Masz starego iPhone? Przykro mi. Pa, pa!

Jeśli masz starego iPhone i na ten moment nie myślałeś nad zmianą, to mamy dla Ciebie smutną wiadomość. Wiele wskazuje na to, że producent stwierdził, że wyciąga wtyczkę i najnowszy update systemu do iOS 17 nie będzie dostępny na tych konkretnych modelach. Zaliczasz się do tego grona?

Apple wyciąga wtyczkę?

iOS 17 zadebiutuje w tym roku, jednak nie wszyscy będą mogli go zainstalować na swoim smartfonie czy tablecie. Jeśli masz starego iPhone czy iPada – starego, czyli model 8, czy X, to będziesz musiał obejść się smakiem. To samo tyczy się użytkowników pierwszej generacji iPad Pro 9,7-cala, 12,9- cala i iPad 5.

Czy Apple wyciągnie wtyczkę dla starych iPhone’ów i nie udostępni im aktualizacji? Fot. iPhone 12/ mat. wł.

Przeczytaj także: Masz Androida? Tę zmianę mocno odczujesz

iPhone 8, czy X to w dalszym ciągu bardzo popularne urządzenia, które pomimo swojego wieku, działają bardzo dobrze i oferują przyzwoitą wydajność. Jeśli ktoś chce przesiąść się na iOS, to najczęściej wybiera właśnie te modele. Nowych już nie kupimy, jednak te odnawiane dalej łatwo znaleźć. Okazuje się, że dla tych modelu Apple wyciągnie wtyczkę.

Masz starego iPhone? Nie zainstalujesz iOS 17. A może jednak?

Jak podaje serwis MacRumors iOS 17, który zadebiutuje na rynku w tym roku, nie trafi na stare modele iPhone’ów. Dokładnie chodzi o modele iPhone 8, iPhone 8 Plus oraz iPhone X. Wszystkie trzy smartfony zadebiutowały na rynku w 2017 roku, a wersja X była pierwszą wyposażoną w popularnego notcha.

Co ciekawe, po kilku dniach pojawiła się jednak zupełnie inna informacja pochodząca od leakera, który zdradził, że iPhone 14 Pro i Pro Max będą posiadać dynamiczną wyspę. Według niego wszystkie smartfony, na których udało się zainstalować iOS 16, również będą wspierane przez nadchodzącą we wrześniu aktualizację.

Masz starego iPhone? Najnowsze plotki są sprzeczne – jedne źródła mówią, że iPhone’y z 2017 roku nie dostaną iOS 17. Inne sugerują inaczej.

Poniżej znajdziecie modele, które z pewnością dostaną najnowszą aktualizację systemu:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE 3. generacji

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Źródło: MacRumors