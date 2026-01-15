Noworoczne rabaty w MOVA – zniżki nawet do 45%! Oszczędzaj!

Noworoczne rabaty w MOVA sięgają nawet 45%. Sprawdź, które produkty możesz kupić taniej na start 2026 roku. Nowy Rok zazwyczaj zaczyna się od ambitnych planów: będę sprzątać regularniej, gotować zdrowiej, ogarnę dom raz a porządnie. Brzmi znajomo? MOVA najwyraźniej też zna ten scenariusz, bo zamiast motywacyjnych haseł proponuje coś znacznie bardziej konkretnego – największą promocję w swojej historii, z rabatami sięgającymi nawet 45%.

MOVA Aeroglass AF20 Pro. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Od 8 do 31 stycznia marka przecenia praktycznie całe swoje portfolio. Roboty sprzątające, odkurzacze, sprzęty kuchenne, urządzenia do pielęgnacji, a nawet akcesoria dla zwierząt – wszystko trafia na promocję, która wygląda raczej jak solidny wyprzedażowy maraton niż delikatna noworoczna zachęta.

Robot sprzątający MOVA zamiast postanowień noworocznych

Zacznijmy od tego, co najbardziej przyciąga wzrok, czyli inteligentnych robotów sprzątających. MOVA wyraźnie stawia na to, żeby w 2026 roku kurz, okruchy i codzienne sprzątanie zeszły na dalszy plan – najlepiej całkowicie.

Największym rabatem może pochwalić się Z50 Ultra,(sugerowana cena 5099 zł) przeceniony aż o 45 procent względem ceny katalogowej (zobacz ten model w sieci Media Expert).To ten moment, kiedy nawet osoby „tylko oglądające” zaczynają liczyć w głowie wolne miejsce pod kanapą dla robota.

Futurystyczny Mobius 60 (sugerowana cena 6399 zł) tanieje o 22 procent (klikając tutaj, przejdziesz do Media Expert), a model Z60 Ultra Roller Complete z charakterystycznym mopem rolkowym(sugerowana cena 4299 zł) – o 7 procent (kliknij, a przejdziesz do Media Expert). Do tego dochodzi cała gama serii V i P. Przykładowo, V50 Ultra ma obniżoną o 30 procent cenę, P50 Ultra aż 41 procent, a P10 Ultra 44 procent. Nawet bardziej podstawowe modele z serii E dostały swoje rabaty – od 15 do 31 procent. W praktyce oznacza to, że niezależnie od budżetu, w styczniu da się znaleźć robota, który nie będzie kosztował fortuny.

Promocje MOVA na Nowy Rok. Na zdjęciu MOVA Z50 Ultra.

Odkurzacze, które chcą robić robotę za Ciebie

Jeśli ktoś woli sam przejąć stery, MOVA dorzuca solidne promocje na odkurzacze Wet&Dry i pionowe.Tu też nie ma półśrodków.

Topowy M50 Ultra tanieje o 27 procent, K10 Pro aż o 42 procent, a modele z serii K i X schodzą z ceny od 15 do 31 procent. W praktyce mycie i odkurzanie podłóg jednym sprzętem przestaje być luksusem, a zaczyna być rozsądną opcją. W segmencie pionowych odkurzaczy też jest w czym wybierać. G70 tanieje o 23 procent, a stacja opróżniająca do niego o 33 procent. Do tego cała lista lżejszych modeli – S5 Sense, I10,S4 Detect, S2 Detect czy ultralekki J30 – każdy z rabatem,k tóry realnie robi różnicę przy kasie.

Odkurzacz pionowy MOVA S5 Sense.

Kuchnia w wersji „szybciej i prościej”

Nowy rok to często nowe podejście do gotowania, więc MOVA dorzuca coś również do kuchni. Inteligentny grill VersaMaster IG20 Pro tanieje o 24 procent, panoramiczny airfryer Aeroglass AF20 Pro o 19 procent, a dwukomorowy airfryer FD20 Pro aż o 36 procent. Jest też wyciskarka wolnoobrotowa SJ10 z 24-procentową obniżką. Sprzęty, które mają skrócić czas spędzony w kuchni i ograniczyć liczbę naczyń do zmywania–czyli dokładnie to,czego większość z nas oczekuje po nowoczesnych urządzeniach.

Beauty i higiena – tu również mamy obniżki

W strefie beauty MOVA też nie oszczędza na rabatach. Suszarki i stylizatory tanieją od 22 do 32 procent, a modele takie jak Master 10,Flip 10 czy Shine 10 wyraźnie schodzą z ceny.

Duże rabaty dostały również szczoteczki soniczne Fresh i Fresh Pro – obie przecenione o 43 procent. A jeśli ktoś lubi prawdziwe perełki cenowe, to końcówki do szczoteczek przecenione o 84 procent są jedną z tych okazji, które szybko znikają.

Test MOVA Shine 10.

Coś dla zwierzaków

Na koniec MOVA dorzuca ofertę dla właścicieli czworonogów. Samoczyszcząca kuweta LR10 Prime (sprawdź nasz test) tanieje o 23 procent, zestaw pielęgnacyjny G1 Pro o 40 procent, a automatyczne podajniki karmy i poidła nawet o 43 procent. Jest też plecak transportowy dla pupila – również w solidnej obniżce

MOVA MeowgicPod LR10 Prime. Kot ci za to podziękuje!

Gdzie i do kiedy trwa promocja MOVA?

Promocja obowiązuje do 31 stycznia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Produkty dostępne są w dużych sieciach z elektroniką, popularnych sklepach internetowych oraz w oficjalnym sklepie MOVA. Jeśli więc ktoś planował w tym roku wymienić sprzęt do sprzątania, kuchni albo po prostu ułatwić sobie codzienne ogarnianie domu, to ten styczeń wygląda jak bardzo dobry moment, żeby chociaż zerknąć na ofertę. Bo takie promocje nie zdarzają się co miesiąc.