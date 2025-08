1 lipca na na rynku pojawiła się nowa propozycja od Michelin – CrossClimate 3 Sport. I już jest o niej głośno. To nie jest kolejna „innowacja”, jakich wiele – ta opona faktycznie wypełnia lukę, której dotąd nikt nie zauważył lub zignorował: całoroczna opona o osiągach godnych samochodu sportowego. I to takiego z najwyższej półki.

Michelin CrossClimate 3 Sport

Jeśli ktoś myśli, że łączenie letniej przyczepności z zimowym bezpieczeństwem to nierealne marzenie – Michelin pokazuje, że jednak da się. Nowy model CrossClimate 3 Sport powstał z myślą o autach o mocnych silnikach – zarówno spalinowych, jak i elektrycznych… i zapewnia dynamikę prowadzenia niezależnie od sezonu. Brzmi jak banał, ale nie, tu chodzi o realne osiągi, a nie PR-owe frazesy.

Debiut z rozmachem i nagrodą na start

Tak jak wspomniałam opona trafiła do sprzedaży 1 lipca i już zgarnęła pierwszą prestiżową nagrodę -„Ze Award for Technological Innovation 2025”. Jury składające się z dziennikarzy, ekspertów branżowych i przedstawicieli stowarzyszeń kierowców doceniło nie tylko technologię, ale i pomysł stworzenia zupełnie nowej kategorii – sportowej opony całorocznej.

To wyróżnienie mówi samo za siebie. CrossClimate 3 Sport nie jest kolejnym wariantem tej samej koncepcji, ale próbą odpowiedzi na konkretne oczekiwania użytkowników samochodów, którzy nie chcą wymieniać opon co sezon, ale nie są gotowi rezygnować z osiągów.

Michelin CrossClimate 3 Sport

Partnerstwo z Alpine i wersja „szyta na miarę”

Nowa opona pojawi się nie tylko w sklepach – została też wybrana przez Alpine do wyposażenia nowego modelu A390. To drugi samochód w ramach koncepcji Dream Garage tej marki. Michelin przygotował dla Alpine specjalną wersję opony z oznaczeniem „A39”, która została dostosowana do potrzeb tego konkretnego pojazdu. Wybór padł na rozmiar 245/45 R20 103V XL.

Współpraca z Alpine nie wzięła się znikąd – producent potrzebował ogumienia, które nie zawiedzie kierowców niezależnie od pogody, a jednocześnie będzie nadążać za możliwościami auta. CrossClimate 3 Sport wpisuje się tu idealnie.

Co naprawdę potrafi ta opona?

To nie są tylko ładne słowa. CrossClimate 3 Sport ma wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego ogumienia – sportowy charakter, wysoką trwałość i bardzo dobrą przyczepność na mokrej nawierzchni (potwierdzoną oceną „A”). Do tego dochodzi certyfikat 3PMSF, który potwierdza jej zimowe właściwości.

W skrócie? Jedna opona – cały rok jazdy, bez stresu i bez kompromisów. I to w aucie, które potrafi naprawdę sporo.

Michelin CrossClimate 3 Sport

Dla kogo właściwie jest CrossClimate 3 Sport?

To ogumienie dla kierowców, którzy lubią czuć kontrolę i nie chcą, by pogoda odbierała im przyjemność z prowadzenia. Dla tych, którzy nie chcą wybierać między wygodą a precyzją. I dla tych, którzy po prostu chcą mieć spokój – zarówno zimą, jak i latem – bez utraty osiągów.

Na razie dostępnych jest 29 rozmiarów (od 205/40R18 do 315/35R20), ale producent zapowiada, że w przyszłym roku dojdzie kolejnych trzydzieści. To znaczy, że coraz więcej modeli aut sportowych – w tym tych elektrycznych – będzie mogło skorzystać z tej opcji.

Nie tylko technologia, ale konkretne rozwiązanie

W czasach, gdy producenci lubią mówić o innowacjach dla samego mówienia, Michelin postawił na konkretną odpowiedź na realne potrzeby. CrossClimate 3 Sport nie próbuje zadowolić wszystkich – jest stworzona dla kierowców, którzy wiedzą, czego chcą. A że przy okazji dostała solidne wyróżnienie i zadebiutowała w modelu Alpine – tylko dodaje jej wiarygodności.

Czy to przełom? Czas pokaże. Ale wszystko wskazuje na to, że właśnie dostaliśmy oponę, która może sporo namieszać na rynku.