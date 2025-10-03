Europejczycy kochają kombi. Polacy wybierają luksus Audi A6

Jeszcze niedawno można było pomyśleć, że SUV-y definitywnie przejmą rynek. W końcu są wszędzie – na ulicach, parkingach, w reklamach. A jednak okazuje się, że klasyczne kombi wciąż mają się świetnie i wcale nie zamierzają znikać w cieniu swoich wyższych kuzynów. Potwierdzają to najnowsze dane Carvago, czyli jednej z największych w Europie platform do zakupu i sprzedaży aut online.

2025 Skoda Superb Combi PHEV (1.5 TSI plug-in hybrid).

Prawie co piąty samochód sprzedany przez Carvago w tym roku to właśnie kombi. Mówimy o 18 procentach całej sprzedaży – to naprawdę solidny wynik, biorąc pod uwagę, że SUV-y mają przewagę z wynikiem 36 procent. Czemu ludzie nadal wybierają kombi? Powodów jest kilka: prowadzą się jak sedany, spalają mniej paliwa niż SUV-y, a do tego oferują gigantyczny bagażnik, który w wielu modelach przebija pod względem praktyczności modne crossovery.

Król jest tylko jeden – Škoda Octavia Combi

Jeśli chodzi o listę bestsellerów, to zwycięzca nie pozostawia złudzeń. Škoda Octavia Combi ma aż 11% udziału w sprzedaży wszystkich kombi na Carvago. Sukces? Raczej tradycja – Octavia od lat jest uważana za wzór praktycznego samochodu, który łączy sensowną cenę, przestrzeń i niezawodność. W dodatku można wybierać spośród szerokiej gamy silników, co jeszcze bardziej kusi kupujących.

2025 Skoda Superb plug-in. Fot.: MenWorld.pl.

Na drugim miejscu znalazł się Volkswagen Passat Variant (9%), czyli bardziej elegancki kuzyn Octavii. Trzecie i czwarte miejsce zajmują przedstawiciele klasy premium: Audi A6 Avant i BMW 5 Touring – oba z wynikiem 6%. Pierwszą piątkę zamyka Škoda Superb Combi, która od lat uchodzi za króla przestrzeni.

Pełne zestawienie Top 10 kombi w Europie:

Škoda Octavia Combi (11%) VW Passat Variant (9%) Audi A6 Avant (6%) BMW 5 Touring (6%) Škoda Superb Combi (5%) Opel Astra ST (5%) VW Arteon Shooting Brake (5%) Audi A4 Avant (4%) Seat Leon ST (4%) BMW 3 Touring (4%)

Jak widać, miks jest ciekawy – od „rozsądnych” Astry i Leona po bardziej prestiżowe Audi i BMW.

Sprawdź nasz test Skoda Octavia Sportline 2.0 TDI.

Lokalne różnice są spore

Carvago działa w wielu krajach, więc można było podejrzeć też preferencje klientów w różnych regionach Europy. W Czechach, Austrii i na Słowacji króluje oczywiście Octavia. W Niemczech zaskakuje Opel Astra ST, który przeskakuje bardziej znane modele. W Polsce kierowcy najchętniej wybierają Audi A6 Avant – wychodzi na to, że lubimy mieć trochę luksusu w codziennym życiu. W Rumunii pierwsze miejsce zajmuje Škoda Superb Combi, a we Włoszech rządzi… Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, czyli kombi, które bardziej kusi stylem niż pojemnością.

Peugeot 508 SW GT Pack 1.5 BlueHDI 8EAT. Duże kombi z dieslem i z automatem.

Dlaczego ludzie wciąż kochają kombi?

Może dlatego, że to wciąż najbardziej „zdroworozsądkowe” auta na rynku. Kupując kombi, dostajesz przestrzeń rodzinną, ale nie musisz płacić za dodatkowe kilogramy i spalanie SUV-a. Do tego kombi lepiej trzymają się drogi, są niższe, bardziej aerodynamiczne i – jak pokazuje ranking – często dostępne w wersjach premium. Innymi słowy: praktyczność w połączeniu z elegancją.

100 tysięcy kombi do wyboru

Carvago chwali się, że w swojej ofercie ma ponad 100 tysięcy samochodów kombi. Od skromnej Škody Fabii Combi aż po potwora w garniturze – Audi RS6 Avant. Każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od budżetu.

Do tego dochodzi jeszcze kwestia bezpieczeństwa zakupów. Każdy samochód przechodzi audyt techniczny CarAudit – aż 270 punktów kontrolnych. Co ciekawe, w jednej czwartej przypadków udaje się wychwycić ukryte wady, zanim klient kliknie „kup teraz”. Firma obiecuje też pełną obsługę formalności, przygotowanie auta, dostawę pod dom, półroczną gwarancję i możliwość zwrotu samochodu w ciągu 14 dni. Czyli kupowanie używanego auta online przestaje być ryzykowną przygodą, a zaczyna przypominać zakupy na platformach e-commerce.

Suzuki Swace to rodzinny ideał! To kombi pali tylko 4 litry!

Podsumowanie

SUV-y może i są modne, ale kombi wcale nie odchodzą w zapomnienie. Dane Carvago pokazują, że wciąż stanowią prawie jedną piątą sprzedaży, a Škoda Octavia Combi nadal jest bezkonkurencyjna w całej Europie. Czy to znak, że klasyczna praktyczność nigdy nie wyjdzie z mody? Wszystko na to wskazuje.