Premiera Apple Watch i słuchawek AirPods. Zobacz nowości!

Oczywiście, nowe iPhone skradły całe show, jednak dobrze wiemy, że równie ważna jest premiera Apple Watch oraz słuchawek AirPods. Zobaczyliśmy nowości i muszę przyznać, jest ciekawie!

Premiera Apple Watch 11.

Fakt, w tym roku iPhone zyskało sporo nowości. Inne ekrany – także w tych tańszych wersjach, lepsze procesory (to oczywiste) i zmienione wyspy aparatów, które również zostały ulepszone. Jak nowe modele sprawdzą się w praktyce? Miejmy nadzieję, że niebawem się o tym przekonam. W tym jednak tekście skupmy się na nowych zegarkach oraz słuchawkach, które również zobaczyliśmy podczas tegorocznej konferencji o nazwie „Awe dropping”.

Premiera Apple Watch 11, Watch Ultra 3 oraz Watch SE

Cóż, po modelu Watch 11 spodziewałem się znacznie większych zmian, ale nie ma na co narzekać. Oczywiście, wariant cellular zyskał łączność 5G, zamiast LTE, które było dostępne w dotychczas oferowanym modelu. Co jeszcze? Zegarek oferuje lepszą odporność na zadrapaniam jest też wydajniejsza bateria. Pojawia się również wiele rozwiązań wpływających na kontrolę naszych funkcji zdrowotnych. Przede wszystkim kwestia wysokiego ciśnienia (która dotyczy również mnie). Oczywiście, nie będzie to ciśnieniomierz, jednak za pomocą specjalnych rozwiązań, zegarek ma sprawdzić czy nie mamy podwyższonego ciśnienia.

Premiera Apple Watch. Podsumowanie Apple Watch 11.

Przejdźmy do wariantu Watch SE, bowiem tu dzieje się o wiele więcej. Mamy S10, szybkie ładowanie, które ma sprawić, że w 15 minut doładujemy czas pracy na poziomie ośmiu godzin. Jakkolwiek to brzmi. Nowością jest wprowadzenie gestów czy łączności 5G. Ekran posiada funkcję always on display.

Premiera Apple Watch. Informacje o Apple Watch Se 3.

Wyczekiwany rok temu Apple Watch Ultra 3 pojawił się właśnie dziś, co mnie niezmiernie cieszy. Jeśli chodzi o zmiany… spodziewałem się czegoś lepszego. Większy ekran, obsługa gestów, praca do 42 godzin czy łączność 5G. Oprócz tego zegarek będzie mógł łączyć się satelitarnie – tak, będzie można również wysyłać wiadomości. Czy to wystarczy?

Premiera Apple Watch. Prezentacja Apple Watch Ultra 3.

Ceny Apple Watch 11, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra 3

Apple Watch 11

Aluminium GPS 42 mm – 1899 zł

Aluminium GPS 46 mm – 2099 zł

Aluminium 5G 42 mm – 2399 zł

Aluminium 5G 46 mm – 2599 zł

Tytan 5G 42 mm – 3299 zł

Tytan 5G 46 mm – 3599 zł

Apple Watch SE 3

40 mm GPS – 1099 zł

40 mm 5G – 1399 zł

44 mm GPS – 1299 zł

44 mm 5G – 1599 zł

Apple Watch Ultra 3

Opaska Trail – 3799 zł

Pasek Ocean – 3799 zł

Bransoleta mediolańska z tytanu – 4299 zł

Apple AirPods – nowe słuchawki w ofercie marki

Tak czułem, że Apple wprowadzi kilka zmian w słuchawkach. Ale nie takich, jak poprzednio, gdzie np. w wersji Pro dostaliśmy praktycznie inny port ładowania. W tym roku zmian jest o wiele, wiele więcej. Przede wszystkim w AirPods Pro 3 nowością jest sterowanie strumieniem powietrza tak, byśmy cieszyli się wysoką jakość dźwięku. Czy tak będzie? Wydaje mi się, że tak. Do tego oczywiście mamy aktywną redukcję szumów, która ma być lepsza niż w poprzedniku. Mało tego, mamy dostać tłumaczenie z innego języka w czasie rzeczywistym! Ciekawe, jak to będzie działać.

Apple AirPods Pro 3.

Oprócz tego wraz z AirPods Pro 3 otrzymamy aż pięć różnych gumeczek, by jeszcze lepiej dostosować słuchawki do naszych uszu. Mało tego, nasze słuchawki będą mierzyć nasze tętno podczas aktywności sportowej. Rzecz jasna, wszystkie informacje będą przekazywane do aplikacji. Czas pracy na baterii? Osiem godzin z ANC, dziesięć godzin bez ANC.

Wszystkie informacje o Apple AirPods Pro 3.

Ceny słuchawek Apple AirPods 3 w Polsce

AirPods Pro 3 – 249 USD / 1099 zł

Apple AirPods Pro 3.

Co sądzicie o premierowych zegarkach i słuchawkach Apple? Dajcie znać w komentarzach. Chętnie poczytam Waszą opinię na ten temat. Oczywiście, na pierwsze wrażenia i właściwy test przyjdzie jeszcze pora.

