko zależy od tego, jak słodki ma być ten składnik. Najczęściej jednak spotykamy się z proporcjami 1:1, czyli np. 1 szklanka cukru, 1 szklanka wody. Wodę podgrzewamy, wrzucamy cukier. Następnie mieszamy i kiedy uzyskamy samą ciecz, odstawiamy do ostudzenia. Proste, prawda?

Proste drinki z wódką – pięć przepisów

Pierwszy przepis będzie w pewnym stopniu klasyką, którą bardzo lubię, jednak trochę zmodyfikowaną. Vodka Coolins to połączenie wódki, cytrusów i wody. Składniki na pewno znajdziecie w swoim domu. Do szejkera lub słoika wrzucacie trochę lodu i:

60 ml wódki

10 ml soku z limonki

10 ml soku z cytryny

20 ml syropu cukrowego

Całością energicznie wstrząsacie. Oczywiście, słoik lub szklanka barmańska muszą być szczelnie zamknięte, ale to chyba oczywiste. Następnie taki drink przelewacie do szklanki (wypełnionej lodem) i uzupełniacie 80 ml wody gazowanej. Ewentualnie np. Sprite, jeśli chcecie by drink był słodki. Drink można udekorować plasterkiem limonki.

Drugi łatwy koktajl będzie kolejną modyfikacją popularnego odpowiednika. Wódka sour to połączenie alkoholu, soku cytrynowego i syropu cukrowego. Składniki są bardzo proste:

60 ml wódki

20 ml soku z cytryny

20 ml syropu cukrowego

Całość mieszacie w słoiku lub szklanicy, przelewacie do szklanki wypełnionej lodem, a za dekorację może posłużyć np. plasterek jakiegoś cytrusowego owocu.

Miały być same proste drinki z wódką, prawda? I oczywiście będą. Tym jednak razem proponuję bardzo fajną propozycję dla osób, które chcą „ukryć” posmak alkoholowy. Uważajcie, to może być bardzo zdradliwy drink, a mowa o hawaiian seabreeze. Składniki:

40 ml wódki (można trochę więcej jak chcecie)

60 ml soku żurawinowego

80 ml soku ananasowego

Wstrząsamy z lodem, przelewamy do szklanki z… lodem i dekorujemy. Wiadomo, najlepiej ananasem.

Kolejny koktajl spodoba się przede wszystkim komuś, kto nie przepada za alkoholem, a jednak ma chęć na jakiś prosty drink z wódką. Tym razem przerabiamy tequila sunrise na vodka sunrise. Tym razem nie będziemy wstrząsać, bowiem koktajl przygotowujemy w wysokim szkle. Takim, jak na zdjęciu poniżej.

60 ml wódki

120 ml soku pomarańczowego

10 – 20 ml syropu grenadyna

Na początek szklankę wypełniamy lodem. Następnie dodajemy wódkę i uzupełniamy sokiem pomarańczowym. Ostatnim krokiem będzie delikatne wlewanie syropu z granatów, który sprawi, że pojawi się efekt wschodu słońca.

Dobre koktajle na weekend

Ostatni przepis wymaga dodania dwóch popularnych alkoholi. Tym razem wstrząsamy całość w szklanicy lub słoiku, jeśli takowego nie posiadacie. A oto składniki:

30 ml żubrówki

30 ml krupniku

30 ml soku jabłkowego

Wszystko mieszamy i przelewamy do szklanki. Dekoracją może być plasterek jabłka lub skórka z cytryny. Co kto lubi. Niektórzy czysty krupnik zastąpią wódką miodową. Inni dodadzą troszeczkę miodu. Jeśli chcecie, możecie eksperymentować.

Mam nadzieję, że spodobają się Wam te proste drinki z wódką. Jeśli macie inne fajne przepisy, dajcie znać! Chętnie poznam Wasze receptury na dobre koktajle na weekend.