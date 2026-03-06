Nowe oczyszczacze powietrza MOVA. Ulga dla alergików!

Wiosna potrafi być piękna. Słońce, dłuższe dni, pierwsze kwiaty i ten moment, kiedy człowiek wreszcie chce otworzyć okno i wpuścić świeże powietrze do mieszkania. Problem w tym, że razem z tym „świeżym powietrzem” do środka wchodzą też pyłki, kurz, alergeny i cała masa rzeczy, które dla wielu osób oznaczają kichanie, łzawiące oczy oraz wieczny katar. Nowe oczyszczacze powietrza MOVA mają nam w tym pomóc.

Nowe oczyszczacze powietrza MOVA. Na zdjęciu model Steller X10.

Właśnie dziś firma wprowadza do Polski dwa modele: Stellar X10 Plus oraz Puris P10. Każdy z nich jest zaprojektowany trochę z inną myślą – jeden bardziej dla alergików i sypialni, drugi dla domów, w których królują psy i koty.

Oczyszczacz, który tworzy „niewidzialną maskę”

Pierwszą nowością jest MOVA Stellar X10 Plus. To model przeznaczony raczej do mniejszych pomieszczeń – takich jak sypialnia czy pokój do pracy. Producent podaje, że najlepiej sprawdza się w przestrzeniach o powierzchni około 15–20 m2. Urządzenie jest rozwinięciem modelu Stellar X10, który pojawił się wcześniej i był projektowany raczej z myślą o pracy przy biurku. Wersja Plus idzie krok dalej i została zaprojektowana tak, żeby stać obok łóżka i działać w czasie snu.

Najciekawszym elementem jest sposób, w jaki oczyszczacz rozprowadza powietrze. Zamiast klasycznego nawiewu prosto na użytkownika, powietrze jest wypuszczane pod kątem 45 stopni. Dzięki temu unosi się do góry, a potem delikatnie opada. Efekt? Wokół głowy tworzy się coś w rodzaju strefy czystego powietrza. Producent porównuje to do działania „niewidzialnej maski”, która chroni użytkownika przed zanieczyszczeniami. Dla alergików brzmi to jak całkiem kusząca wizja – szczególnie jeśli ktoś zna uczucie budzenia się rano z zatkanym nosem.

Filtr HEPA i oczyszczanie powietrza w praktyce

Za oczyszczanie odpowiada system filtracji z warstwą H13 HEPA, czyli standardem często stosowanym w urządzeniach przeznaczonych właśnie dla alergików. Co ciekawe, według producenta system nie tylko wychwytuje zanieczyszczenia, ale także je rozkłada, co ma zapobiegać ponownemu przedostawaniu się ich do powietrza. Stellar X10 Plus działa też jako wentylator, który może osiągać prędkość nawiewu do 6,4 m/s. W praktyce oznacza to, że urządzenie nie tylko oczyszcza powietrze, ale też pomaga je odświeżyć i lekko schłodzić pomieszczenie.

Sterowanie również jest dość proste. Zamiast skomplikowanych wykresów i wskaźników, oczyszczacz komunikuje stan powietrza… buźką na ekranie. Jeśli powietrze jest dobre – buźka wygląda na zadowoloną. Jeśli gorzej – mina się zmienia. Trochę jak pogodynka dla jakości powietrza. Urządzeniem można sterować także przez aplikację MOVAhome albo za pomocą bezstopniowego suwaka na obudowie.

Nowe oczyszczacze powietrza MOVA. Na zdjęciu model Puris P10.

Oczyszczacz dla domów z psami i kotami

Drugą nowością jest MOVA Puris P10. Ten model powstał z myślą o zupełnie innym scenariuszu – czyli domach, gdzie oprócz ludzi mieszkają także czworonogi. A każdy właściciel psa czy kota dobrze wie, że sierść potrafi pojawić się dosłownie wszędzie. Producent zastosował tutaj podwójny system filtracji powietrza.

