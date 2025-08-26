Kiedy event Apple 2025? Znamy datę! Awe dropping! Co pokażą

Zastanawiasz się kiedy odbędzie się event Apple 2025 na którym zobaczymy iPhone 17? Data została już potwierdzona. Przygotuj sobie wolny wieczór we wtorek, 9 września 2025, ponieważ to właśnie wtedy zobaczymy nowości marki Apple.

Magdalena pisała nie tak dawno o przeciekach związanych z iPhone 17. Chociaż nie jest to do końca pewne, raczej może się okazać, że wiele z plotek się potwierdzi. Mam tu na myśli premierę modelu iPhone 17 Air czy zmodyfikowanej tylnej obudowy, gdzie wyspa aparatów będzie o wiele szersza niż dotychczas. Do tego dochodzą zmiany w aparatach – te zapewne będą najważniejszym elementem konferencji.

Kiedy event Apple 2025? Awe dropping 9 września 2025!

Szczerze? Od kilku lat te premiery Apple zupełnie mnie nie ekscytują. Wcale nie chodzi tu o brak nowości, bo nie oszukujmy się – te się przecież pojawiają. Mnie irytują te wszystkie przecieki, które sprawiają, że dany produkt znamy wręcz całkowicie na długo przed jego premierą. Oglądając event Apple, bo przecież to oczywiste, że będę to robił, będę tylko potwierdzał sobie plotki, a nie oglądał coś, co zobaczę pierwszy raz. Stąd brak jakiejkolwiek ekscytacji tym wydarzeniem. Może jakbym był na żywo, odbierałbym to inaczej ale tak? Zapewne będzie tylko: „aha, to już widziałem, tamto faktycznie się potwierdziło, to też się potwierdziło”.

Czy opadający podziw (chyba dobrze tłumaczę) nie będzie wiązał się z opadającymi emocjami związanymi z premierą nowych smartfonów? Tego nie wiem. Ciekawy jestem czy faktycznie podczas premiery, która startuje oficjalnie 9 września 2025 o 19:00 czasu polskiego poznamy iPhone 17 Air, a także modele 17, 17 Pro i 17 Pro Max. Co ze składanym modelem? Nic nie wskazuje na to, że zostanie zaprezentowany, chociaż presja zapewne jest. Tym bardziej, że rośnie zainteresowanie tego typu smartfonami. Samsung, Honor, Huawei, Motorola mają już swoje składaki. Czas na Apple? Być może.

Co nowego? Zapewne mocniejsze procesory, technologia ProMotion, więcej pamięci RAM. Podobno modele Pro będą posiadały trwalszą konstrukcję z aluminiową ramką. Ciekawe czy zobaczymy również Apple Watch Ultra 3, bo to, że Tim Cook zaprezentuje Apple Watch Series 11 jest pewne. Podobnie wypada kwestia Apple Watch SE 3. Rozmyślam jeszcze nad tematem AirPods Pro 3 – będą inne? Nie wiem czy pamiętacie, ale główną nowością było wprowadzenie do etui USB C zamiast Lightning. Oczywiście, event Apple oznacza również premierę systemów operacyjnych: iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe.

Gdzie oglądać Apple Event 2025?

Wydarzenie pod hasłem „awe dropping” wystartuje 9 września 2025 o godzinie 19:00 czasu polskiego. To właśnie wtedy poznamy najnowsze urządzenia marki Apple. Gdzie oglądać wspomniany event? Oczywiście, możecie to zrobić za pośrednictwem strony Apple.com/pl.