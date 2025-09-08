Premiera Apple. Pojemność baterii iPhone 17 nas zaskoczy?

Tym razem pojawiły się dokumenty południowokoreańskiego operatora, które zdradzają specyfikację i pojemność baterii iPhone 17. Premiera Apple już jutro, a przecieki sypią się jak z rękawa. Ale uwaga – nie wszystko się tu zgadza. Dlaczego? Postaram się wyjaśnić.

Jak będzie wyglądał nowy Apple iPhone 17? Podobno wszystko jest już jasne.

Cztery modele – premiera iPhone 17

Apple pokaże 9 września cztery smartfony: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro i 17 Pro Max. Podstawowy model dostanie ekran 6,3 cala, 8 GB RAM, chip A19 i podwójną kamerę 48 + 12 MP. Air będzie większy (6,6 cala), ale prostszy – z pojedynczym aparatem 48 MP. Modele Pro? Tutaj spodziewajcie się 12 GB RAM, chipu A19 Pro, nagrywania w 8K i nawet 1 TB pamięci. Pojemność baterii iPhone 17 nas zaskoczy? Sprawdźmy to!

Pojemność baterii iPhone 17 – zamieszanie

Najwięcej emocji budzi iPhone 17 Pro Max. Według koreańskich papierów miałby dostać baterię 6000 mAh – coś, co w świecie Apple brzmi wręcz niewiarygodnie. Chińskie źródła są jednak bardziej stonowane: mówią o 4823–5088 mAh w zależności od wersji (SIM/eSIM). I to właśnie te liczby brzmią sensownie. Jaka będzie pojemność baterii iPhone 17? Mam tu na myśli inne modele.

Kolory iPhone 17? Kto wie, może tak będą wyglądać.

Co z innymi modelami?

iPhone 17 – 3692 mAh,

iPhone 17 Air – 3036 mAh (SIM) lub 3149 mAh (eSIM),

iPhone 17 Pro – 3988 mAh (SIM) lub 4252 mAh (eSIM).

Tak więc każdy model dostanie większe ogniwo niż poprzednik. Przy okazji, sprawdź wszystkie informacje na temat iPhone 17 Air.

Prawdopodobna pojemność baterii w iPhone 17?

Operatorzy i plotki

Ciekawostką jest, że operatorzy… zwykle nie dostają przedpremierowych specyfikacji iPhone’ów. Dlatego te dokumenty mogą być oparte wyłącznie na plotkach i wcześniejszych przeciekach. Ale i tak dają nam całkiem dobry obraz tego, czego się spodziewać. Jedno jest pewne. Najlepiej poczekać do jutra, do premiery, kiedy to poznamy wszystkie nowości marki Apple. Gdzie oglądać konferencję? Sugeruję odwiedzić stronę Apple Polska jutro, 9 września o godzinie 19:00.