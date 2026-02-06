Nowe słuchawki soundcore Liberty Buds. Lepsze od rywali?

soundcore dorzuca do swojej popularnej serii Liberty nowy model – Liberty Buds. I od razu wrzuca go do lutowej promocji razem z Liberty 5. Jeśli więc od dawna myślisz o nowych słuchawkach true wireless, luty 2026 wygląda na całkiem dobry moment, żeby się skusić.

Słuchawki Soundcore Liberty 5.

Kampania trwa od 3 do 14 lutego, a oba modele są dostępne w oficjalnym sklepie internetowym soundcore, a także na Amazonie i Allegro. Co ważne – to nie są słuchawki „dla każdego”. Każdy model celuje w trochę inny styl użytkowania.

Liberty Buds – wygoda na cały dzień

Liberty Buds to świeżynka w portfolio soundcore i propozycja dla tych, którzy potrafią mieć słuchawki w uszach od rana do wieczora. Zastosowano tu konstrukcję semi-in-ear, czyli bez głębokiego wciskania do kanału słuchowego. Efekt? Mniej ucisku, mniej zmęczonych uszu i więcej komfortu przy długim słuchaniu.

Nie oznacza to jednak kompromisów w dźwięku. Na pokładzie jest Adaptive ANC 3.0, które na bieżąco dopasowuje poziom redukcji hałasu, Spatial Audio, a także LDAC i Hi-Res Audio Wireless. Sprawdzi się i muzyka, i podcasty, i rozmowy.

Do tego dochodzą funkcje typowo „na co dzień”:

system 4-Mic Clear Calls z AI ,

, Smart Translation w ponad 100 językach ,

, odporność IP55 na kurz i zachlapania,

na kurz i zachlapania, do 30 godzin pracy z etui,

z etui, szybkie ładowanie – 10 minut = do 4 godzin słuchania.

W ramach promocji Liberty Buds dostępne są w zestawie z darmowym głośnikiem soundcore Select 4 Go. Cena słuchawek to 349 zł.

Słuchawki Liberty Buds w Media Expert

soundcore Liberty Buds

Liberty 5 – gdy potrzebujesz ciszy i skupienia

Z kolei Liberty 5 to model stworzony z myślą o osobach, które chcą odciąć się od hałasu – szczególnie ludzkiej mowy. Idealne do biura open space, kawiarni, komunikacji miejskiej czy codziennych dojazdów.

Słuchawki korzystają z Adaptive ANC 3.0, sześciu mikrofonów i algorytmów AI, które skutecznie wyciszają rozmowy w tle. Do tego dochodzi Dolby Audio, LDAC, Hi-Res Audio oraz membrany z papieru wełnianego, co przekłada się na przestrzenne i szczegółowe brzmienie.

Na plus wypada też funkcja multipoint, pozwalająca jednocześnie połączyć słuchawki z dwoma urządzeniami – np. laptopem i smartfonem. Bateria? Do 12 godzin bez ANC i nawet 48 godzin z etui (lub 8/32 godziny przy włączonej redukcji hałasu). Szybkie ładowanie znów robi swoje – 10 minut daje do 5 godzin słuchania.

W trakcie kampanii Liberty 5 kosztują 349 zł z 10% rabatem.

Dwa podejścia, jeden wybór

Nowa seria Liberty pokazuje, że soundcore celuje w różne potrzeby użytkowników. Liberty Buds to maksymalny komfort i uniwersalność na cały dzień, a Liberty 5 – skupienie i mocna izolacja w hałaśliwym otoczeniu.

Oba modele są dostępne online i łatwe do dopasowania do własnego stylu życia – niezależnie od tego, czy pracujesz w biegu, uczysz się, dojeżdżasz, czy po prostu chcesz mieć spokój i dobrą muzykę zawsze pod ręką.

