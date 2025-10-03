Europejczycy kochają kombi. Polacy wybierają luksus Audi A6

Jeszcze niedawno można było pomyśleć, że SUV-y definitywnie przejmą rynek. W końcu są wszędzie – na ulicach, parkingach, w reklamach. A jednak okazuje się, że klasyczne kombi wciąż mają się świetnie i wcale nie zamierzają znikać w cieniu swoich wyższych kuzynów. Potwierdzają to najnowsze dane Carvago, czyli jednej z największych w Europie platform do zakupu i sprzedaży aut online.
Prawie co piąty samochód sprzedany przez Carvago w tym roku to właśnie kombi. Mówimy o 18 procentach całej sprzedaży – to naprawdę solidny wynik, biorąc pod uwagę, że SUV-y mają przewagę z wynikiem 36 procent. Czemu ludzie nadal wybierają kombi? Powodów jest kilka: prowadzą się jak sedany, spalają mniej paliwa niż SUV-y, a do tego oferują gigantyczny bagażnik, który w wielu modelach przebija pod względem praktyczności modne crossovery.
Król jest tylko jeden – Škoda Octavia Combi
Jeśli chodzi o listę bestsellerów, to zwycięzca nie pozostawia złudzeń. Škoda Octavia Combi ma aż 11% udziału w sprzedaży wszystkich kombi na Carvago. Sukces? Raczej tradycja – Octavia od lat jest uważana za wzór praktycznego samochodu, który łączy sensowną cenę, przestrzeń i niezawodność. W dodatku można wybierać spośród szerokiej gamy silników, co jeszcze bardziej kusi kupujących.
Na drugim miejscu znalazł się Volkswagen Passat Variant (9%), czyli bardziej elegancki kuzyn Octavii. Trzecie i czwarte miejsce zajmują przedstawiciele klasy premium: Audi A6 Avant i BMW 5 Touring – oba z wynikiem 6%. Pierwszą piątkę zamyka Škoda Superb Combi, która od lat uchodzi za króla przestrzeni.
Pełne zestawienie Top 10 kombi w Europie:
- Škoda Octavia Combi (11%)
- VW Passat Variant (9%)
- Audi A6 Avant (6%)
- BMW 5 Touring (6%)
- Škoda Superb Combi (5%)
- Opel Astra ST (5%)
- VW Arteon Shooting Brake (5%)
- Audi A4 Avant (4%)
- Seat Leon ST (4%)
- BMW 3 Touring (4%)
Jak widać, miks jest ciekawy – od „rozsądnych” Astry i Leona po bardziej prestiżowe Audi i BMW.
Lokalne różnice są spore
Carvago działa w wielu krajach, więc można było podejrzeć też preferencje klientów w różnych regionach Europy. W Czechach, Austrii i na Słowacji króluje oczywiście Octavia. W Niemczech zaskakuje Opel Astra ST, który przeskakuje bardziej znane modele. W Polsce kierowcy najchętniej wybierają Audi A6 Avant – wychodzi na to, że lubimy mieć trochę luksusu w codziennym życiu. W Rumunii pierwsze miejsce zajmuje Škoda Superb Combi, a we Włoszech rządzi… Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, czyli kombi, które bardziej kusi stylem niż pojemnością.
Dlaczego ludzie wciąż kochają kombi?
Może dlatego, że to wciąż najbardziej „zdroworozsądkowe” auta na rynku. Kupując kombi, dostajesz przestrzeń rodzinną, ale nie musisz płacić za dodatkowe kilogramy i spalanie SUV-a. Do tego kombi lepiej trzymają się drogi, są niższe, bardziej aerodynamiczne i – jak pokazuje ranking – często dostępne w wersjach premium. Innymi słowy: praktyczność w połączeniu z elegancją.
100 tysięcy kombi do wyboru
Carvago chwali się, że w swojej ofercie ma ponad 100 tysięcy samochodów kombi. Od skromnej Škody Fabii Combi aż po potwora w garniturze – Audi RS6 Avant. Każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od budżetu.
Do tego dochodzi jeszcze kwestia bezpieczeństwa zakupów. Każdy samochód przechodzi audyt techniczny CarAudit – aż 270 punktów kontrolnych. Co ciekawe, w jednej czwartej przypadków udaje się wychwycić ukryte wady, zanim klient kliknie „kup teraz”. Firma obiecuje też pełną obsługę formalności, przygotowanie auta, dostawę pod dom, półroczną gwarancję i możliwość zwrotu samochodu w ciągu 14 dni. Czyli kupowanie używanego auta online przestaje być ryzykowną przygodą, a zaczyna przypominać zakupy na platformach e-commerce.
Podsumowanie
SUV-y może i są modne, ale kombi wcale nie odchodzą w zapomnienie. Dane Carvago pokazują, że wciąż stanowią prawie jedną piątą sprzedaży, a Škoda Octavia Combi nadal jest bezkonkurencyjna w całej Europie. Czy to znak, że klasyczna praktyczność nigdy nie wyjdzie z mody? Wszystko na to wskazuje.