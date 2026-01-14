Kia K4 Kombi wjeżdża do Europy. Jakie silniki będą dostępne?

Kia potwierdziła debiut modelu K4 Kombi w Europie. Sprawdzamy, jakie wersje silnikowe trafią do oferty i czego można się spodziewać. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć wyrazisty design z codzienną funkcjonalnością i większą przestrzenią. Auto pozycjonowane jest pomiędzy segmentami C i D, a jego zadaniem jest zaoferowanie czegoś więcej niż klasyczny kompakt – zarówno pod względem stylistyki, jak i użyteczności.

Kia K4 Kombi.

Design „Przeciwieństwa, które się uzupełniają”

Nowe K4 Kombi bazuje na filozofii projektowania „Przeciwieństwa, które się uzupełniają”. Mamy więc typowe nadwozie kombi, ale w dłuższej, bardziej dynamicznej formie, która nie rezygnuje z praktyczności. Przy długości 4695 mm sylwetka auta została precyzyjnie dopasowana do tej wersji nadwozia. Poziome linie podkreślają szerokość i stabilność, a charakterystyczne oświetlenie Kia Star Map oraz tylne lampy LED w kształcie odwróconej litery L budują wyrazistą tożsamość wizualną.

Na charakter K4 Kombi pracują też detale: ukryte klamki tylnych drzwi, unikalnie zaprojektowany słupek C czy dynamicznie ukształtowany tył nadwozia. Całość ma łączyć sportowy wygląd z praktycznym charakterem auta do codziennego użytku.

Kia K4 Kombi w wersji GT-Line dla fanów sportowego stylu

Dla osób, które oczekują jeszcze bardziej wyrazistej stylistyki, przygotowano wersję GT-Line. Ta odmiana wyróżnia się m.in. czarnymi listwami okiennymi o wysokim połysku, czarnymi osłonami nadkoli oraz zmodyfikowanymi zderzakami z przodu i z tyłu. Wnętrze GT-Line również zyskuje bardziej sportowy, a jednocześnie elegancki charakter dzięki starannie dobranym materiałom i kontrastowej kolorystyce.

Kia K4 Kombi.

Nowoczesne i technologiczne wnętrze

Kabina K4 Kombi kontynuuje koncepcję znaną z hatchbacka, stawiając mocno na nowoczesne technologie. Centralnym punktem jest panoramiczny zestaw wyświetlaczy, na który składają się cyfrowe wskaźniki o przekątnej 12,3 cala, 5,3-calowy ekran sterowania klimatyzacją oraz 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego, działające w oparciu o Connected Car Navigation Cockpit (ccNC).

Standardem we wszystkich wersjach są bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, a w wyższych specyfikacjach dostępna jest także bezprzewodowa ładowarka smartfonów.

Komfort, multimedia i cyfrowe usługi

Na liście wyposażenia opcjonalnego znalazły się m.in. podgrzewane i wentylowane fotele obszyte czarną tapicerką z ekologicznej skóry oraz system audio klasy premium Harman Kardon. Cyfrowy kluczyk Digital Key 2.0 pozwala korzystać ze smartfona jak z klucza do auta, a usługi Kia Connect oferują aktualizacje OTA, streaming muzyki czy hotspot Wi-Fi.

Obsługę funkcji auta ułatwia asystent głosowy aktywowany komendą „Hey Kia”, a systemy multimedialne umożliwiają dostęp do serwisów streamingowych takich jak Netflix, Disney+ czy YouTube.

Kia K4 Kombi.

Funkcjonalność na co dzień i duży bagażnik

Największą zaletą wersji kombi pozostaje jednak funkcjonalność. Przestrzeń bagażowa oferuje do 604 litrów pojemności, czyli aż o 166 litrów więcej niż w hatchbacku. To wynik, który stawia K4 Kombi na poziomie większych modeli z wyższych segmentów.

Rozstaw osi wynoszący 2720 mm przekłada się na dużą ilość miejsca na nogi dla pasażerów drugiego rzędu i przestronny układ wnętrza. Dodatkowym udogodnieniem jest elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika z funkcją bezdotykowego otwierania, dostępna wyłącznie w wersji kombi.

Rozbudowane systemy bezpieczeństwa

Kia mocno podkreśla również aspekt bezpieczeństwa. K4 Kombi wyposażono w szeroki zestaw systemów ADAS, w tym monitorowanie martwego pola z podglądem obrazu na zestawie wskaźników, aktywne systemy zapobiegania kolizjom przy zmianie pasa i cofaniu, aktywny tempomat z funkcją zatrzymania auta oraz asystenta jazdy po autostradzie.

Całość uzupełniają system kamer 360 stopni oraz rozbudowany system autonomicznego hamowania z wykrywaniem pojazdów, pieszych i rowerzystów.

Gama silników i elektryfikacja

Pod maską K4 Kombi znajdziemy benzynowe i zelektryfikowane jednostki napędowe. Podstawę oferty stanowi silnik 1.0 T-GDI o mocy 115 KM z sześciobiegową skrzynią manualną. Wyżej pozycjonowany silnik 1.6 T-GDI dostępny jest wyłącznie z siedmiobiegową przekładnią dwusprzęgłową i oferuje 150 lub 180 KM. Jeszcze w 2026 roku gama zostanie rozszerzona o wersję hybrydową.

Produkcja w Meksyku

Produkcja modelu K4 odbywa się w nowoczesnym zakładzie Kia Mexico w Pesquería, który działa od 2016 roku i może wytwarzać do 400 tysięcy samochodów rocznie. Fabryka obsługuje eksport do ponad 190 krajów, a w 2024 roku świętowała wyprodukowanie dwumilionowego egzemplarza – był nim właśnie Kia K4.

Kombi dla tych, którzy chcą czegoś więcej

K4 Kombi ma być odpowiedzią na potrzeby kierowców, którzy szukają przestronnego, wszechstronnego auta, ale nie chcą rezygnować z nowoczesnych technologii i wyrazistego stylu. Wszystko wskazuje na to, że nowa wersja może skutecznie powalczyć o uwagę klientów rozważających zakup większego samochodu niż klasyczny kompakt. Po szczegóły na temat tego modelu odsyłam na stronę producenta: https://www.kia.com/pl/.