Dolny wlot powietrza działa w trybie 360 stopni i zbiera sierść oraz łupież zwierząt bezpośrednio z okolic podłogi. Z kolei boczne wloty zajmują się zanieczyszczeniami, które unoszą się wyżej w powietrzu. Oznacza to, że oczyszczacz działa zarówno przy podłodze, jak i na wysokości, gdzie oddychamy.

Nowe oczyszczacze powietrza MOVA. Na zdjęciu model Puris P10.

Filtr, który można po prostu wyrzucić

Jednym z ciekawszych rozwiązań w Puris P10 jest elektrostatyczny filtr wstępny. W przypadku domów ze zwierzętami klasyczne filtry potrafią bardzo szybko zapchać się sierścią. Tutaj rozwiązano to dość sprytnie – gdy filtr się zapełni, można go po prostu odkleić i wyrzucić. Mała rzecz, ale dla właścicieli zwierząt może oznaczać sporą oszczędność czasu.

Koniec z zapachem… kuwety

Drugim dużym problemem w domach ze zwierzętami są oczywiście zapachy, co przyzna każdy właściciel czworonogów. MOVA w Puris P10 zastosowała technologię Solid Alkali, która wcześniej była wykorzystywana np. w filtrach lotniczych czy systemach klimatyzacji w samochodach premium. Zamiast maskować zapachy, system ma rozbijać cząsteczki takich związków jak amoniak czy siarkowodór. Producent deklaruje skuteczność dezodoryzacji na poziomie 99%.

Krótko mówiąc – urządzenie nie tylko oczyszcza powietrze, ale też walczy z zapachem kuwety, mokrej sierści czy innych „niespodzianek”, które potrafią pojawić się w domu z pupilem.

Nowe oczyszczacze powietrza MOVA. Na zdjęciu model Puris P10.

Bezpieczny sprzęt dla ciekawskich zwierzaków

Projektanci pomyśleli też o tym, że psy i koty potrafią być bardzo… kreatywne. Dlatego oczyszczacz ma gruby kabel odporny na przegryzienie oraz blokadę panelu sterowania, żeby zwierzę nie zmieniło ustawień przypadkowo. A skoro mowa o kotach – na górze urządzenia znajduje się panel w drewnopodobnym wykończeniu na wysokości 606 mm. Producent sugeruje, że może on służyć jako wygodne miejsce do leżenia dla kota. Czyli oczyszczacz powietrza i mini tron dla kota w jednym.

Design, który można dopasować do wnętrza

Ciekawym dodatkiem są też magnetyczne osłony, które można wymieniać. Dzięki temu wygląd urządzenia da się dopasować do stylu wnętrza – czy to nowoczesnego, czy bardziej klasycznego. W świecie sprzętu AGD takie detale zaczynają mieć coraz większe znaczenie, bo urządzenia tego typu często stoją w salonie lub sypialni i są po prostu widoczne.

Nowe oczyszczacze powietrza MOVA. Na zdjęciu model Puris P10.

Nowe oczyszczacze powietrza MOVA. Ceny i dostępność w Polsce

Oba nowe oczyszczacze powietrza MOVA właśnie trafiają do sprzedaży w Polsce i będą dostępne w dużych sieciach takich jak: RTV Euro AGD, Media Expert, MediaMarkt itp., a także na Allegro i w oficjalnym sklepie internetowym marki. Cena katalogowa MOVA Stellar X10 Plus wynosi 1099 zł, natomiast model Puris P10 kosztuje 1699 zł.

Z okazji premiery przygotowano też promocję – nowe oczyszczacze powietrza MOVA do 31 marca można kupić z rabatem 32%. Jeśli ktoś i tak myślał o oczyszczaczu powietrza na sezon alergiczny, to zdecydowanie warto zerknąć na tę ofertę, bo różnica w cenie jest całkiem zauważalna.

