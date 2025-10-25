Promocja Nextbase Piqo 1K do końca października. Jest tanio!

Każdy kierowca wie, że na drodze sekundy potrafią zadecydować o wszystkim. A jeszcze lepiej – mieć dowód, co naprawdę się wydarzyło. Jeszcze lepiej, jeśli ten dowód nagra sprzęt, który nie tylko widzi więcej niż my, ale też wygląda elegancko i nie zajmuje pół szyby. Taką właśnie kamerą jest Nextbase Piqo 1K – niewielki wideorejestrator, który właśnie trafił do promocji w sieci Media Expert. I to w naprawdę przyjemnej cenie, bo aż 200 zł taniej, czyli za 299 zł. Promocja trwa do 31 października 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.

Wideorejestrator Nextbase Piqo 1K.

Mała, ale potrafi zaskoczyć

Na pierwszy rzut oka Nextbase Piqo 1K wygląda niepozornie. To jedna z tych kamer, które nie krzyczą z przedniej szyby „patrzcie, nagrywam!”. Wręcz przeciwnie – jest kompaktowa, dyskretna i elegancka, dzięki czemu idealnie wpasowuje się w każde wnętrze samochodu, nie rozpraszając kierowcy.

Ale za tym minimalistycznym wyglądem kryje się naprawdę mocne wnętrze. Kamera nagrywa w rozdzielczości 2560 × 1080 pikseli (Ultra Wide HD) i ma kąt widzenia aż 140°, co oznacza, że bez problemu obejmuje całą szerokość pasa ruchu i pobocze. Dla tych, którzy jeżdżą często – to ogromny plus. Nagrania są ostre, wyraźne, a tablice rejestracyjne czy szczegóły otoczenia można odczytać nawet w gorszym świetle.

Wideorejestrator Nextbase Piqo 1K.

Bezpieczeństwo, które myśli za Ciebie

Kamera nie tylko nagrywa, ale też reaguje, gdy coś się dzieje. Wbudowany czujnik przeciążeń G-Sense+ automatycznie zabezpiecza nagranie w razie kolizji, więc nie musisz się martwić, że ważny moment zostanie przypadkiem nadpisany.

Jest też moduł GPS 10 Hz, który zapisuje trasę i prędkość z dokładnością co do sekundy. To przydatna funkcja nie tylko dla kierowców zawodowych, ale też dla tych, którzy po prostu lubią mieć porządek w danych – np. przy dłuższych trasach.

A jeśli ktoś zahaczy Ci auto na parkingu, kamera również zareaguje. Tryb inteligentnego parkowania wykryje ruch lub wstrząs i automatycznie uruchomi nagrywanie. Nie trzeba zostawiać auta pod czujnym okiem kamery monitoringu – Piqo 1K sama stanie się Twoim strażnikiem.

Wideorejestrator Nextbase Piqo 1K i 2K.

Pomoc, zanim zdążysz o nią poprosić

Jedną z najbardziej imponujących funkcji jest Emergency SOS. Jeśli dojdzie do poważnego wypadku, kamera może automatycznie wezwać pomoc, przekazując ratownikom lokalizację i kluczowe dane. To technologia, która naprawdę może uratować życie – a jednocześnie nie wymaga od kierowcy żadnych dodatkowych działań.

Łatwość obsługi – tak, jak lubimy

Nextbase postawiło na wygodę. Dzięki Wi-Fi i Bluetooth 4.1 nagrania można błyskawicznie przesłać do aplikacji Nextbase na smartfonie. Nie trzeba wyciągać karty pamięci ani podłączać kabli – wszystko odbywa się bezprzewodowo. A jeśli jednak ktoś woli tradycyjnie, kamera ma port USB-C, który zapewnia szybki transfer danych i ładowanie.

Piqo 1K obsługuje karty microSD do 128 GB, co w praktyce oznacza, że możesz nagrać wiele godzin jazdy bez konieczności kasowania plików. Aplikacja pozwala przeglądać, zapisywać i udostępniać nagrania – idealne rozwiązanie, gdy chcesz szybko wysłać materiał do ubezpieczyciela lub po prostu pochwalić się widokiem z górskiej trasy.

Technologia w służbie spokoju

To, co wyróżnia Piqo 1K, to równowaga między prostotą a zaawansowaniem. Nie musisz być ekspertem od elektroniki, żeby z niej korzystać – wystarczy podłączyć, ustawić i gotowe. Urządzenie automatycznie uruchamia się po przekręceniu kluczyka i zaczyna nagrywać.

Warto też wspomnieć o kompaktowej formie – kamera jest tak mała, że z zewnątrz praktycznie niewidoczna. Nie ogranicza widoczności, nie przyciąga uwagi i nie wymaga kombinowania z montażem.

Zawartość opakowania Nextbase Piqo 1K.

Dlaczego warto kupić Nextbase Piqo 1K?

Bo dobra kamera to nie tylko gadżet, ale inwestycja w bezpieczeństwo. A skoro można ją mieć taniej – grzech nie skorzystać. Tak jak wcześniej wspominaliśmy do końca października 2025 roku w Media Expert trwa promocja, w której Nextbase Piqo 1K kosztuje 299 zł zamiast 499 zł. To aż 200 zł różnicy za urządzenie, które może oszczędzić Ci wielu nerwów – i pieniędzy – w razie niespodziewanych zdarzeń.

Promocja potrwa do 31 października 2025 roku lub do wyczerpania zapasów, więc jeśli od dawna myślisz o wideorejestratorze, to moment idealny, by wreszcie zrobić ten krok.

Dobra widoczność to spokojna głowa

Nie bez powodu mówi się, że bezpieczeństwo zaczyna się od dobrego widoku. Z kamerą Piqo 1K masz pewność, że nic Ci nie umknie – czy to w ruchu miejskim, czy na trasie między miastami. To urządzenie, które po prostu działa i robi to dobrze, bez zbędnych komplikacji. A że przy okazji wygląda elegancko i nie kosztuje fortuny – trudno o lepsze połączenie.

