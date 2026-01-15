1000 km na jednym baku? Omoda 5 Hybrid w atrakcyjnej ofercie

Nowy Omoda 5 Hybrid pozwala przejechać 1000 km na jednym baku. Sprawdź, co otrzymasz w promocyjnej ofercie, w której kupujesz auto za 119 tys. zł, a ubezpieczenie „otrzymasz” za złotówkę.

Omoda 5 Hybrid.

Nowość w gamie azjatyckiego producenta, Omoda 5 Hybrid kusi niskim zużyciem paliwa, całkiem rozsądną mocą (systemowo 224 KM) oraz bogatym wyposażeniem standardowym, do czego Chińczycy nas już przyzwyczaili. Ten crossover w hybrydowej wersji kosztuje niecałe 120 tysięcy złotych, a teraz możesz otrzymać ubezpieczenie za 1 zł.

OMODA 5 Hybrid – nowy crossover

Nie miałem okazji jeszcze nim jeździć, ale wydaje się być bardzo rozsądną opcją wśród miejskich crossoverów, na które nadal panuje moda i raczej nic się w przeciągu najbliższych miesięcy nie zmieni. OMODA 5 w wersji hybrydowej oczywiście różni się od wariantu plug-in, który musimy ładować z gniazdka. Tutaj coś takiego nie występuje – w skrócie, samochód robi to sam, a kierowcy pozostaje tylko cieszyć się niskim zużyciem paliwa (głównie w mieście, gdyż w trasie takie hybrydy nie są ekonomiczne). Pod maską tego modelu pracuje 1,5-litrowy silnik benzynowy T-GDi, który generuje 143 KM i 215 Nm momentu obrotowego.

Motor ten współpracuje z automatem 1-DHT, czyli jak dobrze wnioskuję – skrzynia bezstopniowa. Ciekawostka – Omoda chwali się tym, że osiągnęła sprawność cieplną na poziomie 44,5%, co jest jednym z najlepszych wyników w branży moto! Dodam jeszcze, że moc systemowa na poziomie 224 KM i 295 Nm sprawia, że auto pierwszą „setkę” osiąga w 7,9 sekundy, a za sprawą zastosowania baterii trakcyjnej o pojemności 1,83 kWh i opcji jazdy na trzech trybach: elektrycznym, hybrydowym szeregowym lub hybrydowym równoległym możemy uzyskać spalanie na poziomie 5,3 litra na 100 km. To powinno przełożyć się na uzyskanie 1000 km na jednym tankowaniu!

Omoda 5 Hybrid.

Wyposażenie standardowe w Omoda 5 Hybrid

Miałem okazję testować już kilka samochodów z Chin i nie ma co ukrywać – za każdym razem jesteśmy kuszeni bogatym wyposażeniem – nawet w podstawie. Jak jest w tym przypadku? Są dwa wyświetlacze, możliwość włączenia Android Auto i Apple CarPlay, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, ładowarka bezprzewodowa o mocy 50 W. Oczywiście, są też systemy bezpieczeństwa, takie jak utrzymanie pasa ruchu, kontrola martwego pola, tempomat adaptacyjny czy takie dodatki jak oświetlenie ambientowe.

Brzmi to bardzo dobrze. Nie nastawiałbym się jednak na… dobre brzmienie generowane przez osiem głośników systemu SONY. Nie wiem dlaczego tak jest, ale w żadnym azjatyckim aucie z audio tej marki nie osiągnąłem zachwytu pod kątem jakości muzyki.

Omoda 5 Hybrid.

Oferta promocyjna Omoda 5 na rok 2026

Wybierając się do salonów możemy zdecydować się na jeden z dwóch wariantów: Comfort, którego cena wynosi 119 500 zł lub Premium kosztujący 136 500 zł. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że OC/AC/NNW otrzymujemy za złotówkę, więc jakby nie patrzeć, jest to spora oszczędność. Jeśli nie chcesz kupować auta za gotówkę, możesz wybrać jeden z trzech pakietów finansowania, a są to: pożyczka 2,99%, pożyczka 3 x 33 4,39% lub leasing 103,5%.

Warto również spojrzeć na ofertę aut dostępnych od ręki – klikając tutaj przeniesiesz się na stronę dealera.