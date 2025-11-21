Polska kojarzy się z cebulą? Nakładki dla realme GT 8 Pro

Nie wiem jak Wy, ale ja mam mieszane uczucia. Chodzi o wymienne nakładki na wyspę aparatów w modelu realme GT 8 Pro. Czy serio Polska kojarzy się z cebulą? Nie odebrałem tego pozytywnie. Całe szczęście, są też inne warianty, ale… również mnie nie urzekają.

Model, o którym mowa to flagowiec z topowymi podzespołami. Mam na myśli ekran AMOLED o przekątnej 6,79 cali oferujący rozdzielczość 1440 x 3136 pikseli. Do tego dochodzi procesor – a jakże, jeden z najmocniejszych na rynku, czyli Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. W kwestii baterii również producent ma się czym pochwalić, bowiem mamy do czynienia z akumulatorem 6850 mAh z szybkim ładowaniem i opcją ładowania indukcyjnego. Pamięć RAM? 12 i 16 GB. Miejsce na dane? 256 GB, 512 GB i 1 TB. Wisienką na torcie jest oczywiście aparat z trzema matrycami: 50 (standard), 50 (szerokokątny) i 200 Mpx (tele).

Pozostając przy temacie aparatów, realme GT 8 Pro posiada wymienny moduł wyspy aparatów. Po co? Cóż, trzeba czymś zainteresować potencjalnego klienta. Tak czy inaczej, producent wpadł na pomysł, by wprowadzić limitowaną serię wspomnianych nakładek, które mają kojarzyć się z Polską. Jakby nie patrzeć, to polskie motywy w wymiennej wyspie aparatów, jak informuje w komunikacie agencja odpowiedzialna za promocję marki realme w Polsce. Pomysł bardzo fajny, aczkolwiek warianty, które wybrano do „reprezentowania” naszego kraju do mnie osobiście nie przemawiają. Fakt, mogę przesadzać, ale pomarudzić można, prawda? To przecież nasz sport narodowy.

Czy Polska kojarzy się z cebulą? Wymienne nakładki wyspy aparatów realme GT 8 Pro

Producent twiedzi, że wspomniana wyspa została przygotowana specjalnie z myślą o fanach realme z Polski. Ma w sposób humorystyczny nawiązywać do klimatu życia w naszym kraju. Rozumiecie? Bo mnie to nadal dziwi. Jak mamy brnąć w to dalej – może skoro cebula to i… cebulak? Co to znaczy – odsyłam do słownika slangu. Autorzy twierdzą, że wspomniana cebula za sprawą wielowarstwowej struktury ma nawiązywać do zaradności i sprytu, z czym kojarzą się Polacy. Ja tego nie kupuję. Osobiście kojarzy mi się to negatywnie. Tym bardziej, że realme taką nakładką ma nam udowodnić, że ma do siebie dystans. Najwidoczniej ja takowego nie posiadam. Trudno.

Oprócz tego mamy malucha, a więc nawiązanie do Fiata 126p. Czy to auto jest powodem do dumy? Kwestia dyskusyjna. Wszyscy dobrze wiemy, że może i maluch zmotoryzował Polskę za czasów PRL, jednak sam pojazd do najlepszych nie należy. Słaby, mały, niewygodny, awaryjny. Gdyby nie komuna, projekty takie jak Syrena Sport czy FSM Beskid byłyby zapewne powodem do dumy, a tak? Trzeba było korzystać z włoskiej licencji.

Realme stworzyło również nakładkę przypominającą grzyba – borowika. Ma kojarzyć się jako jesienny rarytas, jednak przecież rośnie nie tylko w Polsce. Pewnie teraz przesadzę, ale może kojarzymy się jako marudne środowisko? Zaraz wyjdzie, że to ja jestem tym grzybem przez te gorzkie żale związane z flagowym smartfonem. Całe szczęście, jeszcze nie jestem stary (podkreślam – jeszcze).

Czwartą nakładką, która ma kojarzyć się z Polską jest pieróg. Tu już chyba zakończę swoje czepialstwo, bowiem chyba cały świat lubi polskie pierogi. Jedyne, o czym trzeba wspomnieć to wielkość samej wyspy – coś czuję, że nie będzie się z niej komfortowo korzystało, aczkolwiek pewnie po tym artykule, nie będę miał okazji spróbować u siebie tego modelu. Cóż, mówi się trudno.

Polska kluczowym rynkiem dla marki realme

Gdy tworzyliśmy realme GT 8 Pro, chcieliśmy dać użytkownikom pełną swobodę personalizacji. Polska jest dla nas kluczowym rynkiem w Europie, dlatego dodaliśmy do globalnych wzorów coś, co wywoła uśmiech i poczucie przynależności. Czy jest coś bardziej polskiego niż dyskusja o pierogach czy wspomnienie podróży maluchem na wakacje? Teraz te emocje mogą być częścią smartfona. Justyna Kościuk, dyrektorka komunikacji w realme Polska.