Logi Work Days 2025. Wrzesień w biurze? Jak go przeżyć?

Powrót do pracy po wakacjach to często prawdziwy rollercoaster emocji. Logitech postanowił ułatwić nam ten wrześniowy rozruch i ruszył z akcją Logi Work Days 2025 – od 1 do 12 września czekają na nas specjalne oferty na sprzęt, który sprawia, że praca staje się nie tylko wygodniejsza, ale też po prostu przyjemniejsza. Wracając do zadań w biurze – tych tuż po powrocie z urlopu. Z jednej strony – fajnie znów złapać rytm dnia i pogadać ze znajomymi z biura, z drugiej – lista maili do odkopania rośnie szybciej niż grzyby po deszczu, a kubek kawy nagle staje się najlepszym przyjacielem.

Logi Work Days 2025. Na zdjęciu Brito 500.

Wrzesień jako mały reset

Zamiast narzekać na koniec lata, można spojrzeć na ten moment jak na świetną okazję do odświeżenia swojego „home office” albo biurkowego setupu. Logitech zachęca, żeby potraktować wrzesień jako czas na wprowadzenie zmian – takich, które dodadzą energii i pomogą zachować balans między obowiązkami a wolnym czasem. Bo przecież praca nie musi kojarzyć się tylko z gonitwą i zmęczeniem, prawda?

P.S. w ubiegłym roku również pisaliśmy o wydarzeniu Logitech.

Logi Work Days 2025. Na zdjęciu Ergo Wave Keys Lift.

Co wpadło do promocji Logi Work Days 2025?

Oferta Logi Work Days jest mocno różnorodna – każdy znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od tego, czy pracuje przy dużym biurku, czy raczej z kanapy w salonie.

Sprytna organizacja w małej przestrzeni – tutaj króluje MX Keys Mini, czyli kompaktowa klawiatura, która łączy wygodę, precyzję i minimalistyczny design. Do tego można ją spersonalizować w aplikacji Logi Options+, co brzmi jak marzenie każdego, kto lubi mieć rzeczy dopięte na ostatni guzik.

Ergonomia przede wszystkim – Logitech nie zapomina o zdrowiu naszych dłoni i nadgarstków. Klawiatura Wave Keys i pionowa mysz Lift to zestaw, który realnie odciąża ciało i sprawia, że wielogodzinne klepanie w klawiaturę nie kończy się bolesnym „aj”.

Design spotyka funkcjonalność – jeśli ktoś ceni estetykę, ale nie chce rezygnować z wygody, to Signature Slim MK950 jest dla niego. Zestaw klawiatury i myszy wygląda elegancko, a przy tym ułatwia multizadaniowość – czyli idealny miks do domowego biura.

Mobilność bez granic – dla tych, którzy nie potrafią usiedzieć w jednym miejscu, Logitech przygotował superlekką klawiaturę Keys-To-Go 2 (tylko 222 g!) oraz etui Combo Touch do iPada. Idealne rozwiązanie do pracy w kawiarni czy w podróży.

Jakość spotkań online – tu na scenę wchodzą kamerki Brio 300 i Brio 500. Ostry obraz, czysty dźwięk i zero stresu podczas wideorozmów – tak powinno wyglądać każde zdalne spotkanie.

Logi Work Days 2025. Na zdjęciu Keys To Go 2 Combo Touch.

Gdzie szukać promocji Logi Work Days 2025?

Pełną ofertę można znaleźć w popularnych sklepach – od sklepu Komputronik, przez Media Expert i Media Markt, aż po Morele, RTV EURO AGD i x-kom.

Logitech udowadnia, że powrót do pracy po wakacjach wcale nie musi być bolesny. Wręcz przeciwnie – z odpowiednim sprzętem można sprawić, że codzienne zadania staną się łatwiejsze, a biurko zacznie wyglądać tak, że aż będzie chciało się do niego siadać. Jeśli więc planujesz mały upgrade swojego miejsca pracy – wrzesień i Logi Work Days to najlepszy moment, żeby to zrobić.