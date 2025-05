Kia EV3 ma 5 gwiazdek Euro NCAP. Uwaga! Nie każda wersja!

W najnowszych testach bezpieczeństwa przeprowadzonych przez niezależną organizację Euro NCAP, Kia EV3 zdobyła najwyższą możliwą ocenę – pięć gwiazdek. Ale warto wiedzieć, że dotyczy to wyłącznie wersji wyposażonej w opcjonalny pakiet systemów wspomagających DriveWise ADAS. Model bez niego otrzymał o jedną gwiazdkę mniej. To wyraźny sygnał, jak dużą rolę odgrywają nowoczesne technologie wsparcia kierowcy.

KIA EV3 204 KM 81,4 kWh.

DriveWise ADAS – cyfrowy anioł stróż na pokładzie

Pakiet DriveWise ADAS to zestaw systemów wykorzystujących kamery i radary do monitorowania otoczenia. Potrafią one wykrywać zagrożenia, wspierać kierowcę podczas manewrów i reagować automatycznie w sytuacjach krytycznych. To właśnie one pozwoliły modelowi EV3 osiągnąć lepsze wyniki w kategorii „asystenci bezpieczeństwa”.

Wyniki testów Euro NCAP – liczby, które robią wrażenie

Wersja Kia EV3 z pakietem DriveWise ADAS uzyskała:

83% – ochrona dorosłych pasażerów

84% – ochrona dzieci

78% – ochrona niechronionych uczestników ruchu (piesi, rowerzyści)

78% – skuteczność systemów wspomagających kierowcę

Dla porównania, wersja pozbawiona ADAS zdobyła tylko 77% w ochronie pieszych i zaledwie 67% w kategorii asystentów. Różnice? Widoczne gołym okiem i w realnym życiu, a nie tylko w tabelce.

KIA EV3 204 KM 81,4 kWh.

Konstrukcja, która chroni

Euro NCAP szczególnie wysoko oceniła ochronę w teście zderzenia bocznego – zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Krytyczne obszary ciała, takie jak głowa, klatka piersiowa i miednica, były skutecznie chronione.

W standardzie znajdują się też dwa istotne systemy:

Monitorowanie zmęczenia kierowcy – ostrzega, gdy Twoje reakcje stają się zbyt wolne.

eCall – automatyczne powiadamianie służb ratunkowych w razie poważnego wypadku.

Do tego dochodzi sztywna konstrukcja nadwozia i platforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform), które wspólnie zwiększają odporność na odkształcenia i poprawiają ochronę kabiny.

KIA EV3 – nie tylko bezpieczny, ale też doceniany globalnie samochód

Kia EV3 to nie tylko technologicznie dopracowany elektryk – to też światowy gracz. Została uznana za Światowy Samochód Roku w konkursie World Car Awards 2025, wcześniej zdobyła liczne europejskie wyróżnienia i drugie miejsce w prestiżowym Car of the Year 2025.

Dlaczego? Bo łączy zasięg do 605 km, przestronne wnętrze, nowoczesne multimedia, komfort jazdy i – co ważne – realną dostępność. Już dziś jest oferowana w całej Europie, a niebawem pojawi się również wariant z napędem na cztery koła. Nie są to typowe hasła marketingowe. Sprawdziliśmy KIA EV3 z baterią 81,4 kWh i mieliśmy podobne wnioski na temat tego auta.

KIA EV3 204 KM 81,4 kWh.

A jak to wygląda w Polsce?

Od stycznia do końca kwietnia 2025 roku zarejestrowano w Polsce 309 egzemplarzy EV3. Nie jest to wynik tak mocny, jak w przypadku miejskich hybryd, ale pokazuje, że segment kompaktowych elektryków powoli, lecz pewnie rośnie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości i bogate wyposażenie – to może być dopiero początek.

Głos z wnętrza marki



EV3 to niesamowicie wszechstronny samochód, który łatwo może dostosować się do różnych stylów życia. Ta ocena pokazuje, że auto zapewnia wysoką ochronę nie tylko kierowcy, ale również pasażerom i innym użytkownikom dróg Pablo Martínez Masip, Wiceprezes ds. modeli i marketingu w Kia Europe.

Wybór, który ma znaczenie

Bezpieczeństwo to nie jest opcja. To nie dodatek z katalogu ani chwyt marketingowy. To fundament, od którego zaczyna się każda poważna rozmowa o samochodzie. Marka Kia w przypadku modelu EV3 udowadnia, że da się połączyć rozsądek z technologią, komfort z odpowiedzialnością i styl z funkcjonalnością.

Ale tylko wtedy, gdy wybierzesz wersję z pełnym pakietem ochrony.

Bo skoro już inwestujemy w nowoczesność, to niech ona daje coś więcej niż tylko efekt „wow” na światłach. Cztery gwiazdki bez DriveWise? Może i wystarczą – dopóki nie zdarzy się coś, co wymaga piątej. Więc pytanie jest proste: wybierzesz wersję, która „wystarcza”, czy tę, która chroni?